Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Lkw-Fahrer eingeklemmt

Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Rangiermanöver in Puchheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 58-Jähriger auf einem Firmengelände seine Sattelzugmaschine mit Auflieger zwischen zwei anderen Lkw einparken. Dabei halfen ihm zwei Kollegen. Die beiden Männer positionierten sich links und rechts des Trucks und wollten den Fahrer einweisen. Einer der beiden, ein 61-Jähriger, befand sich unmittelbar rechts hinter dem Lkw und bemerkte nicht, dass der 58-Jährige den Rückwärtsgang eingelegt hatte und langsam anfuhr. Aus bisher noch ungeklärter Ursache wurde der Kopf des 61-Jährigen zwischen dem rückwärtsfahrenden und dem parkenden Lkw eingeklemmt. Der 61-Jährige erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Momentan besteht laut Polizei keine Lebensgefahr mehr. Ein Gutachter untersuchte den Unfall. Die Sattelzugmaschine wurde für ein Gutachten sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Eine 19-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch dabei erwischt worden, wie sie ein landwirtschaftliches Gebäude in Türkenfeld mit Graffiti „verzieren“ wollte. Nach Angaben der Polizei versuchte die Türkenfelderin über ein Feld zu flüchten, als sie die Beamten erblickte. Die waren jedoch schneller und nahmen die junge Frau fest. Die 19-Jährige hatte mehrere Spraydosen und Unterlagen dabei, die darauf schließen lassen, dass es nicht ihr erstes „Kunstwerk“ war. Außerdem hatte sie eine geringe Menge Drogen dabei. Der Schaden durch das Graffiti liegt bei rund 3000 Euro. Die Frau bekommt jetzt Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Drogenbesitzes.

Vor dem Landratsamt in Bruck hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall gegeben. Laut Polizei wollte ein 35-Jähriger nach links auf den Parkplatz der Behörde einbiegen. Dabei kollidierte er mit dem BMW eines 52-Jährigen, der auf der Münchner Straße stadteinwärts unterwegs war. Schuld sein wollte keiner der Fahrer. Sie bezichtigten sich gegenseitig, ihre Fahrspur verlassen zu haben. Der Schaden liegt bei rund 4000 Euro. Um den Unfall aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen. Sie sollen sich unter (0 81 41) 61 20 melden.