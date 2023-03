Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: 400 Liter Diesel geklaut - Schockanrufer mit hoher Beute

Von: Thomas Benedikt, Thomas Steinhardt

Teilen

Nicht an der Zapfsäule sondern illegal aus einem Baufahrzeug haben Unbekannte 400 Liter Diesel gestohlen. (Symbolbild) © picture-alliance / dpa/dpaweb

Rund um die Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Fürstenfeldbruck einsatzbereit. Wohin sie unterwegs sind und warum, erfahren Sie im Blaulicht-Ticker.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Germering und Olching, von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck (zuständig für A8, A99 und A96) sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord beziehungsweise beruhen auf Nachfragen.

52 Ortsfeuerwehren gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Ältere Meldungen finden Sie im Ticker bis Anfang Januar 2023

22. März

Betrüger haben die Region in den vergangenen Tagen mit einer Welle so genannter Schockanrufe überzogen. Bei einer 65-Jährigen hatten sie Erfolg. Die Frau übergab den Kriminellen nach Angaben der Brucker Kripo 40 000 Euro. Die 65-Jährige erhielt am Montag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, dass sich in der Nähe ihrer Wohnadresse mehrere Einbrüche ereignet hätten. Eine Person sei in diesem Zusammenhang festgenommen worden. Zudem sei ein Mitarbeiter der Hausbank der 65-Jährigen involviert. Die Geschädigte könne ihr Geld auf dem Konto nur dadurch schützen, indem sie es schnellstens abhebt und es in einer kontaktlosen Übergabe an die Polizei übergibt. Nachdem die Frau stundenlang am Telefon gehalten wurde, ließ sie sich darauf ein und hob 40 000 Euro von ihrem Konto ab. Sie legte das Geld in einen Stoffbeutel und deponierte es vor ihrer Wohnungstür. Der Täter konnte die Tasche einige Zeit später unbemerkt abholen.

Dieseldiebe haben im Geltendorfer Ortsteil Walleshausen Kraftstoff aus Baumaschinen in einer Kiesgrube gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zwischen vergangenem Freitagmittag und Montagmorgen zu. Sie entwendeten rund 400 Liter Diesel. Dazu brachen sie die Tanks von drei Baumaschinen auf. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (0 81 91) 93 20 um Hinweise.

15. März

In der Nacht auf Dienstag ist in Olching ein Gerät zur Geschwindigkeitsanzeige verschwunden. Das Gerät mit Tempo-Display hatte an der Wolfstraße gestanden, es gehört der Stadt. Der Dieb hat laut Polizei Schlösser auf gezwickt und Halterungen verbogen, um das Gerät abtransportieren zu können. Der Sachschaden beträgt um die 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon (08142) 2930.

Die Polizei hat am Montag in der Schöngeisinger Straße in Bruck den Fahrer eines E-Rollers gestoppt, der kein Kennzeichen hatte. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Gefährt bis zu 60 Stundenkilometer schnell fährt. Dafür hätte der junge Mann einen Führerschein gebraucht. Jetzt bekommt er eine Anzeige.

Ein 51-Jähriger hat am Montag auf der B 2 Höhe Tonwerk beinahe einen schweren Unfall verursacht. Laut Polizei überholte der in Richtung Fürstenfeldbruck fahrende Mann ein Auto. Als ihm ein 64-Jähriger entgegen kam, konnte er nicht wieder rechtzeitig einscheren und streifte den Außenspiegel. Doch anstatt anzuhalten fuhr der Mann einfach weiter. Der 64-Jährige drehte daraufhin um und verfolgte den Flüchtigen. An der Ludwigshöhe stoppten beide Fahrzeuge schließlich. Gegen den 51-Jährigen wurden anschließend Ermittlungen– unter anderem – wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Bei diesem Versuch, einzuparken ging einiges schief. Ein 69-Jähriger wollte laut Polizei am Montag sein Auto in der Brucker Hauptstraße parken. Dabei übersah er zunächst ein Auto, dass in die gleiche Richtung unterwegs war und streifte dessen rechte Seite. Beim Einparken selbst erkannte er offenbar das dahinter stehende Auto zu spät und fuhr dagegen. Dadurch wurde dieser Wagen auf den dahinter stehenden geschoben. Am Ende waren vier Autos beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5100 Euro.

Beim Linksabbiegen hat ein 21-Jähriger am Montag in Fürstenfeldbruck einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte der Mann von der Wilhelm-Busch-Straße in die Ganghoferstraße fahren. Dabei übersah er allerdings den entgegenkommenden VW eines 55-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Dabei verletzte sich der 55-Jährige. Er wurde mit Verdacht auf eine Handgelenksfraktur ins Krankenhaus gebracht. Geschätzter Schaden: Rund 17 500 Euro.

12. März

Der Fahrer eines Paket-Lieferfahrzeuges hat in Gröbenzell eine Mauer gerammt und ist danach geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, gegen 16 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Zeugin wie das gelbe Paket-Auto im Wachtelweg gegen einen Betonsockel fuhr. Sowohl Fahrzeug als auch Sockel wurden beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Anwohner, die in diesem Zeitraum ein Päckchen geliefert bekommen haben, sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden

Ein Unbekannter hat in Germering den Wagen eines 39-jährigen Münchners beschädigt und den Vorfall nicht gemeldet. Der Münchner hatte laut Polizei seinen Jeep Grand Cherokee am vergangenen Freitag, gegen 15.30 Uhr in der Landsberger Straße Höhe Hausnummer 27 abgestellt. Als er gegen 18.45 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er oberflächliche, waagerechte Kratzspuren am linken Kotflügel vorne. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne der gesetzlichen Pflicht, den Unfall zu melden, nachzukommen. Die Polizei Germering ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 zu melden.

Ein 35-jähriger Puchheimer war am vergangenen Freitag gegen 16.53 Uhr in der Edelweißstraße (Puchheim) auf einem E-Scooter unterwegs. Den Roller hatte er sich von einem 42-jährigen Puchheimer ausgeliehen. Bei einer Verkehrskontrolle vor Ort stellten Polizeibeamte fest, dass der E-Scooter jedoch nicht versichert war. Beide Männer erwartet nun eine Anzeigen wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Polizeibeamte wollten am Freitag, gegen 21.39 Uhr, eine Gruppe Jugendlicher am Eichenauer Bahnhof kontrollieren. Zwei Personen aus der Gruppe flüchteten jedoch kurzerhand über die Gleise auf die andere Seite des Bahnhofs. Dort nahm sie allerdings eine weitere Polizeistreife in Empfang. Beide Eichenauer (18 und 37 Jahre alt) erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Die Polizei sucht Zeugen im Fall einer Unfallflucht in Olching. Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter in der Neufeldstraße einen schwarzen Seat angefahren, der dort geparkt worden war. Danach entfernte sich der Täter. Die linke Fahrzeugseite wurde laut Polizei nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

9. März

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Germering verletzt worden. Der Mann wollte laut Polizei von der Augsburger Straße kommend die Spange überqueren. Dabei fuhr der Radler auf dem parallel verlaufenden Rad- und Fußweg. Zum selben Zeitpunkt wollte der Fahrer eines Mercedes von der Augsburger Straße nach rechts abbiegen. Der 52-jährige Autofahrer übersah dabei offenbar den 40-Jährigen auf seinem Rennrad. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer. Er klagte über Schmerzen im Bein und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auf dem Weg in die Schule ist am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr ein 13-jähriger von seinem Fahrrad heruntergefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Bub in der Bäumlstraße in Puchheim unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Nordendstraße nach links abbiegen. Von dort kam ein 53-jähriger Puchheimer mit seinem Chevrolet und wollte ebenfalls nach links abbiegen. Mitten in der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Schüler. Der Bursche landete auf der Motorhaube. Durch den Aufprall zog er sich eine Prellung an der Hüfte zu, er musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. An seinem Fahrrad wurde das Vorderrad stark verbogen, sodass er seinen Weg zu Fuß fortsetzen musste.

Ein 76-Jähriger aus dem Landkreis FFB hat am Dienstagnachmittag im Münchner Stadtteil Lochhausen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in seinem Honda auf der Lochhausener Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Sumpfmeisenweg geriet sein Wagen plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Honda mit einem Skoda, in dem eine 75-Jährige, ein 45-Jähriger sowie eine 41-Jährige mit einem Kleinkind saßen. Eine dahinter fahrende 65-Jährige in ihrem VW konnte nicht mehr bremsen und krachte in die Unfallstelle. Durch die Kollision wurden die 65-jährige VW-Fahrerin (sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht), der 45-jährige Beifahrer sowie die 41-jährige Mitfahrerin des Skoda verletzt. Die beiden begaben sich selbst zum Arzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Lochhausener Straße für etwa drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zur Klärung der Unfallursache sind weitere Ermittlungen nötig. Diese werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Ein Anwohner aus der Kurt-Schumacher-Straße in Bruck und eine Gruppe Jugendlicher sind aneinander geraten. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 1. März. Demnach hielten sich die jungen Leute auf dem Grundstück des Mannes auf. Dieser stellte die Gruppe zur Rede und bespritze sie mit einer Wasserpistole. Im Anschluss entwickelte sich ein Streit, der in eine Schlägerei mündete. Der 52-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht, an den Rippen und am Bein zu. Gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren, einem strafunmündigen Kind im Alter von 13 Jahren, sowie gegen den 52-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch ermittelt. Die Polizei prüft auch, ob sich weitere Jugendliche der Gruppe einer unterlassenen Hilfeleistung strafbar gemacht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 52-Jährige während der Auseinandersetzung um Hilfe gerufen haben, ohne dass einer der Jugendlichen eingegriffen hat.

Ohne auf den Gegenverkehr zu achten, ist eine 48-Jährige am Montagabend in Fürstenfeldbruck von der B 2 in die Bahnhofstraße abgebogen. Dabei kollidierte der Wagen der Frau mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters blieb unversehrt. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 6000 Euro.

7. März

Ein 18-Jähriger hat nach der Fahrt mit einem E-Roller mächtig Ärger. Eine Streife der Polizei stoppte den jungen Mann am Samstagabend in der Allinger Straße in Eichenau. Grund: Das Gefährt hatte kein Kennzeichen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten auch, dass der Bursche nicht mehr nüchtern war. Ein Test ergab 0,9 Promille. Außerdem bemerkten die Polizisten, dass die Fahrzeugidentifikationsnummer unkenntlich gemacht worden war. Um zu ermitteln, ob der Roller gestohlen worden ist, stellten die Beamten das Gefährt sicher. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss. Außerdem wird gegen ihn wegen dem Verdacht des Diebstahls des Rollers ermittelt.

Die Preise für Kraftstoffe sind zuletzt wieder gesunken. Das hat Diebe jedoch nicht davon abgehalten, Diesel aus abgestellten Traktoren im Adelshofener Ortsteil Nassenhausen zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Unbekannten zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag in einer abgelegenen Maschinenhalle zu. Dort zapften sie aus zwei Traktoren rund 80 Liter Diesel ab. Die Anlage zur Videoüberwachung nahmen die Diebe auch gleich mit. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Telefon (0 81 41) 61 20 in Verbindung zu setzen.

Ein 83-Jähriger ist am Samstagmittag in Germering mit seinem VW gegen die geöffnete Hubladebühne eines Lkw gekracht. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Otto-Wagner-Straße. Am VW entstand ein massiver Schaden an der kompletten rechten Fahrzeugseite, das Fahrzeug war jedoch noch fahrtauglich. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Die Hubladebühne des Lastwagens wurde nur minimal beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Das ungültige Versicherungskennzeichen an ihrem E-Roller ist einer 17-Jährigen am Samstagabend in Puchheim zum Verhängnis geworden. Beamte der Polizei erkannten anhand der Farbe, dass das Nummernschild abgelaufen war und hielten die Fahrerin an. Dabei fielen den Polizisten sogenannte drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Das Mädchen gab den Konsum zu. Deshalb musste sich die 17-Jährige einer Blutuntersuchung unterziehen. Weiterfahren durfte sie nicht. Bei der Durchsuchung wurden bei der jungen Frau außerdem geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Neben den Anzeigen wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss erwartet die 17-Jährige nun auch noch eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Daneben wurden noch drei weitere Fahrer wegen abgelaufener Kennzeichen gestoppt. Die Polizei rät, den Versicherungsschutz zu prüfen.



6. März

Ein Streifenwagen der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck ist am Freitag auf der A 99 in einen Unfall verwickelt worden. Die Polizisten waren in Richtung A 8 unterwegs und mussten kurz vor dem Allacher Tunnel verkehrsbedingt bremsen. Der ungarische Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Polizeiwagen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Eine Streife der Polizeiinspektion Olching nahm den Unfall auf und kontrollierte den 25-jährigen. Dabei stellten sie nicht nur 0,04 Promille fest, die vom Alkoholgenuss des Vorabends stammten. Auch ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv – der Mann gab zu, ebenfalls am Vorabend zwei bis drei Joints geraucht zu haben.

Leichte Verletzungen an der Lippe und in der Mundhöhle erlitt ein 17-Jähriger, der in eine Schlägerei an der Olchinger Ferdinandstraße verwickelt war. Der Täter und drei weitere Beteiligte suchten das Weite, als die Polizei eintraf. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 21 Uhr. Die Beamten brachten den 17-Jährigen, der stark betrunken war, ins Pasinger Krankenhaus. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise zu den flüchtigen Tätern. Mögliche Zeugen sollen sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 melden.

Ein Streit unter Nachbarn ist am Freitag in eine Tätlichkeit ausgeartet. Wie die Polizei Olching mitteilt, haben sich ein 43-Jähriger und sein 59-jähriger Nachbar zunächst nur verbal auseinander gesetzt. Doch die Sache eskalierte. Der jüngere der beiden verpasste seinem Kontrahenten unvermittelt mehrere Faustschläge. Der 59-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und an der Schulter. Er wurde vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren, konnte dieses aber schon wieder verlassen.

Eine leicht verletzte 32-jährige Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in Gröbenzell ereignete. Ein 52-jähriger Mann wollte von der Straße Am Zillerhof nach rechts in die Danziger Straße abbiegen, scherte dabei aber zu weit aus. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 32-jährigen Frau, die von der Danziger Straße kam und verkehrsbedingt im Einmündungsbereich zur Straße Am Zillerhof anhalten musste.

Drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren haben am Samstag gegen 23.15 Uhr in Olching die Heckscheibe eines an der Warthegaustraße geparkten Autos eingeworfen und Verkehrsschilder demoliert. Die Olchinger Polizei, die von Anwohnern verständigt wurde, traf in der Nähe des Tatorts drei Jugendliche an, die zunächst davon laufen wollten. Dies gelang ihnen nicht. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Glassplitter an der Bekleidung der jungen Männer fest. Sie werden wegen Sachbeschädigung angezeigt. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass sie auch für eine Sachbeschädigung am Freitag verantwortlich sind. Da waren zwischen 18 und 22.30 Uhr in der Dachauer Straße Verkehrszeichen und ein Zeitungskasten beschädigt worden. Dies wird aber noch geprüft. Mögliche Zeugen sollen sich unter Telefon (08142) 29 30 melden. In der Nacht von Freitag auf Samstag waren auch Randalierer in Maisach unterwegs. Sie beschädigten in der Unterführung am Bahnhof drei Glasscheiben von Schaukästen, eine wurde dabei total zerstört. Der Schaden wird auf insgesamt 1800 Euro geschätzt. Auch hier hofft die Polizeiinspektion Olching auf Zeugenaussagen.

2. März

Bei einem Unfall auf der A 8 ist der Fahrer eines Holztransporters leicht verletzt worden. Es entstand enormer Sachschaden. Der Fahrer des Lastwagens kam in der Nacht auf Mittwoch um 2.10 Uhr mit seinem voll beladenen Lkw-Gespann zwischen Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der 73-Jähriger Meringer schrammte mit seinem Holzlaster rund 100 Meter weit an der Leitplanke entlang und kippte anschließend zur Seite.

Durch den Aufprall lösten sich die Holzstämme und verteilten sich auf der Fahrbahn, wie die Polizei berichtet. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 80 000 Euro. Die Feuerwehren Sulzemoos, Odelzhausen und Feldgeding, sowie die Autobahnplus Services GmbH, waren zur Absicherung im Einsatz. Während der mehrstündigen Bergearbeiten kam es zu einem kilometerlangen Rückstau in Fahrtrichtung München. Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer (089) 89 11 80 zu wenden.

Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag eine Grünfläche auf einem Spielplatz an der Abt-Anselm-Straße vermutlich mutwillig in Brand gesteckt. Das Feuer griff laut Polizei auch auf einen Gartenzaun über und steckte eine Bambusmatte in Brand. Der Brand wurde um 12.20 Uhr von einem Anwohner bemerkt. Der Mann begann sofort mit dem Löschen des Feuers. Die hinzugerufene Feuerwehr Fürstenfeldbruck löschte den Rest. Da der Brand rechtzeitig bemerkt wurde, blieb der Sachschaden gering. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brandstifter aufgenommen und erbittet um Hinweise unter Telefon (0 81 41) 61 20.

Die Polizei sucht den Fahrer eines silberfarbenen Mercedes der A- oder B-Klasse. Das Fahrzeug war am vergangenen Donnerstag um 15.15 Uhr auf der B 2 am Münchner Berg auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort streifte es den Wagen einer 69-Jährigen, obwohl diese bereits nach rechts ausgewichen war. Die Kollision ereignete sich etwa auf Höhe des Trimm-Dich-Pfads. Das Auto der Frau wurde auf der gesamten linken Seite beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 5000 Euro. Am Unfallort gefundene Teile brachten die Ermittler auf die Spur des silbernen Mercedes. Die Polizei bittet unter Telefon (0 81 41) 61 20 um Hinweise.

28. Februar

Fahrraddiebstähle gibt es, seit es Drahtesel gibt. Jetzt rückt offenbar ein neues Objekt der Begierde in den Fokus von Langfingern. Einem 39-Jährigen ist am Samstag in Fürstenfeldbruck sein E-Roller vor einem Discounter gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann sein Gefährt gegen 19.50 vor dem Supermarkt an der Industriestraße abgestellt. Als der Inninger kurze Zeit später zurückkam, war der Roller der Marke KSR weg. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (0 81 41) 61 20 zu melden.

Ohne Erfolg haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Anwohner der Ettenhoferstraße in Bruck 0.45 Uhr, dass sich mehrere Personen an dem Automat zu schaffen machen. Als die Täter merkten, dass sie beobachtet werden, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Als die Polizei eintraf, waren die vier Männer schon weg. Sie waren dunkel gekleidet und etwa 22 bis 25 Jahre alt. Hinweise nimmt die Brucker Polizei entgegen.

27. Februar

Alkohol und andere Drogen sind im Straßenverkehr tabu. Aber auch Medikamente können dazu führen, dass Autofahrer ihr Gefährt nicht mehr sicher steuern können. Das musste am Samstagnachmittag ein 30-jähriger Münchner erfahren. Der Mann in seinem Kleintransporter war der Besatzung eines Streifenwagens aufgefallen. Das Fahrzeug fuhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit. Dann missachtete der Fahrer in der Dornierstraße fast das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung zur Streiflacher Straße. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Münchners fiel den Polizeibeamten auf, dass es dem Fahrer schwerfiel, das Gleichgewicht zu halten. Der Fahrer gab an, am Vorabend verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel zu sich genommen zu haben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden.

Weil er einen nicht erlaubten Spoiler an seinem Fahrzeug angebracht hatte, hat ein 50-Jähriger jetzt Ärger mit der Polizei. Die Beamten kontrollierten den Mann am Freitagnachmittag in der Nordendstraße in Puchheim. Dabei stellten sie fest, dass der Spoiler nicht hätte montiert werden dürfen. Außerdem hatte der Fahrer die Rückleuchten mit dunkler Folie überklebt. Weiterfahren durfte der Mann nicht. Die Betriebserlaubnis seines Autos war durch die Umbauten erloschen. Den 50-Jährigen erwartet jetzt laut Polizei eine Anzeige.

Eine 30-Jährige ist am Freitag mit ihrem Auto an einer Leitplanke an der B 2 entlang geschrammt. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall in Fahrtrichtung Fürstenfeldbruck kurz vor der Abzweigung auf die Roggensteiner Allee. Warum die Frau nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Oberschweinbacherin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings wurde ihr Auto an der rechten Seite sowie an den Felgen stark verkratzt. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro.

Einen Schaden in Höhe von 2000 Euro verursachte ein Unbekannter an einem Pkw. Die 34-jährige Besitzerin des VW Polo hatte ihren Wagen am Freitag gegen 13 Uhr auf Höhe der Hausnummer 18 geparkt. Als sie am Samstag gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden im hinteren Bereich ihres Autos. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 zu melden.

Ein Unbekannter hat in Germering in der Kirchenstraße ein Auto beschädigt und sich vom Unfallort entfernt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Ein 33-jähriger Germeringer hatte seinen VW Golf am vergangenen Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Kirchenstraße auf Höhe Hausnummer 35 geparkt. Als er am Samstag gegen 11.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er, dass die Plastikabdeckung des linken Außenspiegels gebrochen war. Wie die Polizei berichtet hatte sich der Unfallverursacher jedoch entfernt, ohne sich bei der Polizeiinspektion oder beim Fahrzeughalter zu melden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzung des Geschädigten auf rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 zu melden.

Innerhalb weniger Stunden hat die Polizei am Donnerstag zwei Autofahrer in Germering aus dem Verkehr gezogen, die ohne Führerschein unterwegs waren. Der erste wurde gegen 12.30 Uhr von einer Streife in der Neuen Gautinger Straße gestoppt. Es handelte sich um den 22-jährigen Fahrer eines VW Passat. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerlaubnis des Rumänen keine Gültigkeit hat. Der junge Mann gab zu, dass sein Führerschein derzeit von der rumänischen Polizei verwahrt wird. Der 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Weiterfahrt trat dann sein Beifahrer an. Um 16.30 Uhr geriet dann der Fahrer eines Opel Zafira ins Visier der Polizei. Eine Streife stoppte ihn an der Kreuzung der Spange mit der Hartstraße. Der Mann, ein 66-jähriger Programmierer im Ruhestand aus München, gab an, dass er seine Papiere nicht dabei hat. Er sei aber im Besitz der Fahrerlaubnisklasse 3. Die Beamten wurden stutzig und überprüften seine Personalien. Ergebnis: Der 66-Jährige musste zugeben, dass er keinen Führerschein hat. Er durfte nicht weiterfahren und muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.



20. Februar

Leichte Verletzungen erlitten eine 70-jährige Puchheimerin und ihre Beifahrerin bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 15 Uhr ereignete. Ein 56-jähriger Puchheimer übersah das Auto der Frau, als er von einem Supermarkt-Parkplatz in die Siemensstraße einbiegen wollte. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Parfum und Kosmetika im Wert von knapp 2000 Euro hat ein Ladendieb in einem Drogeriemarkt in Maisach mitgehen lassen. Er entkam unerkannt. Aufmerksam auf das Fehlen der Waren wurde die Filialleiterin, als sie zahlreiche Leerpositionen im Sortiment bemerkte.

Bei einer anschließenden Überprüfung der vorhandenen Videoaufzeichnung stellte sich der Polizei Olching zufolge heraus, dass ein Mann am Freitag zwischen 11.40 Uhr und 11.50 Uhr die Artikel am Körper und in seiner Kleidung versteckte. Er verließt den Laden, ohne zu bezahlen. Warum dabei die Diebstahl-Sicherung keinen Alarm auslöste, ist bisher nicht bekannt. Insgesamt wurden knapp 150 Parfums und Kosmetikartikel entwendet. Es wurde mittlerweile Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Polizei hofft, dass die Videobilder bei der Ermittlung des Täters hilfreich sind.

Innerhalb weniger Minuten hat es am Samstag an der Kreuzung der Germeringer Spange mit der Augsburger Straße zweimal gekracht. Gegen 13.20 Uhr wollte eine 35-jährige Germeringerin mit ihrem Auto von der Spange nach links in die Augsburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie das entgegen kommende Fahrzeug eines 40 Jahre alten Münchners, der ihr mit seinem Pkw entgegenkam. Beim Zusammenstoß erlitt eines der zwei Kinder im Auto der Frau leichte Verletzungen.

Noch bevor die Polizei eintraf ereignetet sich der zweite Vorfall. Ein Linienbus wollte die Unfallfahrzeuge vorschriftswidrig umfahren. Dabei überfuhr er das schon aufgestellte Warndreieck. Er leitete eine Vollbremsung ein. Folge: Zwei der Fahrgäste im Bus stürzten und verletzten sich leicht. Der Sachschaden am ersten Unfall wird von der Polizei auf rund 22 000 Euro geschätzt.

14. Februar

Ein aufmerksamer Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Maisacher Straße in Fürstenfeldbruck alarmierte am Sonntag gegen 19.45 Uhr die Feuerwehr. Er hatte entdeckt, dass Rauch aus einer Wohnung drang. Nachdem auf Klingeln niemand öffnete, drangen die Einsatzkräfte gewaltsam in die Wohnung ein. Dort war niemand. Lediglich ein Topf mit verbrannten Nudeln stand auf dem Herd. Den auszuschalten hatte die 32-jährige Bewohnerin vergessen. Als sie kurz zuvor das Haus verlassen hatte, hatte die Frau nicht mehr an die Nudeln gedacht. Die Polizei erreichte sie schließlich telefonisch. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung gründlich durch und verschloss die Türe wieder. Bis auf den verschmorten Topf entstand kein Sachschaden – auch weil der Nachbar aufgepasst hat.

Bei der Unfallaufnahme war schnell klar, weshalb ein 51-Jähriger am Samstag beim Ausparken ein vorbeifahrendes Auto übersehen hatte. Der Mann hatte über zwei Promille im Blut. Gegen 3 Uhr lenkte der Geltendorfer vor einer Spielothek in der Hasenheide in Fürstenfeldbruck auf die Straße und stieß dort mit dem vorbeifahrenden Wagen eines 21-Jährigen zusammen. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit 4000 Euro an. Ein Atemalkoholtest bei dem 51-Jährigen ergab knapp 2,3 Promille. Nach Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins wurde der Mann wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Ein beschädigter Laternenmast und ein demolierter VW Touran sind die Folgen einer Promille-Autofahrt eines 44-Jährigen. Der Mann war am Sonntag kurz nach 12 Uhr auf der Michael-Aumiller-Straße in Mammendorf unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Danach schleifte der Adelshofner die Laterne 20 Meter mit. Erst dann kam er zum Stehen. Er hatte 1,9 Promille. Die Polizei Fürstenfeldbruck ordnete eine Blutentnahme an. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am VW des Mannes entstand ein Schaden von 5000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

5. Februar

Weil er nach einem Unfall in Germering einfach weiterfuhr und erst einen Kilometer weiter stoppte, muss sich ein Senior nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 87-Jährige am Samstag, 4. Februar, gegen 13 Uhr vom Gelände der Allguth-Tankstelle. Beim Einordnen auf die Landsberger Straße in Fahrtrichtung Germering schrammte er mit der linken Front seines Pkws die rechte Front des Wagens einer Olchingerin, die ebenfalls die Landsberger Straße befuhr. Die 23-Jährige versuchte laut Polizei durch Hupen und Winken auf sich aufmerksam zu machen. Der 87-Jährige fuhr ohne anzuhalten weiter und kam erst rund einen Kilometer später zum Stehen.

Bei einem Unfall in der Oberen Bahnhofstraße (Germering) entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Anwohner alarmierten am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr die Polizei, da sie mitbekommen hatten, wie ein Pkw in die Schaufensterscheibe eines ansässigen Sonnenstudios gekracht ist. Vor Ort konnten die Beamten eine 21-jährige Münchnerin antreffen. Ein Atemalkoholtest bei der jungen Frau ergab laut Polizei einen Wert von zwei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Der Schaden am Wagen der Frau wird auf 5000 Euro geschätzt. Die vollkommen zerstörte Scheibe des Sonnenstudios musste durch die Feuerwehr provisorisch gesichert werden.

Einen Schaden im vierstelligen Bereich verursachte ein bislang Unbekannter an einem Pkw in Puchheim. Ein 19-jähriger Puchheimer parkte am Freitag, 3. Februar, gegen 13 Uhr, den braunen Audi seines Vaters in der Nordendstraße/ Ecke Münchner Straße. Als sein Vater am nächsten Tag gegen 11 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses auf der linken Seite Kratzer und Dellen aufwies. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Schaden auf rund 5000 Euro. Da sich bislang kein Unfallverursacher gemeldet hat, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 zu melden.

Während er im Fitnessstudio trainierte, wurde einem 15-Jährigen seine Jacke geklaut. Geschehen ist das Ganze am Donnerstag, 2. Februar, zwischen 20.30 und 21.15 Uhr im Studio an der Alfons-Baumann-Straße. Als der junge Germeringer vom Training in die Umkleidekabine zurückkehrte, bemerkte er laut Polizei, dass die Jacke nicht mehr an ihrem Platz hing. Der Schaden liegt bei 260 Euro. Die Polizei Germering bittet um Hinweise, unter Telefon (089) 8 94 15 70.

2. Februar

Ein defekter Oldtimer-Bulldog hat am Dienstagabend die Feuerwehr in Olching auf den Plan gerufen. Laut Polizei lief das Gerät nach dem Start mit hoher Drehzahl und ließ sich nicht mehr abschalten. Einem Anwohner gelang es, den Traktor abzuwürgen. Bis dahin hatte sich die Tiefgarage, in der er stand, mit Rauch gefüllt. Die Feuerwehr lüftete die Garage.

Waschstraßen geben Autofahrern immer wieder Anlass zum Ärger. Meist geht es darum, dass die Anlage vermeintlich Kratzer am geliebten Auto hinterlassen hat. An einem Zwischenfall, der sich am Dienstagmittag in Olching ereignete, trägt aber wohl der Fahrer des Autos Schuld. Wie die Polizei mitteilt, Uhr durchfuhr ein 42-jähriger Olchinger mit seinem Fahrzeug eine Waschstraße an der Johann-G.-Gutenberg-Straße. Am Ende der Anlage betätigte er die Bremse, befand sich auf noch auf dem Förderband. Dadurch blieb sein Fahrzeug stehen. Das dahinter transportierte Auto wurde dann durch das Förderband aufgeschoben. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall in der Waschanlage niemand.

In der Nacht auf Dienstag haben sich derzeit noch unbekannte Täter Zugang zu einem Lagerraum einer Baustelle an der Cerveteriestraße in Bruck verschafft. Der oder die Täter hebelten eine Bautüre im Keller auf und entwendeten nach derzeitigem Stand mindestens zwei Rohrbiegemaschinen im Wert von mehreren hundert Euro. Das berichtet die Polizei. Der Diebstahl muss zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstag in der Früh (7 Uhr) geschehen sein. Die Polizei sucht Zeugen und hofft, den Diebstahl auf diese Weise aufklären zu können: Wer hat verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Cerveteriestraße im Fürstenfeldbrucker Westen gesehen? Die Polizeiinspektion in Fürstenfeldbruck ist unter der Telefonnummer (0 81 41) 61 20 zu erreichen.

31. Januar

Drei Jugendliche aus dem Brucker Landkreis haben am Samstagabend eine Spur der Verwüstung im Münchner Stadtteil Haidhausen hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, war das Trio zunächst vor einem Lokal mit dessen Gästen in Streit geraten. Ein 19-Jähriger aus der Gruppe schlug anschließend einem 59-jährigen Gast ins Gesicht, ein 18-Jähriger einem 29-Jährigem. Die Attackierten erlitten leichte Verletzungen und begaben sich selbst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Wut hatten die drei damit aber offenbar noch nicht abgelassen. Anschließend beschädigten sie die Außenspiegel von geparkten Autos. Zeugen alarmierten die Polizei, die das Trio wenig später festnehmen konnte. Bei dem 18-Jährigen wurde ein sogenanntes Einhandmesser gefunden. Nach dem Waffengesetz ist das eine Ordnungswidrigkeit. Das Messer wurde sichergestellt. Außerdem bekamen die Jugendlichen Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Verkehrsrowdys sind oft junge Autofahrer. Dass Alter aber nicht vor gefährlichen Manövern schützt, hat sich jetzt auf der B 2 bei Althegnenberg gezeigt. Laut Polizei versuchte ein 79-Jähriger, in seinem BMW am Samstag gegen 13 Uhr trotz Gegenverkehrs eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Eine entgegen kommende 39-jährige Augsburgerin konnte gerade noch auf den Seitenstreifen ausweichen, überfuhr aber einen Leitpfosten. Statt anzuhalten, fuhr der 79-Jährige einfach weiter. Die Polizei konnte den Verkehrsrüpel dennoch dingfest machen. Er war nach dem missglückten Überholmanöver von einem aufmerksamen Autofahrer verfolgt worden. Nachdem am Fahrzeug der 39-jährigen Augsburgerin ein Schaden von 500 Euro entstanden ist, wird gegen den Rentner wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Bei einem Unfall in Maisach mit mehreren Fahrzeugen sind zwei Menschen verletzt worden. Die Fahrbahn auf der Staatsstraße 2054 war über zwei Stunden gesperrt. Eine 19-jährige Maisacherin wollte am Freitag gegen 16.50 Uhr nach links von der neuen Umgehungsstraße in die Alte Brucker Straße nach Maisach abbiegen. Hierbei übersah sie laut Polizei einen 33-Jährigen aus Fürstenfeldbruck, der ihr auf der Staatsstraße entgegen kam und somit Vorfahrt hatte. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Wagen des Fürstenfeldbruckers wurde durch den Aufprall gegen das Fahrzeug eines 24-Jährigen aus Friedberg geschleudert, der in der Alten Brucker Straße verkehrsbedingt wartete. Verletzt wurden die Maisacherin und der Brucker. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzten 28 000 Euro. Die gesamte Fahrbahn musste bis 19.30 Uhr durch die Feuerwehren Malching und Germerswang gesperrt und gereinigt werden.

Ein betrunkener Puchheimer hat in Alling einen Unfall verursacht. Der 59-Jährige fuhr am Samstag gegen 23.18 Uhr mit seinem Kleintransporter gegen einen Bus, der an der Haltestelle an der Hoflacher Straße wartete. Laut Polizei wurde am Bus die linke, hintere Fahrzeugseite verkratzt, am Pkw die rechte Seite beschädigt. Der Fahrzeugführer flüchtete in Richtung Fürstenfeldbruck. Der Busfahrer verständigte allerdings die Polizei in Germering. Einer Streife fiel der Fahrer dann in Fürstenfeldbruck auf, weil er auf der Münchner Straße in Schlangenlinien unterwegs war. Die Angaben des Busfahrers und die Schäden am Fahrezug entlarvten den Puchheimer als Unfallfahrer. Die Polizisten bemerkten zudem Alkoholgeruch, Tests folgten. Der Fahrer muss sich wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgrund von Alkohol verantworten.

27. Januar

Glatte Straßen sind am Donnerstag Radfahrerinnen und mehreren Autofahrern auf der A 96 zum Verhängnis geworden. Gegen 10 Uhr stürzte eine 69-Jährige in der Von-Branca-Straße. Sie klagte anschließend über Schmerzen an der Hüfte. Zur selben Zeit erwischte es auch eine Radlerin in der Anzengruberstraße. Sie hatte danach Schmerzen im Unterschenkel. Beide Frauen begaben sich selbst zum Arzt. Wesentlich schlimmer erwischte es einen 29-Jährigen auf der A 96 bei Igling (Landkreis Landsberg). Der Mann wollte laut Polizei nach einem Unfall helfen, wurde dann aber von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer Helfer, ein 19-Jähriger – wurde am Knie verletzt. Die A 96 musste zwei Stunden gesperrt werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Bei einem weiteren Unfall bei Landsberg aufgrund von Glätte wurden drei Personen verletzt. Ein Auto war in einen Unfallwagen gekracht. Einfach weitergefahren ist der Fahrer eines hellen SUV. Er war ebenfalls bei Landsberg ins Rutschen geraten, wodurch ein anderer Fahrer in die Leitplanke krachte.

Eine gewisse Aufregung herrschte am Donnerstagabend in Bruck am Asambogen. Dort lagen Schweine-Ohren herum. Es kam die Befürchtung auf, dass es sich um gezielt ausgelegte Giftköder für Hunde handeln könnte. Die Brucker Polizei aber gibt Entwarnung: Es habe sich um zwei getrocknete Schweine-Ohren gehandelt, wie man sie als Tiernahrung kaufen kann, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Es gebe keinerlei Hinweise auf Gift.

Ein Feuer in einem Logistikzentrum in Geiselbullach hat am Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Dort hatte ein Kabelkanal Feuer gefangen. Die Beschäftigten reagierten laut Feuerwehr vorbildlich. Sie verständigten per Handfeuermelder die Feuerwehr und evakuierten das gesamte Gebäude. Parallel dazu leiteten sie erste Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern ein und unterbrachen die Stromzufuhr in dem betroffenen Bereich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten nur noch Nachlösch- und Kontrollarbeiten durchführen.

Mit 1,16 Promille im Blut hat sich ein 47-Jähriger am Mittwochabend in Germering hinter das Steuer seines Firmenwagens gesetzt. Eine Streife der Polizei stoppte den Mann und bemerkte sofort, dass der Fahrer nicht mehr nüchtern war. Der Germeringer musste sich einer Blutuntersuchung unterziehen. Sein Führerschein und der Schlüssel für sein Fahrzeug wurden sichergestellt. Abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung wird er nun länger nicht fahren dürfen. Außerdem erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Weil er unsicher und in Schlangenlinien auf einem Elektroroller in Puchheim war, wurde ein 46-jähriger Puchheimer in der Nacht auf Donnerstag von der Polizei kontrolliert. Die Beamten lagen richtig. Sie bemerkten, dass der Mann nach Alkohol roch. Außerdem stellten sie „drogentypische Ausfallerscheinungen“ fest. Deshalb gingen die Polizisten davon aus, dass der Mann noch andere berauschende Substanzen zu sich genommen hatte. Den Mann erwartet jetzt voraussichtlich ein mehrmonatiges Fahrverbot und eine Geld- oder sogar Haftstrafe.

Jemand hat den Wagen eines Olchingers an der Hauptstraße angefahren. Wie die Polizei mitteilt, stand der Opel Mokka am Mittwoch zwischen 17 und 22.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte. Als der 40-jährige Eigentümer zurückkehrte, entdeckte er, dass die linke Fahrzeugseite kaputt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Der Verursacher entfernte sich laut Polizei, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Olching unter der Telefonnummer (0 81 42) 29 30 zu melden.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag in Maisach ist ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstanden. Laut Polizeibericht wollte eine Olchingerin (20) mit ihrem Pkw von der Linden- in die Hauptstraße einbiegen, übersah dabei aber das Auto einer Gröbenzellerin (63), die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Auch interessant: Von launig bis nachdenklich: Neuer Feuerwehrchef zieht erste Bilanz

23. Januar

Das war ein schlechter Scherz: Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 12.30 und 13 Uhr das Türschloss einer Wohnung in der Luitpoldstraße 2 mit einem Klebstoff unbrauchbar gemacht. Der 42-jährige Bewohner stellte beim Verlassen der Wohnung fest, dass sich der von innen steckende Schlüssel nicht mehr entfernen lässt. Als er sich dies näher ansah, bemerkte er, dass das Schloss von außen zugeklebt worden war. Er verständigte die Polizei. Die hofft jetzt auf Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Vorfalles beitragen können. Sie sollen sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der örtlichen Polizeiinspektion melden.

Eine 79-jährige Germeringerin ist beim Einkaufen Opfer eines Diebstahls geworden. Sie befand sich am Samstag zwischen 9.30 und 9.45 Uhr im AEZ in den Germeringer Einkaufspassagen (GEP), als ihr der Dieb unbemerkt aus dem Einkaufswagen den Geldbeutel nahm. Mögliche Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Germering in Verbindung setzen.

Zwei Bauarbeitern ist es zu verdanken, dass ein unfallflüchtiger Autofahrer recht schnell ermittelt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war der 77-jährige BMW-Fahrer beobachtet worden, wie er in der Alpenstraße den Audi eines 62-jährigen Gröbenzellers anfuhr und dann das Weite suchte. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und verständigten den Geschädigten, als dieser zu seinem kaputten Auto zurückkam.

Die Feuerwehr Mammendorf im Einsatz. © FFW Mammendorf

Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte ein Autofahrer, der am Donnerstag gegen 19.20 Uhr in der Olchinger Straße mit seinem Anhänger einen entgegenkommenden Passat beschädigte. Der Verursacher fuhr einfach weiter.

19. Januar

Am großen Wertstoffhof in Mammendorf ist am Dienstag ein Müllfahrzeug in Brand geraten. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt waren 16 Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Noch während die Helfer mit dem Müllwagen-Brand beschäftigt waren, wurden sie erneut alarmiert. Die Brandmeldeanlage an der Schule in Türkenfeld hatte ausgelöst. Dabei handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm, sodass die Brandbekämpfer wieder abrücken konnten.

Mit rund 1,1 Promille hat sich ein 39-Jähriger am Dienstagabend in Olching ans Steuer gesetzt. In der Feursstraße kam er zu weit nach rechts und touchierte zwei geparkte Fahrzeuge. Die Polizei bemerkte schnell den Grund für den Unfall. Der Olchinger musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22 000 Euro.

Einbrecher haben in der Nacht auf vergangenen Samstag ein Wohnhaus in Landsberied heimgesucht – während die Bewohner schliefen. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, drangen die Täter zwischen 0.40 Uhr und 7.30 Uhr über eine Terrassentüre in das Gebäude an der Feldstraße ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Beute. Die Einbrecher nahmen Bargeld sowie Kreditkarten mit. Anschließend flüchteten sie zu Fuß durch mehrere benachbarte Grundstücke. Im Verlauf der Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass die Verbrecher versucht hatten, auch in andere Gebäude einzudringen. Dabei scheiterten sie allerdings. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter Telefon (0 81 41) 61 20 in Verbindung zu setzen.

Aufregung am Maisacher Bahnhof: Zeugen hatten der Polizei am Montagabend Jugendliche gemeldet, die offenbar mit einer Schusswaffe hantierten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um eine so genannte Soft-Air-Pistole handelte. Ein 15-Jähriger hatte sie dabei. Der Bursche wurde samt seiner Pistole auf die Wache gebracht. Dort holte ihn seine Mutter ab. Jetzt prüft die Polizei, ob es sich bei der Pistole um eine so genannte Anscheinswaffe handelt – also ob sie in Form und Größe leicht mit einer echten Waffe verwechselt werden kann.

17. Januar

Ein Betrunkener hat am Freitagabend auf der B 471 einen Unfall verursacht. Laut Polizei kam der Mann mit seinem Auto an der Ausfahrt Fürstenfeldbruck- West von der Fahrbahn ab und krachte in die Böschung. Der Mann hatte 1,6 Promille. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden liegt bei rund 20 000 Euro.

Alles andere als nüchtern war am Freitagabend ein 45-Jähriger, als er sich ans Steuer seines Wagens setzte. Im Moorenweiser Ortsteil Windach krachte der Mann mit seinem Pkw gegen eine Mauer. Anschließend flüchtete er. Nach 45 Minuten kehrte der Moorenweiser aber reumütig zum Unfallort zurück und stellte sich. Er hatte 2,4 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Auto und an der Mauer entstand nur geringer Schaden.

Ein Unbekannter hat am Samstagmittag im Brucker Theresianumweg versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Allerdings wurde er von dessen Besitzerin überrascht. Er flüchtete laut Polizei mit einem anderen Rad, ließ dieses jedoch an der Hauptstraße stehen und stieg in einen Bus. Ob das zurückgelassene Rad auch gestohlen ist, ist noch unklar. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß. Er trug braune, abgetragene Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Telefon (0 81 41) 61 20 zu melden.

15. Januar

Gleich zwei Fälle im Zusammenhang mit Marihuana beschäftigten die Polizei am Wochenende in Gröbenzell. Am Samstag staunte eine 20-jährige Gröbenzellerin nicht schlecht, als sie vor ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine transparente Dose mit Marihuana fand. Sie meldete den ungewöhnlichen Fund und übergab die Dose mit samt Rauschgift der Polizei. Die Dose wird nun kriminaltechnisch untersucht. Die Polizei hofft, DNA-Spuren oder Fingerabdrücke zu finden, um den uneigennützigen Drogendealer zu ermitteln.

Bereits am Freitag hatten Zivilbeamte zwei Mädchen bei den Toiletten des Bürgerzentrumsertappt. Die 15- und 13-Jährige versuchten zwar davonzulaufen, wurden von den Polizisten aber schnell erwischt. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten Marihuana bei den Jugendlichen. Das Rauschgift wurde den Teenagern abgenommen. Die 15-Jährige erwartet nun eine Anzeige, das 13-jährige Mädchen ist noch nicht strafmündig. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt, waren aber nicht bereit, ihre Kinder direkt vom Tatort abzuholen. Das Jugendamt wurde informiert – auch wegen des Verhaltens der Eltern.

Mehrere Polizeibeamte der Inspektion Germering waren nötig, um am Samstagvormittag einen alkoholisierten 35-Jährigen in Alling zu bändigen. Zunächst war der Mann aufgefallen, als er nach einem Streit im Straßenverkehr einem 44-Jährigen ins Gesicht schlug. Dabei verletzte der 35-Jährige das Opfer und beschädigte auch dessen Brille. Als dann die hinzugerufenen Polizisten den Sachverhalt aufnehmen wollten, wurden auch sie von dem Betrunkenen bedroht und beleidigt. Den 35-Jährigen erwarten nun wegen der Vorfälle gleich mehrere Strafverfahren.

Bei dem Versuch, in einer Tiefgarage einzuparken, hat ein Senior am Samstag in Germering einen Unfall gebaut. Für viel Aufregung bei den Einsatzkräften hat am Samstag in Germering ein eigentlich nützliches technisches Hilfsmittel gesorgt.

13. Januar

Das wohl bisher größte Abenteuer ihres Lebens hat eine Katze am Mittwoch in Olching erlebt. An einem seiner ersten Tage als Freigänger kletterte das Tier auf einen Baum – und fand keinen Weg mehr zurück. Alle Versuche der Besitzerin, die Katze zum Abstieg zu bewegen, scheiterten. So rief die Halterin die Olchinger Feuerwehr. Die rückte mit der Drehleiter an, packte die Katze in eine Transportbox und konnte das Tier schließlich an die erleichterte Besitzerin übergeben. Ob die Katze beim nächsten Ausflug vorsichtiger ist, wird sich zeigen.

Die Geiselbullacher Feuerwehr muss wegen ihrer Nähe zur A 8 häufig zu Unfällen auf der Autobahn ausrücken. Am Donnerstagmorgen war es wieder soweit. Gegen 7.30 Uhr hatte es auf der Eschenrieder Spange kurz vor dem Allacher Tunnel gekracht. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos kollidiert. Zwei Insassen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Feuerwehr erheblicher Schaden. Die Geiselbullacher Feuerwehr räumte und sicherte die Unfallstelle. Es kam zu erheblichen Behinderungen.

11. Januar

Eine 71-jährige E-Bikefahrerin ist am Dienstag gegen 15 Uhr an der Hartstraße von einem Auto angefahren worden. Die Frau zog sich dabei eine Rückenprellung zu. Sie war mit ihrem Pedelec von einem Supermarkt-Parkplatz aus auf die Hartstraße gefahren und hatte dabei einen von links kommenden Toyota übersehen. Dieser bremste der Polizei zufolge zwar noch, trotzdem stießen die beiden zusammen. Die Radfahrerin kam zu Fall und stürzte auf den Rücken. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Am Fahrrad war kaum ein Schaden zu sehen. Eventuell ist der Polizei zufolge jedoch der Rahmen verbogen, was einen Totalschaden bedeuten würde. Nach ersten Angaben der Radfahrerin habe sie den Toyota nur übersehen, da dieser ihrer Ansicht nach zu schnell fuhr. Zur Klärung dieser Frage sucht die Germeringer Polizei nun Augenzeugen, die sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 melden sollen.

Im Bereich der Dienststelle Germering ist es am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei war unterstützend für das Jugendamt Fürstenfeldbruck unterwegs, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagte. Ziel war die Inobhutnahme eines Minderjährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft. Man könne nie wissen, ob es in einem solchen Fall zu Schwierigkeiten, etwa zu Solidarisierungen, kommt, sagte der Sprecher. Daher das größere Personalaufgebot, bei dem auch Beamte aus Fürstenfeldbruck mit dabei waren.

Ein Münchner hat an einer Kreuzung in Olching einen Unfall verursacht, weil er die „Rechts vor Links“-Vorfahrtsregelung missachtet hat. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Der 46-Jährige war am Dienstagmorgen auf der Feldstraße in Richtung Münchner Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Pfarrstraße stieß er mit dem stadtauswärts fahrenden Wagen eines 87-jährigen Olchingers zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Als ein 57-jähriger Puchheimer am Dienstag zu seinem in der Rainerstraße geparkten Auto zurückkam, war der rechte Vorderreifen platt. Bei genauer Betrachtung war eine Einstichstelle erkennbar. Der Volvo war dort seit Sonntagabend abgestellt, wie die Polizei berichtet. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

10. Januar

Ein brennender Porsche hat am Montagmorgen die Feuerwehr in Gröbenzell auf den Plan gerufen. Wie die Brandbekämpfer mitteilen, fing das Auto gegen 10 Uhr in der Gärtnerstraße Feuer. Die Fahrerin konnte sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Grund war wohl ein technischer Defekt.

Gelegenheit macht Diebe: Das musste am vergangenen Mittwoch ein Forstarbeiter am Engelsberg bei Fürstenfeldbruck feststellen. Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein Unbekannter eine Kettensäge der Marke Stihl aus dem Auto des Mannes, das nicht abgesperrt war. Die Tat passierte zwischen 9 und 11.15 Uhr. Das Gerät hat einen Wert von rund 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 81 41) 6120.

Einen Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro hat ein Betrunkener am frühen Samstagmorgen in Emmering verursacht. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 55-Jährige gegen 5.30 Uhr auf der Dachauer Straße am Ortseingang die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend überfuhr er eine Verkehrsinsel, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Um den angerichteten Schaden kümmerte er sich nicht – und fuhr einfach weiter. Die Flucht endete allerdings schnell. Weil das Auto nicht mehr fuhr, lief der Mann zu Fuß weiter. Die Polizei fand nur das stark beschädigte Auto. Vier Stunden nach dem Unfall hatten die Beamten den Emmeringer ermittelt. Sie statteten dem Mann einen Besuch ab und unterzogen ihn einem Alkoholtest. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer noch rund 1,1 Promille. Auf den 55-Jährigen kommen jetzt viele Probleme zu. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An seinem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 15 000 Euro, an der Leitplanke von rund 5000 Euro.

Ein betrunkener 40-jähriger Maisacher ist am Samstag um 16 Uhr am Parkplatz des Waldsees in Gernlinden gegen einen Baum und eine Laterne gefahren. Er fuhr anschließend einfach weiter. Was er nicht ahnte: Er war beobachtet worden. Der Zeuge verständigte die Olchinger Polizei, die den Verursacher recht schnell ermittelte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er muss sich jetzt der Polizei zufolge für mehrere Straftaten verantworten. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Eurobereich geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen eines Unfalls, der sich schon am Donnerstag gegen 13 Uhr in Esting ereignet hat. An der Kreuzung Dachauer-/Philipp-Helmer-Straße wurde ein Fußgänger von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Aufgrund seiner leichten Verletzung und eines Schocks verzichtete das Opfer auf den notwendigen Austausch der Personalien. Der Autofahrer entfernte sich deswegen erlaubterweise vom Unfallort. Die Polizei sucht ihn und einen männlichen Zeugen, der mit dem Autofahrer diskutiert hat.

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 100 000 Euro: Das sind die Folgen eines Unfalles, den ein 34-jähriger Fürstenfeldbrucker am Samstag auf der A 9 bei Langenbruck verursacht hat. Der Autofahrer wechselte gegen 14 Uhr im dichten Reiseverkehr Richtung Berlin von der mittleren auf die linke Spur. Dabei übersah er den Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Allersberg. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Autoheck des Bruckers nicht mehr verhindern. Hinter den beiden Fahrzeugen befanden sich zwei weitere Fahrzeuge, die nacheinander auf die Unfallstelle auffuhren. In Folge des Unfalls und der Aufräumarbeiten entstand ein bis zu 15 Kilometer langer Rückstau, der bis in die Abendstunden anhielt.

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Gilchinger Straße in Alling zwei abgestellte Anhänger beschädigt. An dem einen Anhänger wurde die Elektroleitung durchtrennt, so dass ein Sachschaden von etwa 350 Euro entstanden ist. An einem weiteren Anhänger wurde die Abdeckplane gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich hierbei auf etwa 400 Euro. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, soll sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizei Germering melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.