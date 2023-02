Tierischer Spaß beim Kinderfasching

Ben (4) mit Oma Dagmar Heininger beim Kinderfasching der Heimatgilde Fürstenfeldbruck. © Christina Strobl

Faschingsspaß an der frischen Luft: Die Brucker Heimatgilde hatte einen Kinderfasching im Stadtsaalhof organisiert – dort bestaunten Klein und Groß die Auftritte der Showtanzgruppe und das Kinderprinzenpaar Marie I. und Prinz Quirin I..

Fürstenfeldbruck – Die Heimatgilde hatte zum Kinderfestival die Garde aus Starnberg samt Prinzenpaar eingeladen. Deren Auftritt begeisterte ebenso wie der der Fürstenfeldbrucker.

Unter den Zuschauern war Kelly Schmidt (31) aus Fürstenfeldbruck. Die junge Mutter nutzte die Gelegenheit und feierte mit Tochter Zoey (9) und den Zwilligstöchtern Mia und Lucy (6) an der frischen Luft. „Ihnen gefällt vor allem, wie schön alle aussehen“, erzählte die Mama. Toll sei auch, nach der Coronapause wieder feiern zu können: „Endlich ist mal wieder was los.“ Vor allem für die Zwillinge sei der Tag etwas Besonderes, denn sie erleben den Fasching heuer zum ersten Mal. Ihre Kostüme haben die Mädchen selbst ausgesucht. Geschminkt wurde zu Hause aber nicht, dafür will die Familie eines der Angebote der Heimatgilde nutzen: „Unser nächster Halt ist das Kinderschminken“, sagte Kelly Schmidt. Zudem aufgebaut: eine Tombola, eine Kaffee- und Kuchen-Theke und zwei Karussells.

Auch Dagmar Heininger (65) aus Emmering feierte mit ihrem Enkel Ben (4) Fasching im Stadtsaalhof: Ben sei dieses Wochenende zu Besuch bei seinen Großeltern, erzählte sie – und da müsse man dann auch etwas unternehmen. Da komme der Kinderfasching gerade recht.

Jessica Mattolat (34) aus München war mit Sohn Fabian zu Besuch bei ihrer Schwester in Maisach – da war es nicht weit nach Bruck zum Kinderfasching. Sie fand die Atmosphäre gut: „Hier ist besser für uns, weil es einfach ruhiger ist als in München.“

