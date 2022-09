Tierschützer ziehen Corona-Bilanz - haben aber auch Anekdoten parat

Der neue Vorstand und die Beiräte des Tierschutzvereins (v. li.): Dieter Ducque (Beirat), Isolde und Hans Gernböck (Schriftführerin und 2. Vorstand), Beate Maier (Vorsitzende), Roman Meurer (Beirat), Inge Maier (Kassenwart), und Barbara Ostermeier (Beirat). © metzler

Der Tierschutzverein Fürstenfeldbruck hat im Rahmen seiner ersten Versammlung seit Beginn der Pandemie eine Bilanz der vergangenen drei Jahre gezogen.

Fürstenfeldbruck – Insgesamt kümmerten sich die Tierfreunde in dieser Zeit um 99 Katzen und 65 Hunde. Aufgefallen ist dem Tierschutzverein, dass während der Lockdowns weniger Katzen und Hunde als vermisst oder zugelaufen gemeldet wurden. „Doch kaum war der Lockdown zu Ende, wurden uns fast täglich wieder fehlende Katzen und Hunde oder zugelaufene Tiere gemeldet“, berichtete Kassenwartin Inge Maier.

Mit welchen Herausforderungen es die Tierschützer immer wieder zu tun haben, erzählte Beisitzer Dieter Ducque den Mitgliedern. So habe einmal die Polizei zwei beschlagnahmte American Bulldogs ins Tierheim gebracht. Diese seien einem Obdachlosen abgenommen worden. Damit habe sich der Mann aber offenbar nicht abfinden wollen. In einer Nacht sei er über den Zaun gestiegen und habe sich seine vierbeinigen Freunde zurückgeholt. „Er wird sich in unserem Landkreis sicher nicht mehr sehen lassen“, so Ducque.

Er hatte aber auch Anekdoten zum Schmunzeln parat: So rief eines Tages eine aufgelöste Frau an, die sich um einen Papagei in einem kleinen Käfig in der prallen Sonne sorgte. Ein Mitglied des Tierschutzvereins ging der Sache nach. Tatsächlich hing in dem Garten ein trauriger, zerknautschter Papagei am Stangerl – allerdings war er aus Plastik.

In der Vorstandschaft hat es so gut wie keine Veränderungen geben. Beate Maier hat das Amt der Vorsitzenden für ihren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierenden Vater Karl-Heinz übernommen. Neu ist auch Barbara Ostermeier im Beirat. Alle anderen Vorstandsmitglieder und Beiräte wurden in ihren Ämtern bestätigt.

