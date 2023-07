Kommt die Steuer auf To-Go-Verpackung in Fürstenfeldbruck? - Viele Fragen offen

Von: Ingrid Zeilinger

Fürstenfeldbruck – Der Kaffee to go, das Essen zum Mitnehmen: Beides ist inzwischen üblich. Aber mit jedem Becher und jeder Schale steigt der Verpackungsmüll. Die Stadt möchte dem den Kampf ansagen – womöglich mit einer kommunalen Steuer auf Einweg-Mitnahme-Verpackungen. Doch bis es dazu kommen könnte, müssen noch viele Dinge geklärt werden.

Die Idee geht auf das Modell der Stadt Tübingen zurück. Diese hat eine derartige Steuer erhoben, um den Müll einzudämmen und den Anreiz für Mehrwegverpackungen zu steigern. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gab dem Vorgehen Recht. Das inspirierte die Brucker Grünen zu einem Antrag. Auch aus der Bürgerschaft habe es bereits zwei Anträge gegeben, berichtete OB Christian Götz im Hauptausschuss.

Der Plan: Wer etwas zum Mitnehmen kauft, zahlt einen Obolus für die Wegwerf-Verpackung. Doch der Teufel liege im Detail, so Götz. „Eine Alufolie ist keine Takeaway-Verpackung.“ Auch Antragsteller Jan Halbauer (Grüne) sprach von einem komplexen Thema. „Es ist ein spannendes Instrument und eine riesige Chance, um Müllvermeidung zu fördern.“ Dass sie den Haushalt saniere, glaubt er nicht. Es sei eine Lenkungssteuer.

Offene Fragen gibt es beim Vorgehen: Welche Produkte werden besteuert? Wie setzt man es um? Jeder Gastronom biete ein anderes Mehrwegsystem an, meinte Florian Weber. Der Inhaber des Klubhouse berichtete aus eigener Erfahrung: „In der ersten Woche nach der Einführung war es beliebt.“ Dann hätten die Leute gemerkt, dass man es zurückbringen müsse. Nun wähle von 100 Bestellern nur einer die Mehrweg-Option. Dennoch sagt Weber: „Eine Steuer würde helfen.“

Das Thema soll im Arbeitskreis Müllvermeidung besprochen werden. Karin Geißler (BBV) und Markus Droth (FW) regten an, auch Umwelt- und Wirtschaftsbeirat sowie Gastronomen einzubinden. „Wir müssen Abgabepunkte im öffentlichen Raum schaffen“, sagte Droth. Das System müsse kundenfreundlich sein, ergänzte Andreas Lohde (CSU). „Sonst drängen wir sie in den Bereich der Fertigprodukte.“ Die Gastronomen besäßen eine gewisse Findigkeit, sie würden Lösungen finden, sagte Philipp Heimerl (SDP).

Mit dem Thema Mehrwegsystem beim To Go befasst sich der Umweltbeirat seit längerem, berichtete der Vorsitzende Georg Tscharke. Die gesetzliche Regelung lasse Fragen offen. Auch der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, Harry Faul, sage: Es funktioniere nicht, so lange Mehrweg teurer als Einweg sei. „Das spricht für eine kommunale Verpackungssteuer.“ Bis die auf den Weg gebracht sei, wolle der Beirat die Aktion „Einmal ohne bitte“ unterstützen. Hier können die Kunden ihre eigenen Behälter mitbringen – und brauchen folglich nichts zurückgeben.

Der Ausschuss beschloss einstimmig, die Verwaltung noch nicht mit der Prüfung einer kommunalen Verpackungssteuer zu beauftragen. Man will die Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts abwarten und schauen, wie Tübingen seine Satzung ändert. Zudem würden Signale der Staatsregierung und Städtetags fehlen. Spätestens im ersten Quartal 2024 will sich der Haupt- und vielleicht auch der Umweltausschuss erneut mit dem Thema befassen.