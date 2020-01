Traglufthalle: Volleyballer aus Herrsching steigen aus

Die Herrschinger Volleyballer planen nicht mehr mit einer Multifunktions-Sportarena im Brucker Westen. Den Traum von der Traglufthalle will die Stadt aber nicht aufgeben. Die Beteiligten versuchen, das Großprojekt in Eigenregie zu stemmen.

Fürstenfeldbruck–Es war ein Paukenschlag: Am Montag erfuhr OB Erich Raff, dass die Herrschinger Volleyballer von den Plänen, mit der Stadt an der Cerveteristraße eine Multifunktionshalle für ihre Heimspiele zu bauen, Abstand nehmen. Stattdessen schlagen sie im Münchner Audi-Dome auf. „Es kam für uns auch sehr überraschend“, sagte der Rathauschef dem Tagblatt.

Die Volleyballer waren im vergangenen Sommer auf die Stadt zugekommen, nachdem die Hallenpläne in Herrsching bereits 2017 geplatzt waren. Ihre Idee: Eine Multifunktionsarena mit bis zu 3000 Sitzplätzen, die auch den in die zweite Liga strebenden TuS-Handballern eine Heimat bieten sollte. Die Brucker Vereine – allen voran der TuS – hofften auf zusätzliche Hallenzeiten, vor allem tagsüber, wenn alle Schulturnhallen belegt sind. Der Stadtrat war interessiert, man setzte sich immer wieder zusammen, aber es ging wohl nicht schnell genug. „Wir waren noch nicht weit“, sagt Fritz Frömming, Geschäftsführer von Herrschings WWK-Volleys. Bislang habe es nur Vorgespräche gegeben.

In Bruck hätte es mindestens bis 2022 gedauert

Als sich für die WWK Volleys über den Kontakt eines ehemaligen Spielers nun die Möglichkeit im Audi-Dome auftat, zögerte das Management nicht lange. „Es ist eine neue Chance“, sagt Frömming, „es ist schneller, sicherer und besser“. In Bruck könnten die ersten Spiele frühestens 2022 ausgetragen werden. In München soll das erste Playoff-Heimspiel schon im April dieses Jahres stattfinden.

OB Raff kann die Gründe nachvollziehen. In München könnten die Herrschinger sofort spielen. „Bei uns hätte es mindestens zwei Jahre gedauert.“ Und die Nähe zum FC Bayern München biete sicher den einen oder anderen Synergieeffekt. Das sieht Frömming ähnlich. So erhalte München eine Bundesliga-Volleyballmannschaft und im Gegenzug falle es den WWK-Volleys möglicherweise leichter, gute Spieler anzuwerben.

Auch Panther-Manager Ben Gogger zeigt Verständnis. Die Wittelsbacherhalle sei für den TuS gut. Aber: „Wenn es in die 2. Liga gehen sollte, wäre eine größere Halle auf Dauer schon wünschenswert“, sagt Gogger. „Aber das Projekt ist ja nicht gestorben.“

Der Hallentraum soll nicht begraben werden

Denn die Stadt will den Hallentraum nicht sofort wieder begraben. „Momentan lasse ich mich nicht vom Plan abbringen“, betont Raff. Für nächste Woche war ein weiteres Gespräch mit allen Beteiligten angesetzt – und das finde auch ohne die Herrschinger statt. Denn es sei immer klar gewesen, dass neben den beiden Vereinen ein Dritter einsteigen müsse, um den Betrieb rentabel zu gestalten.

Das Interesse sei groß, auch bei Privatpersonen, so Raff. Daher wolle man weiter ins Detail gehen und Ersatz für die Volleyballer suchen. „Wenn es funktioniert, können wir die Halle auch umsetzen.“ Zumal diese ohne Volleyball nicht ganz so hoch gebaut werden müsse. Auch Fürstenfeld-Chef Norbert Leinweber wird eingebunden, da die Multifunktionshalle am westlichen Eingangstor der Stadt eine Ergänzung zum Veranstaltungsforum werden könne – aber keine Konkurrenz werden soll, was Messen oder Kongresse angeht

Bei der Sponsoren- und Betreibersuche, die eigentlich die Herrschinger übernehmen wollten, sind nun die Brucker Vereine, vorneweg die Handballer gefordert. Die Stadt werde das Projekt begleiten und auch den Bebauungsplan auf den Weg bringen, erklärt Raff. Er macht aber auch deutlich: „Sie wird aber kein Geld in die Hand nehmen.“

Auch interessant: Die Debatte um eine Eishalle in FFB.