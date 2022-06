Trauer um ehemalige Kulturreferentin

Von: Ulrike Osman

Renate Lohde © mm

„Am Ende des Lebens bleiben nur die gemeinsamen Erinnerungen.“ Diesen Satz sagte Renate Lohde 1997 bei einer Stadtratssitzung.

Fürstenfeldbruck – Drei Tage zuvor war ihr Mann gestorben. Die CSU-Rätin war trotzdem zur Sitzung gekommen, da der Grundsatzbeschluss zum Bau des Stadtsaals anstand – ein Herzensprojekt, für das Renate Lohde lange gekämpft hatte. Der Stadtsaal werde ein Ort sein, wo schöne Erinnerungen geschaffen würden, argumentierte sie. Es gab wohl niemanden im Plenum, der von den Worten dieser starken Frau nicht berührt war.

Die 1936 im böhmischen Aussig geborene Fabrikantentochter konnte am Ende ihres Lebens auf einen reichen Schatz an Erinnerungen zurückblicken. Nicht alle waren schön. Im Nationalsozialismus litt die Familie unter Repressalien, weil es eine jüdische Großmutter gab. Nach dem Krieg wurde die deutsche Bevölkerung von der tschechischen Regierung drangsaliert und vertrieben. Traumatisiert kam Renate Lohde mit ihren Eltern und einer Schwester in Westdeutschland an.

Nach Zwischenstationen in Hessen wurde die Familie in Freising heimisch. Renate Lohde besuchte das Dom-Gymnasium, verließ es mit dem Abitur – und mit ihrem zukünftigen Mann Jürgen. Er war ein Klassenkamerad. Noch bevor die beiden 1961 heirateten, hatte Renate Lohde ihr Lehramtsstudium abgeschlossen. Aufgrund des damaligen Lehrermangels gab es die Möglichkeit, die Uni unter Verzicht auf Semesterferien in zwei Jahren durchzuziehen.

Eine ihrer ersten Arbeitsstellen hatte Renate Lohde in der Volksschule Landsberied, doch in der Region heimisch wurde sie erst, als ihr Mann – Maschinenbauer, Luft- und Raumfahrtingenieur – auf den Fliegerhorst versetzt wurde. Nachdem fünf Söhne und eine Tochter auf die Welt gekommen waren, war für die junge Mutter zunächst an Berufstätigkeit nicht mehr zu denken. Sie engagierte sich in diversen Elternbeiräten, unter anderem am Graf-Rasso-Gymnasium. Dort sollte sie später rund 20 Jahre als Religionslehrerin arbeiten.

Ihre Energie fürs Ehrenamt war unerschöpflich. Zwölf Jahre saß sie für die CSU im Stadtrat und war Kulturreferentin. Sie gründete den Historienspielverein, der die Entstehungsgeschichte des Klosters Fürstenfeld als opulentes Schauspiel auf die Bühne brachte. Sie war Gründungsmitglied der Stadtkapelle, Vorstandsmitglied im Kulturverein und Fördermitglied in einem Dutzend weiterer Vereine. Auf dem Fliegerhorst engagierte sie sich im Pfarrgemeinderat St. Michael und als Firmhelferin.

Trotz ihrer schlimmen Kindheitserinnerungen war Renate Lohde ein durch und durch positiver Mensch. So fand sie die Kraft, am Unfalltod ihres ältesten Sohnes 1989 nicht zu zerbrechen. Ihr Optimismus konnte manchmal an Naivität grenzen, und doch behielt sie oft recht. Ein typisches Beispiel war der Umzug innerhalb des Fliegerhorsts aus einer Dienstwohnung in ein Kommandeurshaus mit riesigem Grundstück. Rational sprach nichts dafür – Jürgen Lohde rechnete mit seiner baldigen Versetzung, ein Zuschuss zu den Umzugskosten stand nicht in Aussicht. Doch Renate Lohde ließ sich nicht abbringen, weil ihre Kinder den großen Garten zum Spielen haben sollten. Sie setzte sich durch – und wohnte dort bis wenige Tage vor ihrem Tod. Es war der letzte Wunsch der Großmutter von zehn Enkelkindern, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Renate Lohde wurde 85 Jahre alt.