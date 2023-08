Trend zum Wohnmobil ist ungebrochen - das bringt auch Probleme mit sich

Landkreis FFB

Wohnmobile sind schon seit vielen Jahren in Mode. Mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen wurde aus dem Trend ein wahrer Boom.

Fürstenfeldbruck – Im Landkreis ist ihre Zahl um 1440 gestiegen. Das bringt auch Probleme mit sich – auf die erste Gemeinden schon reagieren.

Seit knapp zehn Jahren sind Gisela und Gerd Wegner Wohnmobilisten aus Leidenschaft. Das Ehepaar hat zwar einen festen Wohnsitz in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck, doch den größten Teil des Jahres kreuzt es im 96 000-Euro-Luxusliner der Marke MAN TGE über Europas Straßen. Ihr Motto: „Wenn es uns wo gefällt, bleiben wir einfach.“

Zu groß für normale Parkplätze

Mit ihrer Art zu Reisen liegen sie voll im Trend. Tatsächlich hat die Zahl der Wohnmobile im Landkreis in den letzten Jahren stetig zugenommen. Vor allem die Corona-Pandemie hat zu einer deutlich erhöhten Nachfrage geführt. Und die hält seither an. Waren es im Jahr 2020 (Stichtag jeweils 31. August) noch 2712, sind 2023 schon 4152 Gefährte gemeldet. Eine Steigerung um 53 Prozent.

Dabei enthalten diese Zahlen noch nicht einmal Wohnanhänger oder Kastenwägen mit selbsteingebauter Wohnausstattung. Das Problem mit den WoMos, so die Kurzform für die fahrbaren Ferienwohnungen, sind ihre Maße. Bei einer durchschnittlichen Breite zwischen zwei und drei Metern und einer durchschnittlichen Länge von sechs bis neun Metern reicht ein Pkw-Stellplatz nicht aus. Werden die Gefährte am Straßenrand geparkt, verengt sich die Fahrbahn für die übrigen Verkehrsteilnehmer.

Problem in Wohngebieten

In Wohngebieten, wo Parkplätze rar und Straßen oft eng sind, eine schlechte Kombination. Vor allem bei Dauerparkern. Laut der Brucker Straßenverkehrsbehörde nehmen Beschwerden von Anwohnern im Stadtgebiet zu, weil die sich um ihre Parkmöglichkeit gebracht sehen. Daher rät die Behörde, Wohnmobile auf Privatgrund abzustellen, und wenn nicht vorhanden, wenigstens so zu parken, dass sie so wenig wie möglich andere behindern.

Geparkt werden dürften Wohnmobile grundsätzlich überall, wo eine Beschilderung das nicht verhindere. Das gilt allerdings nicht für Wohnanhänger. Die dürfen nach §12 Absatz 3b der Straßenverkehrsordnung nicht länger als zwei Wochen auf öffentlichem Grund abgestellt werden.

Auf Achse

Gisela und Gerd Wegner hingegen sind alles andere als Dauerparker. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ständig auf Achse. In knapp einem Monat startet das Paar ein neues Abenteuer auf vier Rädern: Über Südtirol und Genua geht es nach Südfrankreich und weiter in Richtung Spanien. Dort führt die längst ausgetüftelte Route immer am Mittelmeer entlang via Barcelona, Alicante, Malaga und Gibraltar nach Portugal.

So führen Wohnmobile auch nicht zu Ärger. „Zum Problem wird es dann, wenn die Wohnmobile im Februar aus dem Winterlager geholt werden und die dann die ganze Saison über da stehen.“ Das stellt Maisachs Bürgermeister Hans Seidl klar. In seiner Kommune gehe die Sache mit den Wohnmobilen mittlerweile so weit, dass Rettungszüge an manchen Stellen Probleme hätten, durchzukommen, so das Gemeindeoberhaupt.

Man arbeite deshalb an einer Lösung. Laut Seidl wird es in Maisach künftig Parkzonen mit Jahresparkschein geben, der aber nur für Pkw gelte. Für Wohnmobile würden dann gesonderte Flächen zur Verfügung gestellt.

Problem nicht nur verlagern

Für Fürstenfeldbruck sei das laut Straßenverkehrsbehörde hingegen keine Lösung. Man habe keine gesonderten Flächen zur Verfügung, die man für geparkte Wohnmobile nutzen könne. Parkzonen würden in der Kreisstadt das Problem sonst nur aus den Wohngebieten auf die Hauptverkehrsstraßen verlagern. „Deshalb sind wir sehr dankbar, dass die Deutsche Bahn das Parken dieser Fahrzeuge auf ihrem privaten Parkplatz unterhalb des Bahnhofs duldet“, erklärt Sprecherin Susanna Reichlmaier.

Die Wegners müssen sich darüber indessen keine Gedanken machen. Sie freuen sich auf die anstehenden Fahrt in den Süden. Zwei Monate haben sie dafür Zeit, dann naht der einzig fix gebuchte Termin: „Am 1. Dezember müssen wir auf unserem Stamm-Stellplatz an der Algarve sein.“ (Peter Loder, Patrick Tietz)

