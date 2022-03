Trotz sinkender Ausleihzahlen - Die Stadtbibliothek will investieren

Die Stadtbibliothek in der Aumühle in Fürstenfeldbruck. (Archivfoto)

Trotz Verluste

Von Andreas Daschner

Sinkende Ausleihzahlen, wenige aktive Nutzer, aber eine zunehmende Nutzung der Online-Ausleihe: Die Pandemie hatte auch 2021 deutliche Auswirkungen auf die Stadtbibliothek. Trotzdem soll in die Einrichtung investiert werden.

Fürstenfeldbruck - Vorplanungen für eine neue Bibliothekssoftware sowie eine Renovierung und Umgestaltung des Lesecafés sollen noch heuer entstehen. Das geht aus dem Jahresbericht von Bibliotheksleiterin Diana Rupprecht vor, der im Kultur- und Werkausschuss vorgelegt wurde. Die Kosten vor allem für eine neue Software sorgten im Ausschuss für Sorgenfalten. Die Befürchtung, dass diese eine sechsstellige Summe verschlingen würde, bestätigte Rupprecht aber nicht.

Die analogen Ausleihen sind 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 224 113 gesunken. Allerdings lassen sich diese Zahlen nicht eins zu eins vergleichen. Zwar hat auch der Lockdown zu Beginn des Jahres zu weniger Leihvorgängen geführt, wie es in dem Bericht heißt. Allerdings gab es auch eine technische Änderung, sodass Medien mit mehreren Bestandteilen – zum Beispiel Hörbücher – nur noch einfach gezählt werden. „Dadurch ergibt sich eine Verringerung des Ausleihzahlen“, schreibt Rupprecht in ihrem Bericht.

Fürstenfeldbruck: Digitale Ausleihe immer beliebter

Eine wichtige Rolle in Zeiten von Lockdowns und Zugangsbeschränkungen spielt die sogenannte Onleihe. Die digitalen Ausleihen sind um 7,4 Prozent gestiegen und hätten erneut an Beliebtheit zugelegt, sagt Rupprecht. Die Zahl der aktiven Nutzer ist hingegen von fast 4800 auf gut 4300 gesunken, die Zahl der Neuanmeldungen von 676 auf 586. Im zweiten Pandemiejahr bewegen sich die Zahlen auf niedrigem Niveau, so Rupprecht. „Ein sinnvoller Vergleich ist erst wieder in einem Jahr ohne Einschränkungen möglich.“