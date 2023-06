Mit etwas Verspätung: TSV West zieht ins neue Heim - große Feier geplant

Neues Sportzentrum

Was lange währt, wird gut: Der TSV West zieht mit fast einjähriger Verspätung aus seiner Vereinshütte an der Cerveteristraße ins neue Sportzentrum West. Auch die Brucker Sportschützen, die bisher in der Gaststätte Badstuben im Komplex der Amperoase beheimatet waren, können in ihr neues Domizil.

Fürstenfeldbruck – Die ersten Kartons sind gepackt und umgeräumt. „Einerseits freuen wir uns auf das neue Sportzentrum, andererseits beschleicht viele Westler Wehmut, wenn wir an unsere lieb gewonnene ,Hütte’ zurückdenken, in der wir uns viele Jahre sehr wohlgefühlt haben“, schilderte West-Präsident Andreas May die Gefühlslage. Das einst als Provisorium im Jahr 1996 größtenteils in Eigenregie errichtete Vereinsheim war den Fußballern im Brucker Westen in fast drei Jahrzehnten zu einer geliebten Heimat geworden. Dennoch standen in den vergangenen Tagen zahlreiche Helfer bereit, um beim Umzug mit anzupacken. May fand viele lobende Worte über die Unterstützung durch die Mitglieder.

Am 30. Mai habe der Verein vom Brucker Architekturbüro Batzer/Brandmayr die endgültige Anzeige zur Inbetriebnahme erhalten, teilte May dem Tagblatt mit. Fast ein Jahr später als geplant. Für die lange Verzögerung gibt es mehrere Gründe, wie May ausführte. Der ursprüngliche Bezugstermin war der 1. Juli 2022. Die Plätze waren vom Bayerischen Fußballverband (BFV) abgenommen worden, sodass der Spielbetrieb zur Saison 22/23 hätte aufgenommen werden können. Das Problem: Das Gebäude wurde nicht fertig. Erst wurden die Fenster in falscher Größe geliefert, dann kamen die Türen später. Dazu kam eine enorme Kostensteigerung von zwei Millionen Euro, die Arbeiten gerieten ins Stocken. Letztlich musste die Stadt eingreifen und den beiden Vereinen mit einem Darlehen helfen.

Doch jetzt ist alles fertig. Bis zum 18. Juli will der TSV West den Umzug abgeschlossen haben. Das Inventar bleibt zurück. „Das ist so mit der Stadt vereinbart“, teilte May mit. „Wir nehmen außer Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Drucker und Fernseher sowie unsere Pokale und Trophäen nichts weiter mit.“ Denn die Westhütte samt Fußballplatz wird im Anschluss dem Beistandsverein türkischer Arbeitnehmer (BVTA) übergeben, der nach über 40 Jahren endlich eine sportliche Bleibe findet.

Der FC Fürstenfeldbruck, der aus der ehemaligen Abteilung „Alte Liga“ des SC Fürstenfeldbruck entstanden und seit seiner Gründung im Jahr 2018 beim TSV West untergekommen ist, zieht mit ins neue Sportzentrum III. „Mit den FCF-Senioren pflegen wir eine sehr gute Freundschaft“, berichtete Präsident May. Der Verein darf gegen eine großzügige Jugendspende das Gelände und die Einrichtung beim TSV West auch weiterhin nutzen.

Eine offizielle Einweihung plant der TSV West nach den Sommerferien mit einem Tag der offenen Tür. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Der Termin für das erste große Highlight auf der neuen Sportanlage dagegen schon: Die erste Mannschaft, die gerade noch den Klassenerhalt in der A-Klasse geschafft hat, spielt am 30. Juli gegen die A-Senioren (ab 32 Jahren) des FC Bayern.

