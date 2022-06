TSV West wählt neuen Vorstand - und wirft zwei Mitglieder raus

Der neue Vorstand des TSV West (v. l.): Präsident Andreas May, Schriftführerin Sonja May, Vize Quirin Förster, Schatzmeister Peter Teufel, Vize Progon Leci und Jugendleiterin Meltem Yildiz. © Metzler

Turbulente Versammlung beim TSV West: Wegen vereinsschädigendem Verhalten wurden zwei Mitglieder ausgeschlossen. Auch Präsident Anton Maletz nahm seinen Abschied – aber das hatte andere Gründe.

Fürstenfeldbruck – Vier Stunden, unterbrochen von drei Pausen, mussten die 70 Mitglieder des inzwischen knapp 500 Mitglieder zählenden Fußballvereins im Brucker Westen, in der Gaststätte Auf der Lände ausharren. Erst dann waren die insgesamt 16 Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Brucks OB Erich Raff, der noch einen weiteren Termin an diesem Abend hatte, verabschiedete sich nach der ersten Pause.

Bis dahin wurde er Zeuge einer Schlammschlacht, geprägt von Intrigen und widerlichen Anschuldigungen zweier Gruppierungen im Verein. Aber es gab auch Mitglieder, die sich zu Wort meldeten und um Besonnenheit bemüht waren. Sie forderten die Versammlung auf, das, was war, ruhen zu lassen und den Blick nach vorne zu richten. „Es bringt den Verein nicht weiter, wenn wir hier jetzt einen öffentlichen Krieg führen.“

Erstmals in der 50-jährigen Vereinsgeschichte lagen neun Anträge von Mitgliedern vor, drei Personen aus dem Verein auszuschließen. Begründet waren diese mit unsportlichem und vereinsschädigendem Verhalten der Betroffenen. Auch hier entspann sich eine hitzige Diskussion, die letztlich mit der Abstimmung endete, dass für zwei, der drei Mitglieder der Ausschluss aus dem Verein beschlossen wurde.

Anton Maletz führte den Verein sechs Jahre lang als Präsident. Nun zieht er aus Bruck weg. © Metzler

Bewegung gab es auch in der Vorstandschaft: Nach insgesamt elf Jahren beim TSV West – sechs als Vize- und fünf Jahre als Präsident – beendete Anton Maletz aufgrund eines Umzugs sein Engagement beim Kreisstadtverein. Er übergab die Verantwortung an einen seiner beiden Stellvertreter, Andreas May. Ausgeschieden aus der Vorstandschaft sind auch Vize Ivan Severinac und Schatzmeisterin Stefanie Wagner. Komplettiert wird die neue Führungsriege durch Quirin Förster und Progon Leci (beide 2. Vorstand), Peter Teufel (Schatzmeister), Meltem Yildiz (Jugendleiterin) und Sonja May (Schriftführerin).

Maletz konnte in seinem letzten Bericht als Präsident auch auf Positives hinweisen. Der neue Weg, den der TSV West in der Jugendarbeit eingeschlagen hat, hat einen erfolgreichen Beginn genommen. Nicht zuletzt dadurch hat sich die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr verdoppelt. Auch die Finanzen sind wieder in Ordnung, sodass der Verein auf weitere fünf Jahre seine Gemeinnützigkeit erhalten hat.

Die neue Sportanlage an der Cerveteristraße fordert jedoch ihren Tribut: Eine weitere Beitragserhöhung ist nötig, die von den Mitgliedern abgesegnet wurde. Der Umzug ins neue Sportzentrum ist für den 1. August vorgesehen. Im September soll dann auch das 50-jährige Bestehen gebührend gefeiert werden. Zum Abschluss versprach Maletz, dem neuen Vorstand bis zum Ende der Abwicklung der gesamten Baumaßnahme weiter hilfreich zur Seite zu stehen. dm