Über 1000 Besucher bei Eisdisco in der Amperoase

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Die blanke Fläche im Eisstadion war gut gefüllt: Die jüngste Eisdisco gehört zu den drei besucherstärksten Terminen seit ihrem Start. © dj cis

Schnee ist Mangelware, Rodeln und Skifahren kaum möglich. Umso mehr zieht es offenbar die Menschen auf die Eisflächen. So verzeichnete die Eisdisco am vergangenen Samstag in der Amperoase nahezu einen Besucherrekord.

Fürstenfeldbruck – Zwischen 600 und 800 Besucher kommen regelmäßig, wenn DJ Cis alias Christian Böck im Eisstadion Tanzmusik auflegt. Diesmal waren es um die 1000 Kufenfans. „Das hatten wir bisher dreimal“, erzählt Böck. Ein Grund sei das gute Wetter. Der kurze Regen tat der Eislauffreude keinen Abbruch. Die Besucher standen geduldig bis zum Sportplatz an und das bis in die Abendstunden. Ein weiterer Grund für Böck: „Außer Eislaufen ist fast kein Wintersport möglich.“

Musikpult auf der Tribüne

Für die Party auf blanker Fläche hatte sich der DJ dieses Mal etwas Neues überlegt. Statt in der Sprecherkabine baute er sein Musikpult mitten auf der Tribüne auf. „Dort hat man einen besseren Überblick“, erklärt Böck. Zudem könne man besser mit dem Publikum interagieren. „Es ist schön, wenn man als DJ sieht, was sich auf der Fläche tut.“ Diese tauchte er mit seiner Anlage in bunte Lichter und ließ so die richtige Partystimmung aufkommen. Und in den Verschnaufpausen versorgten sich die Besucher mit Essen und Trinken.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Einmal bekommen die Brucker in der Saison noch die Gelegenheit für die Kufen-Disco unter freiem Himmel: Denn die letzte Party steigt am Samstag, 11. Februar, von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Amperoase (Kosten: vier Euro für Kinder, acht Euro für Erwachsene).

Wenn es nach DJ Cis ginge, würde er sogar noch öfter auflegen. Doch die März-Termine fallen oft den Wetter zum Opfer, diesmal ist gar keiner angesetzt. Und so schön die Party unter freiem Himmel auch sei: „In der Halle ließe es sich besser planen und öfter machen“, sagt Böck. Und damit gibt er offen zu, dass auch er den Traum von einer Eishalle in Fürstenfeldbruck träumt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.