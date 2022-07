„Stimmung sehr gut“: Über 30 000 Menschen feiern beim Altstadtfest

Von: Ingrid Zeilinger

Friedlich und entspannter als vor der Pandemie: Die Brucker genossen das erste Altstadtfest nach zwei Jahren Pause und feierten drei Tage lang ausgelassen in der guten Stube. © Weber

Nach zwei Jahren Corona-Pause war wieder drei Tage Party in Brucks guter Stube angesagt. Über 30 000 Menschen feierten beim Altstadtfest.

Fürstenfeldbruck – Daniel Brando, Festorganisator im Rathaus, spricht von einem harmonischen und reibungslosen Fest. „Die Stimmung war sehr gut.“ Vor allem am Freitag und Samstag strömten die feierhungrigen Menschen auf den Marktplatz.

Baustelle

Die Vereine beteiligten sich wie vor der Pandemie. Dennoch gab es Lücken. Dass in der Pucher Straße keine Bühne stand, lag an der Baustelle. Zudem fehlten Fieranten. Viele hätten durch Corona aufgehört, sagt Brando. Auch einige Wirte sagten wegen Personalmangel ab. „Man hat gemerkt, dass der eine oder andere Stand gefehlt hat, aber das hat der Stimmung keinen Abbruch getan.“

Die Wirte, die dabei waren, sprachen von einem friedlichen und tollen Altstadtfest, berichtet Christoph Laepple, Inhaber des Luftraum, nach einem Abschlusstreffen mit den Kollegen. Schon am Freitagabend bildeten sich vor seinem Bierwagen Schlangen. Dank eines Kühlhängers floss gleich gut temperierter Gerstensaft. „Wir hatten schon Angst, dass die Vorräte nicht reichen.“ Zumal am Samstag doppelt so viel los gewesen sei. Doch die 1000 Liter Bier und 300 Liter Softgetränke reichten bis Sonntagabend. Einen Unterschied zur Zeit vor der Pandemie hat Laepple gemerkt: „Die Leute waren entspannter, auch wenn es eine Schlange gab.“

Deshalb fehlten die Minis

Enttäuschung herrschte bei einigen Besuchern, weil der Leonhardsplatz leer blieb, wo sonst die Ministranten von St. Magdalena und die Evangelische Jugend ihre Stände haben. Sie konnten es in diesem Jahr personell nicht stemmen, erklärt Brando. „Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder etwas am Leonhardsplatz machen können.“

