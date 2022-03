Asylhelfer-Kreise suchen Verstärkung und haben neue Ideen

Von: Klaus Greif, Kathrin Böhmer, Eva Strauß, Ingrid Zeilinger

Teilen

Ein Schild in den Farben der Ukraine mit der Aufschrift „Welcome“ begrüßt Flüchtlinge © Beispielfoto: Sven Hoppe / dpa

Mit der Ankunft der Flüchtlinge aus der Ukraine geraten die Asylkreise wieder in den Fokus. Sie haben sich in der Flüchtlingskrise 2015 gegründet und sind auch jetzt wieder bereit zu helfen.

Fürstenfeldbruck - Die Ehrenamtlichen bringen inzwischen einiges an Erfahrung mit – sind aber auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert.

„Mir schwirrt der Kopf“, sagt Andrea Gummert von der Caritas. Sie koordiniert die ehrenamtlichen Asylhelferkreise. Die Gruppen sind teils auch wegen der Coronakrise zahlenmäßig dezimiert. Sie brauchen Verstärkung. Denn die alten Aufgaben sind nicht weg. Und: „Neue Aufgaben brauchen neue Helfer“, sagt Andrea Gummert.

Ukraine-Flüchtlinge: Erst die Basisversorgung

Schließlich soll die Dependence am Brucker Fliegerhorst eine Drehscheibe für die Geflüchteten aus der Ukraine werden. Die Hilfsbereitschaft sei groß. Zunächst geht es um die Basisversorgung: Essen, Kleider, Medikamente. „Der erste Hund ist auch schon in der Dependence angekommen“, erzählt Gummert. Alle Flüchtlinge werden auf Corona getestet. Mit ukrainischem Pass können sie sich im Impfzentrum auch immunisieren lassen.

Einige Flüchtlinge sprechen Deutsch und Englisch. Dennoch überlegt die Caritas, einen Dolmetscherpool einzurichten. Wer übersetzen kann, kann sich per E-Mail an ehrenamt.asyl@ caritasmuenchen.de melden.

Ukraine-Flüchtlinge: Kinder haben Traumatisches erlebt

In Olching ist Karl-Heinz Theis einer der ersten Ansprechpartner aus dem Asylhelferkreis. Er bringt jahrelange Erfahrung mit und weiß: „Die Menschen müssen jetzt erst einmal ankommen.“ Es gebe einiges zu tun. In Olching sind bereits Kinder angekommen, die Traumatisches erlebt haben. „Es sind andere Hintergründe als 2015. Damals waren die Flüchtlinge Wochen und Monate unterwegs, aber dennoch ist es natürlich extrem belastend“, sagt Theis.

Eine Frage treibt ihn besonders um: „Wie kann man die Kinder ein wenig von ihrem Leid ablenken?“ Mit Ehefrau Cathrin Theis, Rektorin der Grundschule Graßlfing, möchte er eine Betreuung in Räumen der Schule einrichten, vielleicht ein Vormittag pro Woche. „Das ist aber gerade noch in der Mache“, so Theis. Die Stadtverwaltung ist informiert. Was Helfer angeht, ist Theis zuversichtlich: „Es haben sich viele alte Weggefährten gemeldet.“ Früher habe der Olchinger Asylhelferkreis 350 Mitglieder gehabt. Offiziell ausgetreten sei niemand. Die Helfer unterstützen die Menschen etwa bei Behördengängen oder Arztbesuchen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

In Puchheim waren einmal 120 Helfer aktiv. Durch Corona seien die Arbeitsgruppen fast alle eingeschlafen, sagt Reinhild Friederichs, die den Asylhelferkreis 2014 gründete. Dennoch laufen jetzt Vorbereitungen – ebenfalls mit Hauptaugenmerk auf die Kinder. Man könne Ukrainer aber auch im Chor und bei der Gartenarbeit einbinden.

Ukraine-Flüchtlinge: Börse mit Ehrenamtlichen

Monika Glammert-Zwölfer vom Grafrather Helferkreis ist es wichtig, dass die Hilfe besser koordiniert wird als bei der Flüchtlingswelle 2015. „Ich möchte die Hilfe auf breitere Füße stellen, sonst hängt alles wieder an den Helferkreis-Leuten.“ Zudem müsse es in der Gemeindeverwaltung eine Stelle oder Person geben, bei der alle Fäden zusammen laufen.

Die Leiterin des Arbeitskreises Asyl in Gröbenzell, Eva-Maria Heerde-Hinojosa will mit UWG-Gemeinderätin Cordula Braun eine Börse mit Ehrenamtlichen einrichten, die bereit sind, Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen.

In Mammendorf wartet man auf die ersten Ukrainer, wie Günter Mairhörmann vom Asylhelferkreis erklärt. Derzeit gebe es in der Unterkunft an der B 2 aber gerade mal ein, zwei freie Zimmer.

Auch in Germering funktionieren die Netzwerke mit den Asylkreisen noch. Das berichtet der städtische Integrationsbeauftragte Manuel Leupold. Es gebe zudem immer wieder Anfragen von Bürgern, ob sie etwas helfen könnten. Im Moment habe man alles im Griff. Die Lage entwickle sich jedoch dynamisch. imu/gar/sus/es/kg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.