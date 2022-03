Dirigent der Stadtkapelle nimmt Flüchtlinge auf - so läuft das Zusammenleben

Von: Ulrike Osman

Paul Roh brachte (v.l.) Nina und Tanja mit ihren Kindern Sascha, Sofia und Katja von der Grenze mit nach Bruck. Seitdem leben sie in seinem Haus, und Rohs Familie rückt etwas zusammen. © Weber

Paul Roh und seine Familie haben Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Zwei junge Frauen und drei Kinder haben im Haus der Familie Zuflucht gefunden.

Fürstenfeldbruck – Die Kriegsflüchtlinge sind nicht nur dankbar, in Sicherheit zu sein – das Zusammenleben in der Gastfamilie hilft ihnen auch dabei, mit schlimmen Erinnerungen und quälenden Gedanken an Zuhause zurecht zu kommen.

Dass er sich in der Ukraine-Hilfe engagieren würde, war für den Dirigenten der Stadtkapelle vom ersten Moment an klar. Paul Roh kam selbst mit seinen Eltern vor 30 Jahren als Spätaussiedler aus Kasachstan nach Deutschland. Dass er Russisch spricht, ist in der aktuellen Situation eine unschätzbare Hilfe. Als es darum ging, im Rahmen einer privaten Initiative eine traumatisierte Familie von der polnisch-ukrainischen Grenze abzuholen, fuhr Roh als Dolmetscher mit. Schon zuvor hatten er und seine Frau entschieden, dass sie noch mehr tun wollten – dass sie Menschen bei sich aufnehmen würden, um ihnen ein vorübergehendes Zuhause zu geben.

Wohnzimmer als Gemeinschaftsraum

Als Roh aus Lublin zurückkam, brachte er die Ukrainerinnen Nina und Tanya und die Töchter der beiden mit. Tanya wohnt nun mit Katya (13) und Sofia (7) im ausgebauten Dachboden, Nina und Sascha (6) bekamen eins der Kinderzimmer. Die Rohs sind zusammengerückt, ihr vierjähriger Sohn ist vorübergehend zu seiner zweijährigen Schwester ins Zimmer gezogen. Seine Eltern haben ihm erklärt, dass Nina, Tanya und die Kinder da sind, weil ihr Haus kaputt ist und sie deshalb dort nicht mehr wohnen können. Das Wort Krieg haben sie nicht erwähnt.

„Das Wohnzimmer ist unser Gemeinschaftsraum“, sagt Paul Roh. „Und ich bin glücklich, dass wir ihn inzwischen wirklich gemeinsam nutzen.“ In der ersten Zeit verschwanden die Neuankömmlinge meist gleich nach dem Essen auf ihren Zimmern, wollten sich möglichst unsichtbar machen, möglichst wenig stören – und den ganzen Horror von Krieg und Flucht irgendwie verarbeiten. Inzwischen sieht er seltener verweinte Augen, erzählt Roh. Die Kinder bekommen keine Angst mehr, wenn sie einen Hubschrauber über die Stadt fliegen sehen. Durch die gute Stimmung in der Gastfamilie „haben wir es geschafft, wieder positive Emotionen zu haben“, sagt Nina. „Der Alltag hilft, das Schlechte zu ertragen.“

Ukrainische Gerichte

Zum Grübeln ist ohnehin wenig Zeit. Die beiden Frauen helfen im Haushalt, wo sie können. Zu essen gibt es jetzt öfter ukrainische Gerichte. Umgekehrt haben die Gäste festgestellt, wie gut bayerische Brezen schmecken. Die Familien gehen zusammen einkaufen und mit den Kindern auf den Spielplatz.

Außerdem gibt es ehrenamtliche Angebote für die Geflüchteten – Tanzen und Gymnastik bei der Heimatgilde, einen Malkurs im Mehrgenerationenhaus. Paul Roh hat einen eigenen Deutschkurs gestartet, auch die VHS bietet Sprachkurse an. Nina und Tanya wollen sich außerdem in der Betreuung ukrainischer Kinder in Bruck engagieren. Beide sind Grundschullehrerinnen. Sie kümmern sich via Distanzunterricht sogar noch um die Kinder ihrer früheren Klassen in der Ukraine – um die wenigen, die mit ihren Familien noch vor Ort sind.

Die Heimat ist auch in Bruck ständig präsent, die Handys immer in Hörweite. „Und das Internet funktioniert ja auch“, sagt Paul Roh. Nina und Tanya haben Angst um ihre Männer, Eltern, Brüder. Die Familien leben in Korosten und Luhyny nordwestlich von Kiew. Ninas Mann ist am Bau von Panzersperren beteiligt, Tanyas Mann bringt als Fahrer Flüchtende an die Grenze. Es gibt Momente, da fühlen die Frauen sich schlecht, weil sie in Sicherheit sind. Dann zeigt Paul Roh auf die Kinder und sagt: „Schau. Deshalb bist du hier.“

So funktioniert das Zusammenleben in anderen Wohnungen

Paul Roh möchte mehr Menschen ermutigen, Geflüchtete aufzunehmen. Manche Leute haben Platz, trauen sich aber nicht.“ Deshalb lud er Vertreter aus anderen Gastfamilien zum Pressetermin im Haus 10 in Fürstenfeld ein. Dort berichteten Martyn Cooper, Frederique Bouvier und Stefan Seldmair, dass auch bei ihnen das Zusammenleben mit Menschen aus der Ukraine gut funktioniert.

Cooper und seine Frau wissen noch, wie es sich anfühlt, in einem fremden Land zurechtkommen zu müssen. Sie kamen vor über 40 Jahren aus England. „Es war am Anfang schwer“, sagt Cooper. Deshalb war es für die beiden keine Frage, einem ukrainischen Ehepaar mit einem Sohn ein Zimmer in ihrer Eichenauer Doppelhaushälfte zur Verfügung zu stellen. Es hätten sogar zwei Zimmer sein können, doch die Gäste wollen lieber alle zusammen bleiben. Die Nähe hilft den Geflüchteten, mit der Situation umzugehen. Für die täglichen Abläufe werden Absprachen getroffen, an die sich alle halten.



„Bei uns ist wieder richtig Leben im Haus“, sagt Frederique Bouvier. Es war still geworden, seit die vier Kinder ausgezogen sind. Jetzt lebt eine Mutter mit zwei Söhnen bei dem Germeringer Ehepaar. Alle drei wollen vom Krieg weder reden noch darüber hören. „Wir sitzen abends zusammen und machen Spiele – das hatten wir seit zehn Jahren nicht gemacht.“ Der Fernseher bleibt aus.



Stefan Sedlmair, seit drei Jahren verwitwet, hat seine Tür für zwei Ukrainerinnen mit drei Buben geöffnet. Es ist eine Erfahrung, die den Grafrather bereichert. „Ein bisschen Privatsphäre aufzugeben, ist kein Problem.“ Konkrete Unterstützung leisten zu können, hilft auch den Gastgeben. Es ist ein Mittel gegen die Hilflosigkeit, die viele bei dem Gedanken an den Krieg empfinden.



Auf offizieller Seite ist man jedem dankbar, der Geflüchtete aufnimmt, betont Doreen Höltl von der Stadtverwaltung. „Was über uns hereinbricht, wäre von Behörden allein nicht zu bewältigen.“ os

