Ukraine-Flüchtlinge erzählen ihre Geschichte

Sie hoffen auf die Rückkehr in ihre ukrainische Heimat (v.l.): Tanya, Lena, Ivan, Victoria, Großmutter Natalia und Denys. © Weber

Seit die Geflüchteten aus der Ukraine in Fürstenfeldbruck sind, haben Vereine viele Aktivitäten gestartet. Was es alles gibt, darüber konnten sich die Familien bei einem Treffen in der Marthabräuhalle informieren. Viele nutzten die Gelegenheit zum Austausch.

Fürstenfeldbruck – Ungeachtet der Herkunft verbindet diese Menschen das gleiche Schicksal: Sie mussten alles zurücklassen, um ihr Leben und das ihrer Familien zu retten. „Die Leute müssen wissen, dass wir alle ganz normale Leben hatten“, sagt Katherine Volodchenkova. „Wir hatten wunderschöne Leben.“ Gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer Schwester, deren zwei Kindern und der eigenen Tochter kam sie vor wenigen Wochen in der Kreisstadt an. Sie trägt ein hellblaues Blusenhemd und eine schwarze Jeans. Die schwarzen Haare sind glatt und ihre strahlend blauen Augen haben unmenschliches Leid gesehen.

Der Tag der Flucht

Katherine Volodchenkova stammt aus Kiev, genauer, aus dem Stadtteil Butscha das nach den grauenerregenden Bildern weltweit bekannt ist. An den Morgen ihrer Flucht kann sich die 35-Jährige noch genau erinnern: „Der Tag davor war ganz normal, wie jeder andere auch. Und mitten in der Nacht wurde ich von Bombeneinschlägen geweckt und der Sirene.“ Kurze Zeit später musste sie mit ihrer Tochter das Haus verlassen, in den Bus steigen. Nicht nur alle materiellen Dinge ließ sie zurück, sondern auch ihren Ehemann. „Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben“, sagt sie. „Uns schlug nur blanker Hass entgegen, wir haben absolut nichts getan, nichts verbrochen.“ Sie schüttelt ungläubig den Kopf und seufzt. „Ich weiß es ist falsch zu sagen, alle Russen seien böse.“ Trotzdem werde es schwer, in Zukunft normal mit ihnen umzugehen.

Zurück in die Heimat

Katherine spricht fließend Englisch und auch etwas Deutsch: „Ich habe damals in der Schule Deutsch gelernt“, erzählt sie und lächelt. „Leider habe ich schon wieder viel vergessen, aber es ist schön, dass ich es jetzt gebrauchen kann.“ Gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Tochter Zlata und ihrer Familie wohnt sie bei einer hilfsbereiten Brucker Familie: „Wir sind so dankbar, für alles.“ Ihr Blick wandert durch den Raum. „Für einfach alles, was ihr Deutsche für uns tut.“ Trotzdem möchte die Familie zurück in ihre Heimat, sobald es möglich ist. „Es ist schließlich unser Zuhause.“

Yuliia Milenko dagegen erwägt es, für immer in Deutschland zu bleiben. „Alles ist zerstört, es dauert Jahrzehnte, bis alles ist wie früher.“ Die 41-Jährige floh mit ihrer achtjährigen Tochter Hanna aus Kiev, auch ihr Mann musste im Land bleiben – wie alle wehrfähigen Männer. „Er wollte unbedingt, dass wir gehen“, erinnert sie sich. „Ich hoffe er kommt so bald wie möglich nach.“ Dann wolle man ein gemeinsames Leben in Deutschland aufbauen.

Eine Familie aus dem südöstlichen Dnipro möchte bald wieder nach Hause. Großmutter Victoria (55), ihr jüngster Sohn Denys, ihre Schwiegertochter Natalia und Enkel Ivan waren vier Tage mit einem Bus unterwegs, um der russischen Invasion zu entkommen. Victorias Ehemann und ihr ältester Sohn sind noch in der Ukraine. „Sie beschützen unser Zuhause.“ Auch wer kein Mitglied der Armee sei, müsse das Vaterland verteidigen „Ich will einfach nur wieder heim“, sagt die Großmutter. „Ich bete jeden Tag dafür.“

Angebote der Vereine

Für Ablenkung sorgen die Angebote der an diesem Abend vertretenen Vereine: Ob psychologische Betreuung, Deutsch-Sprachkurse oder einfach jemand zum Reden – die entsprechenden Flyer sind heiß begehrt: „Ich habe mir von allem einen Prospekt geholt und möchte so viele Angebote nutzen, wie ich kann“, sagt Katherine. Besonders beliebt sind Sprachkurse: Katherine möchte ihr Deutsch aufbessern, Yuliia besucht einen Kurs gemeinsam mit ihrer Tochter Hanna, die mehrere Angebote gleichzeitig in Anspruch nimmt. Auch die von Heimweh geprägte Victoria möchte einen Deutschkurs besuchen. In den bewegenden Gesprächen wurde nicht nur ihre Wut und Trauer der Flüchtlinge deutlich, sondern auch ihre Dankbarkeit. (Christina Strobl)

