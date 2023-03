Neue Regeln bei Herbergssuche für Ukrainer - Kommunen gefordert

Von: Sabine Kuhn

Teilen

Ukrainer, die bisher privat untergekommen sind und ausziehen müssen, können nicht mehr in die Erstaufnahmestelle zurück. (Symbolbild) © Antti Aimo-Koivisto/dpa

Bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine erklärt sich der Landkreis für nicht zuständig. Nun müssen die Kommunen übernehmen.

Landkreis – Paradigmenwechsel bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine: Das Landratsamt erklärt sich für unzuständig und verweist auf Städte beziehungsweise Gemeinden. Als erstes bekommen die Änderung Ukrainer zu spüren, die bisher privat untergekommen waren und dort ausziehen müssen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Hintergrund ist der anhaltend starke Zustrom von Asylbewerbern aus anderen Ländern. Aufgrund geltenden Rechts ist der Landkreis verpflichtet, diesen Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Die Unterkünfte sind inzwischen brechend voll.

Bei den Ukrainern ist die Rechtslage anders. Sie gelten nach einem Monat Aufenthalt in Deutschland nicht mehr als Flüchtlinge, sondern als Langzeitarbeitslose und beziehen dementsprechende Leistungen. Betreut werden sie vom Jobcenter. Das führt dazu, dass das Landratsamt für die Unterbringung nicht mehr zuständig ist, erklärt die Kreisbehörde.

Flüchtlinge aus der Ukraine, die ihr privates Quartier aufgeben müssen, können deshalb künftig nicht mehr in der dezentralen Erstanlaufstelle in Maisach an der Emmy-Noether-Straße aufgenommen werden. Sie sollen sich direkt an die Stadt- oder Gemeindeverwaltung des Ortes wenden, in dem sie bisher gewohnt haben. Diese Kommunen sind verpflichtet Personen unterzubringen, denen Obdachlosigkeit droht.

Um den Ukrainern zu helfen habe Landrat Thomas Karmasin (CSU) bisher übergangsweise eine Aufnahme von Ukrainern in den Flücht-lingsunterkünften des Landkreises zugelassen. Nun sieht er jedoch keine Möglichkeit mehr, die Praxis der Unterbringung von obdachlos gewordenen Flüchtlingen in Asylbewerberunterkünften fortzusetzen: „Wir brauchen zur Erfüllung unserer Pflichtaufgaben jeden Platz und können freiwillige Aufnahmen deshalb nicht mehr durchführen.“ Die Kommunalen Spitzenverbände hätten von vorneherein davor gewarnt, Ukrainer als Langzeitarbeitslose einzustufen. Der Bund habe das ignoriert.

Derzeit wohnen nach aktuellen Zahlen des Landratsamtes rund 1000 Ukrainer bei Privatleuten. Etwa 850 Kriegsflüchtlinge leben in Sammelunterkünften, die die Kreisbehörde betreibt. Was auf Dauer mit ihnen passiert, darüber müsse man sich jetzt Gedanken machen, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Situation in den Asylbewerberunterkünften wird verschärft durch nicht ukrainische Fehlbeleger, die eigentlich ausziehen müssten, aber keine eigenen Wohnungen finden und somit bleiben. Zudem gelingt es kaum noch, neue Gebäude beziehungsweise Grundstücke für die Errichtung von weiteren Containern und Zelten zu finden. Turnhallen sollen nicht mehr für die Unterbringung herangezogen werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.