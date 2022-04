Großer Flüchtlingszustrom: Behörde am Limit - Suche nach Lösungen

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Viele Flüchtlinge werden in Turnhallen untergebracht. © Beispielfoto: Moritz Frankenberg/dpa

Sie flüchten vor Krieg und Zerstörung und stoßen im Landkreis auf große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Doch das Landratsamt stellen die ankommenden Ukrainer vor große Herausforderungen.

Fürstenfeldbruck – Die Verwaltung sei angesichts des großen Flüchtlingszustroms zwar nicht überfordert, aber völlig überlastet. Das sagte Landrat Thomas Karmasin, als er im Kreistag einen Überblick zur Lage gab. Putin habe die Entwicklung leider nicht mit dem Landratsamt abgesprochen, meinte er nicht ohne einen Schuss Sarkasmus.

Personal aus allen Bereichen geholt

So hätten bei Ausbruch des Krieges in der Behörde nicht sofort so viele Leute bereit gestanden wie zur Bewältigung des Zustroms nötig seien. Aus allen Referaten seien deshalb Kräfte zusammengezogen worden, um dem Brennpunkt gerecht zu werden. Karmasin betonte, dass jede Woche 200 Flüchtlinge zugewiesen würden. „Alle brauchen ein Bett, ein Dach über dem Kopf und Ernährung.“ Karmasin berichtete, dass ohne Registrierung keine staatliche Leistung möglich sei. Geräte, die bei der Registrierung helfen, funktionierten teils nicht sehr gut, was auch an der Bundesdruckerei liege. „Der Teufel steckt im Detail.“

Oft muss spontan reagiert werden

Bis zur Auszahlung nach Antragseingang vergingen derzeit etwa zehn Tage. Das sei ein Problem. Leistungen würden aber nach der Erstanmeldung rückwirkend bezahlt. Die schiere Menge mache es unmöglich, dass alles über Nacht passiere, sagte Karmasin. Wie schwierig manches ist, schilderte der Landrat an einem Beispiel: Ein Bus mit Flüchtlingen sei für morgens um drei angekündigt. Dann kommt der Bus eine Stunde später und darin sitzen Menschen mit Behinderungen, die spezieller Betreuung bedürfen. Zusammen mit dem BRK und der Führungsgruppe Katastrophenschutz bekomme man solche Sachen schon hin. „Aber es ist ein gigantischer Aufwand.“

Turnhallen nur erste Notlösung

Karmasin erzählte auch, dass manche Flüchtlinge enttäuscht seien von den Unterbringungsbedingungen. Er betonte: Das Landratsamt sei permanent dabei, Wohnraum zu akquirieren. Auch Container werde man wieder brauchen. Turnhallen seien die erste Notlösung. Zwar sei das elend („Seit 2015 hat sich das nicht verbessert“), aber niemand könne mehr Wohnraum einfach herbeizaubern.

Karmasin stellte unbürokratische Lösungen in Aussicht. Auch die Suche nach Dolmetschern sei ein Problem. Dazu kämen weitere Aufgaben wie Schule oder Kinder-Betreuung. Die Ukrainer hätten eine ausgezeichnete Online-Beschulung. „Die bringen es fertig, aus dem Bunker heraus Kinder zu unterrichten.“ Es taucht die Frage auf: Sollen die ukrainischen Kinder in deutsche Schulen, wo sie nichts verstehen, oder sollen sie am ukrainischen Online-Unterricht teilnehmen? Karmasin: „Wir müssen Lösungen suchen, die es in der Verwaltungswelt nicht gibt.“ Ohne Rechtsgrundlage zu handeln, sei für Verwaltungsleute aber ein Gräuel.

Der Teufel steckt im Detail

Auskunft gegeben hatte Karmasin auf Bitten der SPD und in Reaktion auf Fragender Grünen. Streng betrachtet ist die Unterbringung von Flüchtlingen Aufgabe des staatlichen Landratsamts, der Kreistag ist damit formal auch nicht mit dem Thema beschäftigt. Trotzdem kam es bei der Sitzung noch zu einer kurzen Aussprache.

Auf Nachfragen aus dem Gremium schilderte Karmasin so unter anderem das Problem, nicht abtrennbaren Wohnraum (Beispiel: Zwei freie Zimmer in einem Haus) irgendwie mit dem Eigentümer abzurechnen. Dafür habe man ein eigenes Formular entwickelt. Hilfreich sei, dass der Landkreis auf den Staatshaushalt buchen dürfe. Vereinfacht gesagt: Die Kosten schlagen im Landkreis nicht auf, weil Karmasin quasi eine EC-Karte des Freistaats hat, die natürlich nur unter Einhaltung von dessen Bedingungen genutzt werden darf.

Bürokratische Strukturen brechen

Der Landrat betonte: Das alles gehe nicht spurlos an der Verwaltung vorüber. Daher könne es sein, dass es an dieser oder jener Stelle mal klemmt. Martin Runge (Grüne) sprach von einer Herkules-Aufgabe. Ein Ende sei nicht abzusehen. „Ich bin um jeden froh, der hilft.“

Kreisrat Hans Seidl (CSU) meinte, dass eine private Aufnahme von Flüchtlingen auf Dauer nicht möglich sein werde. „Da kommt eine zweite Welle auf uns zu.“ Rike Schiele (Grüne) betonte, wie problematisch Unterkünfte in Turnhallen seien. Für Eichenau bat sie, Trennwände aufzustellen, worum sich Karmasin kümmern will. Petra Weber (SPD) dankte für das Engagement. Vielleicht gelinge es, bürokratische Strukturen zu durchbrechen.

Auch interessant: Olchinger Asylhelfer machen Kleiderkammer wieder auf