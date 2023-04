In bisheriger Form nicht mehr möglich: Ukraine-Hilfe im Hotel Hasenheide wird beendet

Von: Thomas Steinhardt

Das ehemalige Hotel Hasenheide © Archiv

Es galt als Vorzeige-Projekt, jetzt endet es: Die Ukraine-Hilfe im Hotel Hasenheide wird nicht fortgeführt. Das teilt die Stadt Fürstenfeldbruck mit.

Fürstenfeldbruck - Mit Kriegsausbruch Ende Februar 2022 hatten die drei Bürgermeister der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck beschlossen, sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen und für ukrainische Kriegsgeflüchtete mit Bezug zu Fürstenfeldbruck (Verwandtschaft, Freunde) kurzfristig Unterkünfte bereit zu stellen. Unter anderem wurden freie Plätze in der Obdachlosenunterkunft „Haus Hasenheide“ zur Unterbringung zur Verfügung gestellt.

Respekt und Dank

Diese Hilfe konnte nur mit Unterstützung aus der Bevölkerung geleistet werden. Für das „Haus Hasenheide“ wurde die Corona Nachbarschaftshilfe gebeten, die Versorgung der im Haus untergebrachten Geflüchteten zu übernehmen, wie die Stadt am Montag berichtet. Die Corona Nachbarschaftshilfe habe dieser Bitte bereitwillig entsprochen. Sie verdiene für die ehrenamtlich geleistete Arbeit den Respekt und den Dank der Stadtgemeinschaft, so die Stadt.

Der Rechtskreiswechsel

Das Projekt sollte – auch vor dem Hintergrund des Rechtskreiswechsels der Flüchtlinge zum 1. Juni 2022 – am 31. Dezember 2022 beendet werden. Die Aussicht aber auf eine Übernahme des erhöhten Kostensatzes durch die Sozialhilfeträger führte zu einer Fortführung der Hilfe. Mit der Benachrichtigung vom 23.Januar 2023 durch das Landratsamt Fürstenfeldbruck, dass die Kosten nicht mehr in dem angekündigten Umfang übernommen werden dürfen, könne das Projekt nicht mehr in der bisherigen Form weitergeführt werden, berichtet die Stadt.

Beschluss im Stadtrat

Am 28. Februar 2023 fasste der Stadtrat den Beschluss, die bestehende Arbeit der Corona Nachbarschaftshilfe bis Ende Mai 2023 zu sichern und die ihr durch die veränderte Refinanzierungslage entstandene Finanzlücke zu schließen.

Im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport am 30. März 2023 wurde festgestellt, dass eine Unterbringung der Geflüchteten wie bisher nicht mehr möglich sei. Die Stadtverwaltung dürfe nur im eigenen Wirkungskreis (örtliche und sachliche Zuständigkeit) tätig werden. Im „Haus Hasenheide“ werden also nur Personen aufgenommen, die im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck obdachlos werden. Dies gelte für ukrainische Geflüchtete, die im Ort seit Kriegsbeginn in Gastfamilien befristet untergekommen sind und nun ausziehen müssen. Die jetzigen Bewohner des „Hauses Hasenheide“ werden dort weiterhin als Obdachlose untergebracht, bis sie auf dem in der Verwaltung üblichen Verfahrensweg eine eigene Wohnung finden.

Personal nicht weiter zu finanzieren

Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport vom 30. März 2023 beschloss aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen, dass die Verwaltung des Hauses in die Hände der Stadt zurückgegeben wird. Das vom Verein festangestellte Personal könne nicht von der Stadt weiter finanziert werden. Die Soziale Beratung der Stadt übernimmt daher in Zusammenarbeit mit der Objektbetreuung des „Hauses Hasenheide“ ab Juni 2023 die Orientierungs- und Beratungsaufgaben für alle Bewohner im „Haus Hasenheide“.

Aufarbeitung

Am 11. April 2023 habe die Corona Nachbarschaftshilfe der Stadt aus eigenem Entschluss mit geteilt, dass sie ihre Arbeit im „Haus Hasenheide“ noch bis Ende Mai 2023 leisten werde. Die anstehenden Aufgaben übernimmt lückenlos die Stadt Fürstenfeldbruck.

Klarzustellen sei außerdem, dass die finanzielle Situation, in der sich der Verein befindet, durch die Entscheidungen des Vereins hervorgerufen worden sei, so die Stadt Fürstenfeldbruck. Die Corona Nachbarschaftshilfe habe Mitarbeiter im Umfang von rund 160 Stunden fest angestellt und sei damit Verbindlichkeiten eingegangen, die wegen fehlender regelmäßiger Einnahmen vorher mit der Stadt abgestimmt hätten werden müssen.

Es werde nun Aufgabe der Stadtverwaltung sein, zusammen mit der Corona Nachbarschaftshilfe das Projekt unter dem finanziellen Aspekt aufzuarbeiten und zu einem für beide Seiten befriedigenden Abschluss zu bringen.

