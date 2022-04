Ostern in der Ferne: Backen als Ablenkung vom Kriegsgrauen in der Ukraine

Von: Lisa Fischer

Als gelernte Köchin hat Oksana Yazova in der Küche des ehemaligen Hotel Hasenheide die Regie übernommen (oben). Ihre Kochbücher musste sie zurücklassen. © Weber

Ostern steht vor der Tür. Wegen des Krieges in ihrer Heimat müssen viele Ukrainer das Fest der Auferstehung heuer allerdings in der Fremde begehen.

Fürstenfeldbruck – Dabei zeigt sich: Die Bräuche ähneln teilweise den deutschen. Und die Vorbereitung auf das höchste Fest der Christen dient einigen auch als Ablenkung von den Grauen des Krieges.

Normalerweise verlässt die Ukrainerin Oksana Yazova an Ostern nur selten ihre Küche. Die gelernte Köchin aus Kiew backt üblicherweise kiloweise Osterfladen, den sie aufwendig verziert, oder sie bereitet das Festessen mit selbst gemachten Schweinswürstl vor. Doch normal ist momentan gar nichts. In Yazovas Heimatland wütet ein brutaler Krieg. Die Familie musste fliehen.

Als Oksana Yazova Anfang März mit Mann und Kindern die Ukraine verließ, nahm sie nur das Nötigste mit: All ihre Küchen- und Backutensilien sowie Rezeptbücher ließ sie in Kiew zurück. „Ich habe einfach nicht daran gedacht. Als wir in Fürstenfeldbruck angekommen sind, habe ich sehr geweint“, erzählt die zweifache Mutter, die mit ihrer Familie im ehemaligen Hotel Hasenheide untergekommen ist.

Flucht mit zwei behinderten Kindern

Die Flucht war für sie besonders hart, da Yazovas Zwillinge Polina und Yehor gehbehindert sind. In Polen stürzte der achtjährige Sohn und musste für ein paar Tage ins Krankenhaus.

In der Hasenheide versucht die Mutter, ein bisschen Struktur in ihr Leben zu bekommen. Also hat die gelernte Köchin kurzerhand die Regie über die ehemalige Hotelküche übernommen. Scherzhaft wird sie mittlerweile als „Küchenchefin“ bezeichnet.

Es ist ein Stückchen Normalität für Oksana Yazova in der Fremde. „Ich habe in einer großen Anwaltskanzlei die kompliziertesten Gerichte gekocht“, erzählt sie. Nebenher habe sie trotz der vielen Arbeit auch in ihrer Freizeit für Freunde und Bekannte viel gekocht und gebacken. „Letztes Jahr habe ich 50 Osterfladenbrote gebacken“, erzählt Oksana Yazova.

Dass sie das traditionelle, ukrainische Osterbrot heuer in Fürstenfeldbruck backen wird, sei aber sehr unwahrscheinlich. Der Mikrowellen-große Ofen in der Hotelküche sei einfach zu klein. „Und die Zutaten wie Zucker und Mehl sind hier anders, als bei uns. Ich muss mich erst durchprobieren“, sagt Oksana Yazova.

Über die Oster-Spezialitäten in der Ukraine spricht Yazova gerne. Es sind Erinnerungen an eine unbeschwerte Zeit. Der Osterfladen etwa werde mit einem speziellen Guss überzogen, sagt die Köchin. „Mit Gelatine, Zitrone, Soda und Puderzucker entsteht eine Konsistenz, die an Marshmallows erinnert.“ Als Verzierung für ihre 50 Osterfladen griff sie im vergangenen Jahr zu Zucker-Buchstaben – X und B stehen im Ukrainischen für die Auferstehung Christi.

Das fertige Gebäck wird in der Ukraine traditionell in einem Korb zur Kirche getragen. Bedeckt wird es mit einem Geschirrtuch-großen Handtuch. „Die Stickereien darauf sind meist selbst gemacht“, erklärt Oksana Yazova. In der Kirche wird der Osterfladen dann vom Pfarrer gesegnet.

Eine Spezialität, die es in Deutschland nicht gibt, ist das saftähnliche Getränk „Uzvar“. Getrocknete Äpfel, Birnen und Pflaumen werden in Wasser ausgekocht und abgesiebt. Zurück bleibt der „Uzvar“, erklärt Oksana Yazova. Er wird zum Ostermenü gereicht.

Gründonnerstag ist Waschtag

Das ukrainische Ostern findet heuer genau eine Woche nach dem Osterfest hierzulande statt. Karfreitag und Ostersonntag werden ähnlich abgehalten. Nur der Gründonnerstag unterscheidet sich vom deutschen. „Bei uns heißt der Tag ,Sauberer Donnerstag’“, sagt Oksana Yazova. Das kommt daher, weil an diesem Tag alles gewaschen und geputzt wird – von Haus, über Wäsche bis zum eigenen Körper.

Ob und wie Oksana Yazova mit ihrer Familie Ostern in der Fremde feiern wird, ist noch nicht ganz klar. „Es ist sehr schwierig“, sagt die zweifache Mutter mit Blick auf den Krieg. Bunte Ostereier soll es aber der Kinder wegen geben. Und gespannt sei sie auf das deutsche Osterfest, vor allem auf das Eiersuchen für die Kinder, das es so in der Ukraine nicht gibt.

