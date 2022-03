Sprachkurse und Gruppen für Flüchtlinge aus der Ukraine

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Geflüchtete aus der Ukraine kommen verstärkt in Deutschland an. Nicht alles ist dabei schon bis ins Detail geregelt – der Schulbesuch der Kinder etwa. © dpa

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine kommen auch immer mehr Flüchtlinge nach Fürstenfeldbruck. Einige bleiben nur wenige Tage im Ankerzentrum beim Fliegerhorst. Andere kommen privat unter. Um sie gut zu integrieren, gibt es erste Überlegungen.

Fürstenfeldbruck – Erste Anlaufstelle in der Stadt ist – neben dem Ankerzentrum beim Fliegerhorst, das eine Drehscheibe für die ukrainischen Geflüchteten werden soll – das ehemalige Hotel Hasenheide. Das Haus dient als Beratungsstelle und Notunterkunft für wohnungslose Menschen, berichtet Doreen Höltl von der Stabsstelle für Soziale Angelegenheiten im Rathaus. Da die Obdachlosigkeit in der Stadt rückläufig ist, sind die 45 Plätze fast komplett mit ukrainischen Flüchtlingen belegt. Einige Betten halte man aber weiterhin für Wohnungslose frei. „Wir hatten schon überlegt, wie wir das Haus weiterentwickeln, jetzt können wir Platz anbieten“, sagt Höltl.

Neue Zimmer angeboten

In der Brucker Stadtverwaltung werden jeden Tag neue Zimmer angeboten. Über 100 Menschen mit ukrainischem Pass leben in der Kreisstadt. „Viele holen jetzt ihre Familie, Eltern oder Freunde“, berichtet Höltl. Bisher konnte sie alle, die angefragt haben, auch unterbringen. Ein Problem: Viele Menschen haben ein Zimmer frei, doch das ist für drei bis fünf Personen zu wenig. Zwei Zimmer oder Wohnungen sind gesucht. Wer etwas bieten kann, kann sich im Rathaus oder Landratsamt melden. Die große Hilfsbereitschaft – auch für die Initiative „Brucker helfen der Ukraine“ – beeindruckt Höltl. „Wir können stolz sein, das ist eine tolle Stadtgemeinschaft.“

Sprachkurse

Um die Menschen, die länger in Fürstenfeldbruck bleiben, in diese Stadtgemeinschaft zu integrieren, gibt es bereits erste Überlegungen: Die Volkshochschule bietet kostenlose Sprach- und einen Austauschkurs an. Finanziert wird dies über die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck und die Hans-Kiener-Stiftung.

Zudem müssen sich die Schulen auf ukrainische Kinder einstellen. Noch wartet man auf die pädagogischen Konzepte des Kultusministeriums, berichtete Amtsleiter Michael Maurer im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport. Der Plan ist, diese Kinder in Vorklassen bereits vor der Schulpflicht, die drei Monate nach Ankunft beginnt, zu integrieren, ergänzte Integrationsreferent Willi Dräxler (BBV). Kitas könnten die Kleinen sofort besuchen, erklärte Maurer. Doch man müsse schauen, wo es Plätze gebe.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Beim Volksfest einbeziehen

Etwas anderes ist schon konkreter: „Wir wollen im Mehrgenerationenhaus Lib und im Bürgerpavillon Eltern-Kind-Gruppen anbieten“, erklärte Maurer. Diese sollen nicht nur für Geflüchtete offen stehen, sondern für alle Bürger, die teilnehmen möchten.

Dräxler schlug zudem vor, alle Flüchtlinge beim Volksfest mit einzubeziehen. Man könne bei Schaustellern und beim Wirt nach Freikarten und Verzehrgutscheinen fragen. OB Erich Raff sprach von Verhandlungen mit dem Wirt. Und auch der Stadtjugendrat überlegt bereits, welche Angebote er für die jungen Ukrainer zur Ablenkung machen kann. Auch hier steht laut Raff ein Volksfestbesuch mit auf der Vorschlagsliste.

Kontakte

Wer sich ehrenamtlich engagieren oder Wohnraum bieten möchte, kann sich bei Doreen Höltl, Telefon (0 81 41) 2 81 30 10, E-Mail SozialeAngelegenheiten@ fuerstenfeldbruck.de oder beim Landratsamt, Telefon (0 81 41) 5 19 77 88, E-Mail ukraine@lra-ffb.de melden. Wichtige Fragen sind auf www.lra-ffb.de/ukraine zusammengefasst. Dolmetscher können sich per E-Mail an ehrenamt.asyl@caritasmuenchen.de melden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)