Fürstenfeldbruck: Unbekannter entblößt sich vor Achtjähriger - Kripo ermittelt

Von: Lisa Fischer

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © Ina Fassbender/dpa

In Fürstenfeldbruck hat sich ein Unbekannter vor einem achtjährigen Mädchen, das auf dem Nachhauseweg war, entblößt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Fürstenfeldbruck - Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am vergangenen Donnerstag, 3. Februar, vor einem achtjährigen Mädchen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fall erst jetzt bekannt.

Das Mädchen war gegen 13.30 Uhr auf dem Nachhauseweg. In der Konrad-Adenauer-Straße ging ein Mann vor ihr, der dann in eine Seitenstraße abbog, umkehrte und dem Mädchen plötzlich entblößt gegenüber trat. Zu weiteren Tathandlungen kam es laut Polizei nicht. Der Exhibitionist entfernte sich in Richtung Kindergarten Nord.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt, helle Hautfarbe, dunkelbraune, lockige, Haare, die über die Ohren reichen, kurzer Ziegen- und Oberlippenbart, bekleidet mit einer braunen Kopfbedeckung, einer beige karierten Stoffjacke, die über die Hüfte reichte und einer blauen, locker sitzenden Jeans.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Sexualdeliktes gegen den Unbekannten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo unter (08141) 61 20 zu melden.

