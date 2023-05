Mädchen (11) bewusstlos nach Fahrrad-Unfall - Hubschrauber bringt sie ins Klinikum

Von: Klaus Greif

Das Mädchen (11) wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © John Macdougall/dpa

Bei einem Fahrrad-Unfall in Fürstenfeldbruck wurde eine Elfjährige verletzt und verlor das Bewusstsein. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Fürstenfeldbruck - Weil in Fürstenfeldbruck der Radl-Anhänger umkippte, in dem sie saß, wurde eine Elfjährige am frühen Abend des Pfingstmontags verletzt. Sie verlor zudem das Bewusstsein. Ein Hubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Den Anhänger zog der Lebensgefährte der Mutter, der ein behindertengerecht umgebautes Dreirad fuhr. Die Mutter des Mädchens radelte vor dem Gespann. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte der Anhänger in der Neufeldstraße um.

Das Kind zog sich laut Polizei leichte Schnittwunden zu. Es ist mittlerweile jedoch wieder ansprechbar und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

