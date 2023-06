Kinder auf Schulweg von Auto erfasst - Bub schwer verletzt

Von: Thomas Steinhardt

Einer der Buben wurde schwerverletzt ins Klinikum geflogen. (Symbolbild) © IMAGO/Marius Bulling

Bei einem Schulweg-Unfall am Donnerstag in der Früh sind zwei Buben verletzt worden. Einer so schwer, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus kam.

Fürstenfeldbruck – Der Fahrer eines Mercedes wollte um 7.48 Uhr an der Richard-Higgins-Straße nach links in den Asambogen abbiegen. Dabei übersah er die beiden Buben, die die Straße auf dem Weg zur Schule überqueren wollten. Der Wagen des 18-Jährigen erfasste die Kinder (acht und neun Jahre alt) und schleuderte sie an den Fahrbahnrand, wie die Polizei auf Nachfrage berichtete.

Einer der Buben erlitt Schürfwunden, konnte ambulant versorgt und seinem Vater übergeben werden. Der zweite Bub dagegen erlitt multiple, schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum nach Garmisch-Partenkirchen gebracht. Ein Sprecher der Polizei verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Autofahrer im Bereich von Schulen besonders aufmerksam sein müssen. Man müsse immer bremsbereit sein.

