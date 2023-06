Autoschau, Brunnenfest und Musiknacht: Das und mehr ist los im Landkreis Fürstenfeldbruck

Bei der Veranstaltung „Gröbenzell ist bunt“ wird interkulturelles Programm geboten. (Archivfoto) © Peter Weber

An dem Wochenende Samstag, 17., und Sonntag 18. Juni, ist im Landkreis Fürstenfeldbruck richtig was geboten. Ein Überblick.

Landkreis - Ganz in Weiß lautet der Dresscode für eine Party am Samstag in Fürstenfeldbruck. Bei der „All-white-Party“ im Pavillon-Beach (Klosterstraße 4) an der Amper soll die Kleidung der Gäste möglichst weiß sein. Zwei DJs sorgen für Stimmung. Abendkasse und Tore des Pavillon-Beach öffnen um 16 Uhr. Tickets kosten 15 Euro.

Das Gelände auf dem Alten Schlachthof in Fürstenfeldbruck verwandelt sich am Samstag von 14 bis 20 Uhr in einen Flohmarkt. Der Verein Subkultur veranstaltet den Verkauf von Secondhand-Waren aber auch von selbstgemachten Dingen. Im Anschluss findet eine After-Party mit DJ statt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Mitglieder zahlen nichts.

Auto- und Mobilitätsschau in der Brucker Innenstadt ist am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Im für den Verkehr gesperrten Zentrum können Besucher neben Verbrenner- und E-Autos auch Lastenräder und weitere Zweiräder anschauen. Daneben gibt es ein buntes Programm.

In Germering findet am Samstag das Klimafest statt. Es soll über die positiven Möglichkeiten des Klimaschutzes informieren. Von 10 bis 16 Uhr gibt es vor der Stadthalle Stände und Aktionen zum Thema.

Der Fanfarenzug Gernlinden lädt zum Brunnenfest mit Mittelaltermarkt am Hans-Gruber-Platz: am Freitag von 17 bis 24 Uhr, Samstag 11 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr. Eintritt zehn Euro für alle drei Tage, Kinder bis Schwertmaß frei. Auch in Alling findet ein Mittelalterfest statt, dort anlässlich der Schlacht von Hoflach vor 601 Jahren: Das Programm am Hartplatz läuft am Samstag von 16 bis 23 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Germerswanger Schützen veranstalten am Samstag ab 14 Uhr ihr Sautrogrennen auf der Maisach am Bolzplatz. Die Unterschweinbacher Feuerwehr lädt am Sonntag zum Sauessen ein. Beginn ist um 12 Uhr am Feuerwehrhaus.

„Auf bergigen Pfaden“ ist Motto des Open-Air-Konzerts vor der Kulisse des Türkenfelder Schlosses am Samstag ab 20 Uhr. Musik kommt von der Jugendkapelle Ammersee-Nord und vom Blasorchester Türkenfeld.

Musikfreunde kommen auch in Eichenau auf ihre Kosten. Am Freitag steigt die Musiknacht der Werbegemeinschaft. An 16 Stationen in Geschäften kommt man von 18 bis 23 Uhr in den Genuss von Live-Musik und Zauberkunst. Am Samstag und Sonntag geht es weiter mit dem Sommer-Open-Air auf der Rathauswiese. Highlight ist die 15-köpfige Bigband Jazzrausch, die am Sonntag ab 20 Uhr spielt. Danach gibt es eine Lasershow. Samstag sorgt Nachtstark für Partylaune. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag klingt die Jubiläumswoche der Puchheimer Bücherei mit einem Straßenfest vor aus. Es gibt Clowndarbietungen, Konzerte der Musikschule und ein Poetry-Slam.

Buntes Treiben herrscht am Samstag auf dem Rathausplatz bei „Gröbenzell ist bunt“. Das Straßenfest samt interkulturellem Programm läuft von 14.30 bis 22.30 Uhr. Die grünen Oasen Gröbenzells werden bunte Ateliers: Die Veranstaltung Kunst im Garten feiert 20. Geburtstag. Am Samstag sind die Gärten in Gröbenzell, Puchheim und Lochhausen von 14 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. gar/kg/zag/lif