Der Weg zur wirklich digitalen Schule ist steinig

Von: Hans Kürzl

Teilen

Kämpfen für die Digitalisierung der Schulen: Franziska Spengler, Janina Bodendörfer, Peter Münster, Matthias Rohwedder, Stefan Floerecke. Das Ziel muss es sein, Technik und pädagogische Inhalte zusammenzubringen. Stefan Floereke, Bürgermeister Emmering © kürzk

Die ersten Schritte sind getan. Doch für den Verein „Digitale Schule FFB“ gibt es noch jede Menge Arbeit. Fehlendes W-Lan, zu wenig Bandbreite, unterschiedliche Ausstattung – und auch an der Motivation von Schulen muss teils noch gearbeitet werden.

Landkreis – Ein erster Erfolg des Vereins ist, dank des Verbundes an Geldmittel gekommen zu sein: etwa eineinhalb Million Euro über das regionale Förderprogramm „dBIRregio“. Und an den Grundschulen in Puchheim soll es nach Diskussion zwischen Schulleitung, Systembetreuung und der Stadt als Sachaufwandsträger ein einheitliches Tafelsystem geben. „Es zeigt, wie gewinnbringend es ist, in den offenen Austausch zu gehen“, sagt Matthias Rohwedder, Geschäftsführer des Vereins und Digitalisierungsexperte.

Der Sachstand

Einheitlichkeit ist für ihn und sein Team, zu dem noch Computerlinguistin Janina Bodendörfer sowie Bildungs- und Rechtswissenschaftlerin Franziska Spengler gehören, eines der wichtigen Schlagwörter. Dazu sind sie an den Schulen unterwegs, um überhaupt erst einmal den Sachstand, den Bedarf und die Probleme von Schulfamilien abzuklopfen. Firewall, Software und Geräte kommen mitunter von verschiedenen Anbietern, sind schlecht aufeinander abgestimmt. Die zur Verfügung stehenden Gelder setzen finanzielle Grenzen. Bei den Systembetreuern an den Schulen sind es zeitliche.

Für den Verein „Digitale Schule FFB“ besteht nun die Hauptaufgabe darin, das alles auf einen Nenner zu bringen. „Zumindest je Schultyp muss im Landkreis Einheitlichkeit herrschen“, fordert Rohwedder. Die Schul-IT müsse zentralisiert werden. Mit der Befragung der Grund- und Mittelschulen, für die die Kommunen die Sachaufwandsträger sind, ist der Verein mit der Erfassung des Ist-Zustandes weitgehend durch.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Gymnasien und Realschulen will man laut den Vereinsvorsitzenden, dem Emmeringer Bürgermeister Stefan Floerecke und seinem Eichenauer Kollegen Peter Münster, bis spätestens im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen haben.

Teufel im Detail

Allerdings liegt oft der Teufel im Detail. So hat man schon festgestellt, „dass es zum Beispiel einen regelrechten Wildwuchs an Tafeln gibt“, wie Rohwedder es ausdrückt. Bisweilen erfährt der Verein auch von Plänen, die er nicht mehr als zeitgemäß empfindet. Bei der Neugestaltung der Kirchenschule in Germering zum Beispiel sei laut Rohwedder der Wunsch gekommen, die Klassenzimmer noch mit den alten grünen Tafeln auszustatten. „Da haben wir unser Veto eingelegt“, so Rohwedder.

Technik und pädagogische Inhalte zusammen bringen, das müsse nach Aussage des Emmeringer Bürgermeisters Stefan Floerecke das Ziel der Aktion sein.

„Allerdings machen wir da an vielen Stellen schon wieder die Arbeit vom Kultusministerium“, sagt Floerecke. Auch bei der Motivation von Schulen, die sich gerade erst von Corona erholt hätten, müsse der Verein bisweilen Zusatzschichten leisten. Für die beiden Bürgermeister ist klar: „Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten.“ Wer sich etwa beim Medien-Führerschein durch zahllose Seiten quälen müsse, sei wenig motiviert. Auch das wolle man so einfach wie möglich gestalten.

Kostenloser Online-Aktionstag

Am 7. Februar findet der sogenannte „Safer Internet Day“ statt – ein weltweiter Aktionstag für ein sichereres Internet für Kinder und Jugendliche. Auch die Digitale Schule FFB nimmt daran mit einem kostenlosen Online- Aktionstag für die weiterführenden Schulen im Landkreis teil. Es gibt Workshops und Vorträge. Angemeldet haben sich 117 Klassen mit rund 3000 Schülern. Weitere Informationen gibt es online unter www.digitale-schule-ffb.de. Der Verein betreut 17 Sachaufwandsträger (Kommune oder Schulverbund) mit 46 Schulen, 1400 Lehrern und rund 22 000 Schülern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.