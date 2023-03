Verkehrsstatistik: Unfälle unter Vor-Corona-Niveau

Von: Sabine Kuhn

Auf der B 471 starb im Dezember ein 78-Jähriger. Einer von vier Verkehrstoten im Jahr 2022 im Kreis. © ffw ffb

Die Verkehrsstatistiker der Polizei ziehen für den Landkreis im vergangenen Jahr eine positive Bilanz.

Fürstenfeldbruck - Zwar sind die Zahlen gegenüber dem von Lockdowns geprägten Jahr 2021 leicht gestiegen. Sie liegen aber weit unter dem Vor-Corona-Niveau.

Tödliche Unfälle

4759 Unfälle passierten 2022 imKreis. 2021 waren es 4516, im Jahr 2019 5459. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Dabei starben vier Personen, 804 wurden verletzt. 1185 Verkehrsteilnehmer begingen 2022 Unfallflucht, 114 Mal war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für Unfälle, 58 Mal Alkohol, sieben Mal andere Rauschmittel. 13 Unfälle passierten auf Schulwegen.

Der Landkreis liegt damit im bayernweiten Trend. Das Gleiche gilt für den Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Fürstenfeldbruck. Dieser umfasst neben der Stadt Bruck große Teile des westlichen Landkreises – genauer gesagt die vierzehn Gemeinden Adelshofen, Althegnenberg, Emmering, Grafrath, Hattenhofen, Jesenwang, Kottgeisering, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Moorenweis, Oberschweinbach, Schöngeising und Türkenfeld.

So wurden 2022 im PI-Bereich 1790 Verkehrsunfälle gezählt, bei denen 269 Personen verletzt wurden. Dies ist der niedrigste Stand an Verletzten seit Bestehen der Inspektion Fürstenfeldbruck. Ein 78-Jähriger verlor 2022 im PI-Bereich bei einem Unfall sein Leben. Der Rentner kam im Dezember auf der B 471 bei Fürstenfeldbruck auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Traurige Hitparade

Ein deutlicher Anstieg der Zahlen war im Bereich der Verkehrsunfallfluchten zu verzeichnen. Hier stiegen die Fallzahlen um 23 Prozent von 322 im Vorjahr auf 398 im Jahr 2022. Corona hat den allgemeinen Trend zum Radfahren verstärkt. So stiegen in diesem Bereich die Unfallzahlen um sechs Prozent auf 107 Unfälle. 102 Radler wurden verletzt. Bei 22 Unfällen war Alkohol die Ursache. Hierbei wurden 16 Personen verletzt. Die Unfälle unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stieg auf vier. Spitzenreiter im Zuständigkeitsbereich PI Fürstenfeldbruck sind Fehler beim Abbiegen/Wenden/Rückwärts-/Ein- und Ausfahren. Es folgt ungenügender Sicherheitsabstand. An dritter Stelle der traurigen Hitparade stehen Vorfahrtsverstöße.

Kontrollen

Besonders hoch war der Anstieg mit 27 Prozent bei Geschwindigkeitsunfällen. Diese sind oft besonders folgenschwer. Daher kündigt die Brucker Polizei weiterhin kontinuierlich Geschwindigkeitskontrollen an. Zudem weist ein Sprecher darauf hin, dass trotz fortschreitender Fahrzeugtechnik mit Assistenzsystemen und Schutzausstattungen jeder Verkehrsteilnehmer mit seinem Verhalten maßgeblich zur Verkehrssicherheit beiträgt. Deshalb werde auch kontrolliert, ob Sicherheitsgurte sowie Kindersitze verwendet werden und Fahrzeugführer nicht durch Medien und Kommunikationsmittel abgelenkt werden.

