SPD und ÖDP fordern mehr Ladesäulen

Teilen

Elektroauto an Ladesäule © Jonas Walzberg / dpa

Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt enthält neben dem Ziel, den Verkehr stadtverträglich zu gestalten, auch Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und des Klimas.

Fürstenfeldbruck – Dazu zählt auch eine öffentliche Ladeinfrastruktur. Die Stadträte Philipp Heimerl (SPD, Wirtschaftsreferent), Alexa Zierl (ÖDP, Klimaschutzreferentin) und Mirko Pötzsch (SPD, Verkehrsreferent) haben nun einen gemeinsamen Antrag zum Ausbau der Elektro-Ladeinfrastruktur, insbesondere von Schnellladestationen gestellt. Sie fordern beim Ausbau mehr Dynamik.

Derzeit 13 Stationen

In der vergangenen Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Tiefbau-Ausschusses wurde intensiv über den Ausbau der Elektroinfrastruktur debattiert. In der Kreisstadt sind derzeit 13 öffentliche Lade-Standorte mit 31 Ladepunkten für Elektroautos vorhanden. Der größte Anbieter sind die Brucker Stadtwerke mit 22 Ladepunkten und mit einer Leistung von jeweils 22 kW. Allerdings ist die Zahl der E-Autos in der Stadt noch gering. Von 19 465 Kfz haben gerade einmal 253 einen rein elektrischen oder einen Hybrid-Antrieb. Angenommen, im Jahr 2022 kämen 300 neu zugelassene E-Fahrzeuge hinzu, ergäbe sich ein Schlüssel von einem Ladepunkt je 9,6 E-Fahrzeuge.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Der im VEP vorgeschlagene Schlüssel ist damit mehr als erreicht. Zudem plant die Stadt, in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, weitere sechs Ladesäulen mit zwölf Ladepunkten mit 22 kW zu errichten. So sei man gerüstet, sagt die städtische Verkehrsplanerin Montserrat Miramontes. Im Rahmen des Bundes-Förderprogramms „1000 Ladeparks“ plant die Stadt zudem, zwölf Ladepunkte mit mindestens 150 kW durch ein Konsortium zu errichten.

Das sagen die Stadtwerke

Andreas Wohlmann, Vertriebsleiter der Stadtwerke, sprach sich allerdings gegen solche Schnelllade-Stationen im Stadtbereich aus. Sie würden den Durchgangsverkehr anziehen und zudem bei einer längeren Parkdauer den Stellplatz blockieren. Im Gewerbegebiet Hasenheide, wo es bisher trotz zahlreicher angesiedelter Betriebe keine öffentlichen Ladepunkte gibt, sieht Wohlmann weder die Stadt noch die Stadtwerke in der Pflicht . Hier seien die Betriebe gefordert, Lade- bzw. Schnellladestationen zu errichten. Die Stadt sieht sich lediglich beim Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur an Orten mit hoher Aufenthaltsqualität wie dem Veranstaltungsforum oder in der Innenstadt verpflichtet, nicht aber in der Hasenheide. dm

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.