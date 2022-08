Bald ist Schluss: Kult-Imbiss muss Stand am Viehmarktplatz räumen

Von: Peter Loder

Teilen

Gute Miene zum bösen Spiel: Christine Zill vor ihrem Stand auf dem Viehmarktplatz. Bald muss sie den Platz räumen. Von der Stadt fühlt sie sich gemobbt. © Peter LODER

In ein paar Wochen ist für die Imbissbude am Viehmarktplatz Schluss. Grund sind die Planungen der Stadt für das Areal, in denen der Stand nicht berücksichtigt ist. Aus der Jubiläumsfeier zum 50. Bestehen wird nun ein Abschiedsfest.

Fürstenfeldbruck – Die Imbissbude am Viehmarktplatz ist Kult und gehört zum Stadtbild wie die im Frühjahr in voller Blütepracht stehenden Kirschbäume. Seit 50 Jahren werden dort Brat- und Currywürste, Pommes und Schaschlik verkauft. Ausgerechnet im runden Jubiläumsjahr ist nun Schluss damit.

Obwohl der Pachtvertrag mit der Stadt erst im Mai nächsten Jahres ausläuft, räumt Inhaberin Christine Zill (54) noch früher das Feld. „Ich wollte eigentlich verkaufen, doch mit solch einer Perspektive wird kein Nachfolger das Geschäft übernehmen.“ Denn der Imbissstand sei bei den Planungen für den neuen Viehmarktplatz nicht mehr berücksichtigt. Das bestätigte auch eine Rathaussprecherin.

Auflösungsvertrag bereits unterschrieben

Am Donnerstag hat Christine Zill deshalb den frühzeitigen Auflösungsvertrag ihrer Pachtvereinbarung mit der Stadt unterschrieben. Spätestens in drei Wochen wird dicht gemacht und damit eine 50-jährige Tradition beendet.

Es war im Olympiajahr 1972, als die damals zur bayerischen Spitze gehörenden Fußballer des SC Fürstenfeldbruck den Imbissstand auf Rädern an genau den Standort manövrierten, wo er jetzt noch steht. Die Vereinskasse sollte mit dem Verkauf von Bratwürsten aufgefrischt werden. Erste Pächterin war Martha Flähming, deren Sohn Uwe seinerzeit einer von Brucks Top-Kickern war.

40 Jahre lang stand das Gefährt mit dem Vereinssymbol auf dem Dach an Ort und Stelle. Erst als es von dem Inhaber Fritz Rosenberger mit einem rustikalen Alm-Anstrich aufgehübscht wurde, änderte sich etwas an der Optik.

Der mittlerweile 72-Jährige hatte sich vor sechs Jahren nach einem Herzinfarkt zurückgezogen. Rosenberger erinnert sich aber noch gut an die 403 Euro, die er damals als monatlichen Pachtzins ans Brucker Rathaus überwiesen hatte.

Seine aus Maisach stammende Nachfolgerin war bis ins Jahr 2019 tätig und hatte in dieser Zeit einen neuen Verkaufsanhänger beschafft. Wo seine „alte Hütte“ abgeblieben ist, weiß Rosenberger nicht.

Viermal die Woche pendelt sie nach Bruck

Der neue Wagen wurde samt Pachtvertrag vor drei Jahren von Christine Zill übernommen. Sie pendelt seitdem jede Woche viermal zwischen ihrem Zuhause in Memmingen und Bruck.

Während ringsrum alles teurer wurde, hat sie seitdem ihre Preise nicht erhöht. Nun wird die 54-Jährige als letzte Imbissfrau am Viehmarktplatz in die Stadtgeschichte eingehen. Denn im Rathaus ist das Ende vom Kult-Imbiss längst schon beschlossene Sache. Weshalb die Pachtverträge stets nur um ein weiteres Jahr verlängert wurden. Weder für die Besitzerin noch für einen möglichen Nachfolger ein Anreiz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Christine Zill fühlt sich gemobbt und drangsaliert, nachdem sie jetzt auch noch das komplette Imbissgelände, das von ihrer Vorgängerin mit einem Vorbau samt Betonsockel erweitert wurde, auf eigene Kosten „in den Zustand wie vor 50 Jahren“ zurück bauen müsse. Eigentlich deshalb, weil dort eine so genannte Führlinie für Blinde und Sehbehinderte entstehen sollte. Doch dieses Vorhaben wurde laut Rathaussprecherin nach einer Ortsbesichtigung mit dem Behindertenbeirat als „nicht mehr für notwendig“ erachtet.

Zills Stammgäste und Mittagessen-Kunden – darunter auch Mitarbeiter aus dem Rathaus – sind empört über das Vorgehen der Stadtverwaltung, die ihren Speisewagen aufs Abstellgleis schieben wollen. „Was kann an einer Imbissbude, die am frühen Abend Geschäftsschluss hat, störend sein?“, heißt es aus den Reihen.

Nach 50 Jahren hat die Wurst ein Ende

Das Würstl-Gefährt mit seinen vier Stehplatztischen und zwei Bierbänken sei ein Treffpunkt aller sozialer Schichten, sagen die Dauerbesucher, die sich im Laufe der Jahre zu „so einer Art Verein“ zusammengeschlossen haben. Sie hatten bereits vor geraumer Zeit für den 16. September ein Fest zum 50. Imbiss-Geburtstag organisiert. Das wird nun als Trauerfeier zum Abschiednehmen deklariert. Das Motto steht auch schon fest: „Nach 50 Jahren hat die Wurst ein Ende.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.