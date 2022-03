Viele Brände halten Feuerwehr weiter auf Trab

Von: Tobias Gehre

Ein Birkenwäldchen stand am Samstag im Fußbergmoos in Flammen. Die Feuerwehr Gernlinden löschte den Brand mit Einsatzkräften aus der Umgebung. © feuerwehr gernlinden

Die Feuerwehren im Landkreis haben derzeit viel zu tun. Auch am vergangenen Wochenende mussten die Brandbekämpfer zahlreiche Feuer löschen.

Landkreis – Grund für die vielen Einsätze, zu denen weitere kamen, ist zum einen die lange anhaltende Trockenheit. Aber auch Unachtsamkeit und mikroskopisch kleine Brandstifter machen den Helfern zu schaffen.

Gegen 15 Uhr wurde die Germeringer Feuerwehr am Samstag zum Großen Wertstoffhof an der Landsberger Straße gerufen. Aus einem Grüngut-Container drang dichter Rauch. Die Brandbekämpfer löschten den Brand und fluteten den Container mit Wasser. Doch damit war die Sache nicht erledigt. Um 21.40 Uhr ging es erneut zum Wertstoffhof, wo wieder Rauch aus dem Container stieg. Diesmal gingen die Helfer auf Nummer sicher. Sie kippten den Inhalt auf den Parkplatz und löschten das qualmende Grünzeug komplett ab. Als Ursache vermutet ein Feuerwehrsprecher eine Selbstentzündung des organischen Materials, die unter bestimmten Voraussetzungen möglich sei.

Ein Feuerwehrmann überprüft mit einer Wärmebildkamera einen qualmenden Container auf einem Wertstoffhof in Germering. © Feuerwehr Germering

Garage in Bruck

In Fürstenfeldbruck mussten Brandbekämpfer eine brennende Garage löschen. © Feuerwehr Fürstenfeldbruck

Gebrannt hat es am Sonntag auch in einer Garage in Fürstenfeldbruck. Dort waren Gegenstände in Brand geraten und ließen dunkle Rauchwolken über dem Westen der Kreisstadt aufsteigen. Durch die Hitze hatte sich laut Feuerwehr das Tor verzogen und machte es den Helfern schwierig, zum Brand vorzudringen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Durch das Feuer entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Die Kripo geht von Brandstiftung aus. Kurz vor dem Feuer waren verdächtige Personen an der Garage beobachtet worden. Zeugen sollen sich unter Telefon (0 81 41) 61 20 melden. Die Brucker Wehr warnt, dass generell im Freien durch die lange Trockenheit momentan ein hohes Brandrisiko besteht.

Wieder Feuer im Moos

Was das bedeutet, zeigte sich am Samstag erneut im Fußbergmoos. Dort brannte ein Birkenwäldchen. Bereits knapp zwei Wochen zuvor mussten die Gernlindener Brandbekämpfer ins Moos ausrücken. Damals stand eine Fläche in der Größe eines Fußballfeldes in Flammen. Erst nach vier Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei stellte später fest, dass im Wäldchen ein Lagerfeuer entzündet worden war.

Dass es gerade im eigentlich als feucht geltenden Moos brennt, wundert Kreisbrandrat Christoph Gasteiger nicht. Vor allem an naturbelassenen Stellen finde sich momentan viel trockenes Gras aus dem Vorjahr. Das sei leicht entzündbar. Gasteiger beobachtet seit Jahren eine Zunahme der Trockenzeiten im Frühjahr. Dadurch steige auch das Brandrisiko. In Teilen des Landkreises galt am Montag die zweithöchste Waldbrand-Warnstufe.

Das könnte sich in den nächsten Tagen allerdings ändern. Nach Wochen ohne nennenswerten Niederschlag soll es wieder regnen.

