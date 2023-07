Viehmarktplatz: Neue Details zum Umbau - Märkte werden verlegt

Fürstenfeldbruck

Die Planungen rund um die Umgestaltung des südlichen Viehmarktplatzes schreiten voran. Nun wurden weitere Details des Planungsentwurfs festgelegt. Auch ein Terminplan steht schon fest. Und auch, dass das Projekt teurer wird, als bisher geplant.

Fürstenfeldbruck – Nachdem der Planungsentwurf zum Umbau des Platzes im September vom Planungs- und Bauausschuss abgesegnet worden war, waren noch ein paar Punkte offen. Markus Reize vom Sachgebiet Stadtplanung stellte nun einen weiteren Zwischenstand in der Ausschusssitzung vor.

Märkte werden verlegt

Derzeit läuft auf dem Viehmarktplatz die Kampfmittelsondierung sowie der Bauvorlauf. Laut vorläufigem Terminplan der Stadtverwaltung beginnt ab Juli der Kanalbau, ab September der Bau der Freianlagen. Die Stadtverwaltung rechnet Stand jetzt damit, dass die Umgestaltung des südlichen Platzes bis Juni 2024 fertiggestellt ist.

Während der Bauzeit werden Wochenmarkt und Christkindlmarkt auf den nördlichen Viehmarkplatz verlegt. Der Bericht wurde im Planungs- und Bauausschuss sowie im Stadtrat zur Kenntnis genommen.

In den aktuellsten Planungen zum Viehmarkplatz seien eine Zisterne eingeplant sowie Natursteinbänke zum Verweilen. Der Boden auf dem Platz soll mit Naturstein-Belag gepflastert werden. „Der Boden soll sich an dem Granitstein in der Umgebung orientieren“, sagte Reize. Das habe man noch in die Ausschreibung mitgegeben, die im April lief.

Offen ist weiterhin, welche Farbe die sogenannte mobile Bestuhlung auf dem Platz haben soll. Die Anregung des Behindertenbeirats sei, dass die Stühle möglichst dunkel sein und dadurch einen starken Kontrast zum Boden bilden sollen. „Damit die Stühle nicht zur Stolperfalle für sehbehinderte Menschen werden“, erklärte Reize. Genaueres würde man bei einer Begehung im Herbst mit dem Beirat besprechen.

Bei der Ausschreibung für den südlichen Viehmarktplatz seien vier Angebote eingegangen. Zwei habe man ausschließen müssen, da sie gerade bei dem Thema Natursteinbelag unter anderem bei Farbe, Material und Herkunft nicht den Ausschreibungsvorgaben entsprachen, sagte Reize. Die Stadverwaltung schlage vor, sich für einen dritten Bieter zu entschieden, der mit 2,9 Millionen Euro etwa 12,9 Prozent über der Grenze liegt.

Das vierte Angebot lag bei 3,2 Millionen Euro. Die Kostenberechnung für den Viehmarktplatz lag bei 2,67 Millionen. Reize empfahl dem Ausschuss, das günstigere Angebot anzunehmen und nicht erneut auszuschreiben.

Neuausschreibung vermeiden

Durch eine Neuausschreibung würden rund 300 000 Euro Mehrkosten entstehen. Ein weiterer Kostenpunkt, der zur Zeit der Haushaltsanmeldung noch nicht angemerkt war, seien Kosten zur Verlegung der Leitungen für Wasser und Strom. „Da haben wir noch keine konkreten Zahlen. Es könnten bis zu 100 000 Euro sein“, so Reize. Damit ergebe sich eine Erhöhung der bisher im Haushalt 2023 eingeplanten Gesamtkosten von 3,3 auf 3,7 Millionen Euro.

