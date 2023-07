Abitur 2023: Viscardi-Schüler verabschieden sich mit Wehmut und Stolz

Von: Dieter Metzler

Die offizielle Abiturfeier des Viscardi-Gymnasiums fand im Stadtsaal des Veranstaltungsforums statt. Gefeiert hatten die Abiturienten schon ein paar Tage zuvor. © PETER WEBER

127 Abiturienten des Viscardi-Gymnasiums haben am Montag im Stadtsaal des Veranstaltungsforums ihr Reifezeugnis ausgehändigt bekommen.

Fürstenfeldbruck - „Sie haben bewiesen, dass Sie unter schwierigsten Bedingungen Höchstleistungen vollbringen können“, sagte Direktor Walter Zellmeier. „Ich gratuliere Ihnen allen zu Ihrem bravourös bestandenen Abitur.“

Der Erfolg habe aber viele Väter und Mütter, wandte sich Zellmeier an Lehrer und Eltern, die sich tagtäglich für die Kinder engagierten.

OB Christian Götz betonte in seinem Grußwort: „Einige von euch kenne ich persönlich, drum ist es mir eine besondere große Freude, die Glückwünsche zu übermitteln.“

„Wie fühlt es sich an, mit dem Abi in der Tasche?“, fragte Götz in die Runde. „Leicht, beschwingt, ein bisschen stolz, vor allem aber unheimlich frei, so habe ich es noch in Erinnerung, auch wenn es schon etliche Jahre her ist“, fügte er dann hinzu. Auch die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler richtete sich an die Abiturienten: „Ich gratuliere Ihnen!“

Keine Angst vor Fehlern haben und nie den Glauben an sich selbst verlieren, das gab die Vorsitzende des Elternbeirats, Inka Pawlow, den Abiturienten mit auf den Weg. „Die Schule geht weiter“, sagte sie. „Ab morgen ist es nicht mehr das Viscardi-Gymnasium, sondern das Leben.“

Am Ende zog Abiturientensprecherin Hannah Reisch in einer begeisternden Rede Bilanz. „Jetzt ist es vorbei, wir sehen uns ein letztes Mal“, meinte sie wehmütig. „Sagt euch noch einmal alle, wie schön es war.“

Die Lehrerschaft kam in der Abirede gut weg, bis auf die Rüge, dass fast alle am vergangenen Samstag bei der Party die Abiturienten allein gelassen hatten. „Schande, Schande, Schande“, rief sie in den Saal. Am Ende gab es aber versöhnliche Worte: „Danke dafür, dass Sie uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind.“ dm