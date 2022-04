Super-Stimmung beim Brucker Volksfest nach der Corona-Pause

Von: Peter Loder

Super Stimmung herrschte am Wochenende am Brucker Volksfest. © Weber

Bruck ist zruck im Feierfieber. Nach dreijähriger Corona-Abstinenz und zweimaliger Absage ist die Große Kreisstadt als eine der ersten Volksfest-Hochburgen Bayerns in die Bierzelt-Saison gestartet.

Fürstenfeldbruck – Vor allem die junge Generation war an den ersten drei der zehn Feier-Tage außer Rand und Band.

Schon beim Rekord-Einzug mit über 2000 Teilnehmern durch die Innenstadt wurde deutlich, wie sehr die Brucker ihre „Wiesn“ vermisst haben. „Endlich sieht man wieder Leute, endlich dürfen wir wieder feiern.“ Sobald sich ein kleines Grüppchen gesucht und gefunden hatte, war dieser Satz zu hören. Wie in alten Zeiten ohne Corona-Beschränkungen, ohne Masken und ohne Abstand.

Volksfest Fürstenfeldbruck: Der Einzug

Der von Goaßlschnalzern angeführte Festzug mit Blaskapellen, Trachtlern, Perchten, Kutschen und Gruppen aus 55 Vereinen (in der Sparte Sport fehlte nur ein Klub aus der Kreisstadt) konnte nicht lang genug sein, um sich satt zu sehen und zu hören. So dauerte es mehr als eine Stunde, bis der nicht enden wollende Zug die 800 Meter vom Alten Rathaus zum Festplatz geschafft hatte.

Entsprechend etwas verspätet um 19.07 Uhr zapfte Oberbürgermeister Erich Raff ein bisserl zu spritzig das erste offizielle Fassl an. Inoffiziell strömte das König-Ludwig-Festbier schon seit dem späten Nachmittag. Im berstend vollen, auf eine Kapazität von 2500 Gästen vergrößerten Zelt schleppten 25 Kellner unermüdlich die Krüge durch die Tischreihen. Bis zuletzt hatte Festwirt Jochen Mörz um das in der Bierzelt-Branche rar gewordene Personal geworben. 50 Hektoliter wurden allein am Eröffnungsabend ausgeschenkt. Was den Wirt besonders freut: „Die Gäste sind unglaublich tolerant.“ Ohne Murren werden Wartezeiten geschluckt.

Auch auf die um im Vergleich zum Volksfest 2019 um einen Euro teureren Hendlpreise (das halbe Geflügelteil kostet mit 9,80 Euro genauso viel wie eine Maß Bier) habe das Publikum „verständnisvoll und entgegenkommend“ reagiert, so Mörz. Und ganz wichtig: Alles blieb friedlich.

Als die Stadtkapelle ihren Eröffnungspart mit zünftig-bayrischer Blasmusik beendet hatte, Honoratioren und ältere Semester schon in Aufbruchstimmung waren, übernahm das junge Partyvolk die bis nach Mitternacht verlängerte Zelt-Herrschaft unter der Parole: Die Krüge hoch, bis sich die Bänke biegen. Nach der aus der Holledau gekommenen „Zruck zu dir“-Partyband am Freitag hatte die in Aich heimische „Sau-stoi“-Crew ebenfalls vor voller Hütte am Samstag ein Heimspiel.

Volksfest Fürstenfeldbruck: Dichte Reihen

„Wir sind schon aufgeregt nach der langen Pause“, gestand Gitarrist Fabi. „Vor so großer Kulisse spielen wir auch nicht jeden Tag.“ Weshalb der Brucker Heimvorteil schon hilfreich fürs Münchner Oktoberfest war, wo „Saustoi“ täglich im Zelt der Ammer-Hendlbraterei auftritt.

Auch entlang der Schaustellerstraße sind die Buden- und Fahrgeschäftbetreiber gut gelaunt. Nach langer Corona-Abstinenz, die etliche Kollegen zur Aufgabe gezwungen hat, drängelten sich am Eröffnungswochenende die Besucher in dichten Reihen. Dass die in den nächsten Tagen abreißen, wird nicht erwartet. Brucks Volksfest-Comeback riecht deshalb trotz Pandemie, Inflation und Krieg rekordverdächtig. Oder, wie es der OB ausdrückt: „Die stärkende Kraft des Brauchtums kann gerade jetzt hilfreich sein.“

Am Montag geht es mit dem Seniorennachmittag weiter (für Ü75-Generation Bier und Hendl gratis). Am Abend spielen die Hardrock-Oldies von „Reload“.

