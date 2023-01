Konzept auch für den Volksfestplatz: Parkgebühr soll Geld in Stadtkasse spülen

Von: Ingrid Zeilinger

Bruck will mehr Parkgebühren einnehmen. © mm (Beispielfoto)

Die finanzielle Lage der Stadt ist angespannt. Daher müssen Einnahmen her. Unter anderem schweben dem Kämmerer Parkgebühren vor. Zumindest beim Veranstaltungsforum ist das aber gar nicht so einfach. Deshalb will man sich erstmal auf das Zentrum konzentrieren.

Fürstenfeldbruck – Im Vorfeld der Haushaltsberatungen hatte Kämmerer Marcus Eckert die Parkraumbewirtschaftung ins Gespräch gebracht. Unter anderem könnten auf dem Volksfestplatz Gebühren erhoben werden. Jan Halbauer (Grüne) hatte auch das Veranstaltungsforum genannt. Doch nach einem Gespräch zwischen Eckert, Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) und Fürstenfeld-Chef Norbert Leinweber ist das Thema vom Tisch – zumindest vorerst.

Am Veranstaltungsforum?

Zwar würde sich das Veranstaltungsforum mit den vielen Besuchern als Einnahmequelle anbieten. Doch es gibt ein großes Problem: Bei einer Einführung von Gebühren müssten aufgrund vertraglicher Vereinbarungen viele Ausnahmen gemacht werden. So hat unter anderem Alt-OB Sepp Kellerer den Besuchern des Bauernmarktes eine kostenlose Parkplatzreihe zugesichert, wie Wollenberg dem Tagblatt berichtet. Auch dem Fürstenfelder stehen vertraglich 22 eigene Stellplätze zu, die von den Gebühren ausgenommen werden müssten. Auch mit der Polizei-Fachhochschule gibt es Regelungen zur gemeinsamen Nutzung der Parkflächen. Und die Stadtwerke schaffen zwei Parkplätze für Elektro-Autos, die auch kostenfrei sein sollen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Such-Verkehr

Leinweber äußerte auf Tagblatt-Nachfrage, er sei ohnehin kein Freund von Parkgebühren. Da die öffentliche Anbindung im Vergleich etwa zum Olympiapark nicht so gut sei, punkte man mit dem guten Parkplatzangebot – vor allem bei Kongressen ein Standortvorteil. „Und der Parkplatz wird von allen genutzt, auch von Besuchern des Museums, der Kirche oder des Kunsthauses.“ Auch Spaziergänger und Restaurantbesucher würden von den Gratis-Parkplätzen profitieren. Koste es, fürchtet er, dass viele sich in den umliegenden Straßen Parkplätze suchen, was zu Chaos führe.

Kamera-Systeme

Kämmerer Marcus Eckert sieht das weniger kritisch. „Wir müssen dort weg vom klassischen Parkautomaten. Aber es gibt Systeme, die über Kamera funktionieren.“ So könne man auch Dauerparkgenehmigungen erteilen. Doch das ist erstmal Zukunftsmusik. Denn in dem Gespräch wurde vereinbart, dass sich die Stadt zunächst auf das Zentrum, und damit auch auf den Volksfestplatz konzentriert und hierfür ein Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeitet. „Mittelfristig aber werden wir auch Fürstenfeld ins Auge fassen“, sagt Eckert. „Denn es ist nicht unüblich, dass der Parkplatz ein paar Euro kostet, wenn man zum Musical oder ins Theater fährt.“

An anderer Stelle könnte das Defizit vom Eigenbetrieb Fürstenfeld dagegen reduziert werden. Denn Buchhaltung und EDV des Veranstaltungsforums sollen künftig wieder bei der Stadt liegen. Damit spart man sich die Kosten im Wirtschaftsplan. Lediglich der Jahresabschluss soll laut Finanzreferent Wollenberg noch extern gemacht werden. Auch ein kleiner Beitrag für den Haushalt.

Ergebnishaushalt mit Rücklagen ausgeglichen

In einer ersten Sitzung hat der Haupt- und Finanzausschuss den Ergebnishaushalt gegen zwei Stimmen genehmigt. Im Vorfeld hatten Räte moniert, dass die Bauabteilung für Planungen, Wettbewerbe und Gutachten mehr Geld einstelle, als ausgegeben wird. Stadtbaurat Johannes Dachsel erläuterte, dass diese Summen nötig sind, um die geplanten Maßnahmen realisieren zu können. Denn man könne am Anfang nicht sagen, wie viel des Geldes in einem Jahr benötigt werde, erklärte Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) auf Tagblatt-Nachfrage. Daher wurde auch nicht gekürzt.



Um den Ergebnishaushalt auszugleichen, werden globale Minderaufwendungen angesetzt – also pauschal eine Einsparung von einer Million Euro. Die fehlenden 2,6 Millionen Euro nimmt man aus den Ergebnisrücklagen der Jahre 2015 bis 2017 – hier war das Plus größer als erwartet.



Willi Dräxler (BBV) beantragte, für die freiwilligen Leistungen für Kultur, Sport und Soziales als Inflationsausgleich zehn Prozent mehr zu zahlen. Dies will man für den Etat 2024 angehen.



Nun folgen die Beratungen für den Finanzhaushalt und damit verbunden die Investitionen in Pflicht- und freiwillige Projekte. Dazu gehören der Bau der Schule West, aber auch der Traum von einer Eishalle. Im Februar werden sich die Politiker im Finanzausschuss mit diesen Vorhaben befassen und sehen, was die angespannte finanzielle Lage zulässt. imu

