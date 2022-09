Breites Bildungsspektrum: Volkshochschule feiert 75. Geburtstag

Von: Ingrid Zeilinger

Christian Winklmeier ist seit vergangenem Jahr der Geschäftsführer. © mm

Englisch, Kochen, Malerei und Philosophie: Seit 75 Jahren bietet die Volkshochschule in Bruck ein breites Spektrum der Erwachsenenbildung.

Fürstenfeldbruck – Manche Angebote sind richtige Dauerbrenner, doch es kommen immer wieder neue Aspekte hinzu. Auf die Bandbreite blickt die VHS zurück – mit einem Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag.

Die Volkshochschule (VHS) in der Kreisstadt ist fest mit dem Namen Gretl Bauer verbunden, deren Namen sie auch trägt. Denn die Jüdin hat sie vor 75 Jahren ins Leben gerufen. Bereits nach Kriegsende 1945 hatte Bauer im Kinderheim in Neu-Esting einen „Arbeitskreis geistig interessierter Menschen“ geleitet, wie Stadtarchivar Gerhard Neumeier in einem Aufsatz schreibt. Es gab Vorträge, Sprach- und Stenokurse, Musikveranstaltungen, Dichterlesungen und Diskussionen. Diese Runde wollte sie auf eine breitere Basis stellen – die Geburtsstunde der VHS.

Die Eröffnung

Die erste Vorstandswahl war am 12. März 1947, erster Vorsitzender wurde der Maisacher Bürgermeister Wegmann, Gretl Bauer seine Stellvertreterin. Die Eröffnungsfeier folgte am 24. April 1947 im Jungbräusaal. Unterrichtet wurde in der Mädchen- und Knabenschule, im Rathaus gab es ein Büro für Sprechstunden und Kurseinschreibungen. Im ersten Semester besuchten 558 Teilnehmer zwölf Kurse – in klassischer deutscher Dichtung, Englisch, Volkskunde, Radiotechnik, Philosophie des Alltags, Geschichte der Klaviermusik und impressionistischer Malerei.

Das zeigt bereits eine große Bandbreite, die bis heute geblieben ist, sagt der heutige VHS-Geschäftsführer Christian Winklmeier. So gehören Sprachkurse zu den Dauerbrennern. „Manche laufen 20 bis 25 Jahre in ähnlicher Besetzung.“ So kommt dem jeweiligen Kurs auch eine soziale Bedeutung zu, es entstehen viele Freundschaften, die über Jahre halten. Weitere Steckenpferde sind Gesundheitskurse, berufliche Bildung, Kultur und Kreativität, gesellschaftliche Themen sowie – wenn auch nicht von Anfang an – die Integration.

Im Laufe der Jahre spaltete sich die Landkreis-VHS in viele kleine Volkshochschulen auf. Die Brucker VHS war erst ein gemeinnütziger Verein und ist inzwischen eine gemeinnützige GmbH. „Nach 75 Jahren machen wir wieder einen kleinen Schritt zurück“, sagt Winklmeier. Denn heuer haben sich die Volkshochschulen von Bruck, Mammendorf und Maisach zu einem Verbund zusammen geschlossen, um das Kursangebot zu erweitern und Kräfte zu bündeln.

Die Pandemie

Die Corona-Pandemie ist nicht spurlos an der VHS vorbei gegangen. Doch im 75. Jahr habe sie sich sehr gut gefangen, sagt der Geschäftsführer. „Wir sind finanziell und wirtschaftlich stabil.“ Weniger Personalkosten und das elektronische Kursleiterportal, das viel Porto spart, helfen, das Budget nicht zu überschreiten. So ist es möglich, mit rund 150 Kursleitern wieder ein größeres Programm anzubieten. „Wir konnten Teilnehmer zurück und neue hinzugewinnen“, sagt Winklmeier. Hoch ist das Interesse weiterhin am Thema Integration, die Deutschkurse sind auch bei Ukraine-Geflüchteten sehr gefragt. Zudem setzt die VHS auf Kooperationen mit dem Klinikum zum Thema Verbraucherschutz und Verbraucherbildung sowie dem Umweltbeirat, der Bürgerstiftung und dem Kultusministerium zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mit der Aumühle will man unter dem Titel „Im Gespräch“ politische Themen diskutieren.

Einen Einblick

in das breite Angebot gibt der Tag der offenen Tür am Sonntag, 18. September, im Anschluss an den Festakt (nur für geladene Gäste). In den Zeitslots von 11.30 bis 12 Uhr, 12.15 bis 12.45 Uhr und 13 bis 13.30 Uhr können Interessierte jeweils eine halbe Stunde in der VHS, Niederbronnerweg 5, in verschiedene Kurse hineinschnuppern und sich bei Interesse einschreiben. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich.

