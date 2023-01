Verbund: Drei Volkshochschulen jetzt auf einer Homepage

Von: Lisa Fischer

Präsentierten die neue Webseite: (v.l.) Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl, Mammendorfs VHS-Leiterin Gaby Pöller, Maisachs Rathauschef Hans Seidl, Wolfgang Burda von der VHS Maisach, Barbara Steil, Geschäftsführerin der VHS Maisach, OB Erich Raff und Brucks VHS-Geschäftsführer Christian Winklmeier. © lif

Vor rund einem Jahr haben sich die Volkshochschulen Maisach, Mammendorf und Fürstenfeldbruck zusammengeschlossen. Jetzt gibt es auch eine gemeinsame Webseite.

Fürstenfeldbruck - Im vergangenen Jahr gaben die Gretl-Bauer-Volkshochschule Fürstenfeldbruck, die Volkshochschule (VHS) Maisach sowie die VHS Mammendorf bekannt, dass sie ab sofort gemeinsame Sache machen werden. Die drei Einrichtungen bilden seither den VHS-Verbund „Stadt Land Bruck“. Nun wurde das neue Programm sowie eine eigene Webseite präsentiert. Das Programm gilt für das Frühjahr/Sommer-Semester.

„Ab Herbst wird es ein gemeinsames gedrucktes Programmheft geben“, sagte Christian Winklmeier, Geschäftsführer der Brucker VHS, beim Pressegespräch. „Das ist einer der Vorteile des Verbunds, dass man etwas nur noch einfach drucken muss.“ Für das kommende Semester wurde noch je ein Heft für jede der drei Volkshochschulen gedruckt. Hier will der Verbund in Zukunft nachhaltiger agieren und weniger Papier verbrauchen, so Winklmeier.

Für Kursteilnehmer sei der Verbund von Vorteil, wenn beispielsweise ein Yoga-Kurs in Mammendorf ausgebucht ist, sagte Winklmeier. „Dann können die Mitarbeiter nachsehen, ob nicht in Maisach oder Fürstenfeldbruck ein Yoga-Kurs zur selben Zeit stattfindet.“ Die gemeinsame Webseite kann ab sofort besucht werden. Die einzelnen Internetseiten bleiben weiter bestehen. Wer seine VHS online wie gewohnt besucht, wird automatisch auf die gemeinsame Homepage geleitet, so Winklmeier.