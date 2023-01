Kultur, Sprachen oder für den Beruf: Wo Erwachsene die Schulbank drücken

Von: Tobias Gehre

Im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Erwachsene, sich zu bilden. (Symbolbild) © Oleksandr Latkun/IMAGO

Am heutigen Dienstag (24. Januar) begehen die Vereinten Nationen den Welttag der Bildung. Gelernt wird allerdings nicht nur im jungen Alter. Auch Erwachsene zieht es regelmäßig an die Schulbank. Im Landkreis gibt es hunderte Möglichkeiten. Ein Überblick.

Landkreis – Der unbestrittene Platzhirsch bei der Erwachsenenbildung im Landkreis ist die Volkshochschule (VHS). Vertreten ist sie in Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim, Eichenau, Fürstenfeldbruck, Mammendorf und Maisach. Ob Kultur, Sprachen, Gesundheit, Beruf oder Gesellschaft: Insgesamt sorgen im Landkreis 1450 Dozentinnen und Kursleiter dafür, dass ihre Schüler danach schlauer sind als zuvor.

Allein an der Olchinger Volkshochschule werden pro Semester 700 bis 800 Veranstaltungen angeboten, erklärt Leiter Helmut Achatz. Eine große Rolle spiele dabei meist die Praxisnähe. „Unsere Schüler wollen etwa eine Sprache nicht nur lernen, sondern auch anwenden können“, meint Achatz. Also bringe man ihnen zum Beispiel bei, Essen zu bestellen oder nach dem Weg zu fragen. Oft werde das Lernen einer Sprache auch mit der Kultur oder Kulinarik des jeweiligen Landes verknüpft.

Als die Corona-Pandemie hereinbrach, war damit erst einmal Schluss. Gab es 2019 noch 4380 Veranstaltungen, waren es 2021 nur noch 2798. Für 2022 liegen noch keine Zahlen vor.

Seit einiger Zeit arbeiten manche Volkshochschulen auch zusammen. Dadurch soll den Teilnehmern ein noch breiteres Programm angeboten werden können, erklärt Christian Hörmann, Vorsitzender des Bayerischen Volkshochschulverbands. Ein Beispiel dafür ist der VHS-Verbund Stadt Land Bruck, in dem sich die Schulen in Fürstenfeldbruck, Maisach und Mammendorf zusammengetan haben (siehe Kasten). Interessierte bekämen dadurch einen leichteren Überblick über die Angebote der Volkshochschulen in den anderen Kommunen. Zudem werde das Einzugsgebiet größer.

Was das bringt? Hörmann nennt ein Beispiel: „Kurse, die ausschließlich in Maisach angeboten waren und aufgrund zu geringer Nachfrage gegebenenfalls nicht durchgeführt werden konnten, können jetzt stattfinden, weil das jeweilige Einzugsgebiet größer wird.“

Neben den Volkshochschulen mischen auch die Kirchen beim Thema Erwachsenenbildung mit. Das Brucker Forum mit seinem katholischen Träger bietet jedes Jahr rund 1100 Veranstaltungen an. Das Motto lautet: „Vielfältig, am Puls der Zeit, auf Grundlage des christlichen Menschenbildes“, erklärt die Geschäftsführerin Kerstin Jäger. Im vergangenen August feierte das Brucker Forum seinen 50. Geburtstag.

Als Zentrum der interkulturellen Erwachsenenbildung wurde 2011 das Forum 31 in der Heimstättenstraße eröffnet. Dort dreht sich alles um Veranstaltungen aus aller Welt, Familie, Körper und Geist.

Ebenfalls christlich geprägt ist die Erwachsenenbildung beim Puchheimer Podium. Das Ungewöhnliche daran: Hier haben sich katholische und evangelische Kirche zusammengetan. Sprachen lernen, kochen oder fit werden steht dort nicht so im Vordergrund. Den Blick über den Horizont – oder Kirchturm – hinaus zu schärfen, für andere Werte als materiellen Wohlstand zu werben, ist erklärtes Ziel.

