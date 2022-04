Neue Vize-Chefin: Vom Museum um die Welt und wieder zurück

Von: Ulrike Osman

Teilen

Verena Beaucamp arbeitete schon an der ersten Ausstellung mit, als es das Museum noch gar nicht gab. © Weber

Verena Beaucamp hat die Entwicklung des Museums seit den Anfangstagen mitverfolgt. Sogar von der anderen Seite der Welt aus blieb sie dem Haus verbunden. Nach der langen Fernbeziehung hat die 63-Jährige vor kurzem dauerhaft Ja gesagt – seit Anfang des Jahres ist sie stellvertretende Museumsleiterin.

Fürstenfeldbruck – „Es war reiner Zufall“, sagt die aus Essen stammende Verena Beaucamp über die Anfänge der Zusammenarbeit. Sie studierte in München Kunstgeschichte, Archäologie und Volkskunde und war 1988 gerade fertig, als sich in Bruck die Chance für den Einstieg in die Praxis auftat. Sie erfuhr davon durch Zufall von einer Kommilitonin. Das Museum gab es damals noch gar nicht, doch anlässlich des 725. Gründungsjubiläums des Klosters Fürstenfeld sollte eine Ausstellung stattfinden. Beaucamp erhielt einen Werkvertrag, befristet auf ein halbes Jahr.

„Am Tag, nachdem ich an der Uni meine Abschlussarbeit abgegeben hatte, bin ich zum ersten Mal hier aufgelaufen“, erinnert sie sich. Schon da machte sie die Bekanntschaft von Angelika Mundorff, der späteren Museumsleiterin. Nach all der Theorie an der Uni fieberte Beaucamp nach praktischer Museumsarbeit und genoss den ersten Einsatz, zumal die erfolgreiche Ausstellung „In Tal und Einsamkeit“ mitentscheidend für die Gründung des Museums wurde. „Es war eine heiße Phase damals.“

Wachstum

Die Entwicklung des Hauses behielt sie immer im Auge, auch wenn viele Jahre vergehen sollten bis zu ihrer Rückkehr nach Fürstenfeld. „Es war interessant, die Inhalte und Themen zu verfolgen. Das Wachstum zu sehen, war beeindruckend. Das Museum hat sich auf ein hohes Level gefahren.“ Beaucamp selbst übernahm freie Projektarbeiten und bekam drei Kinder. Mit ihrer Familie zog sie aufgrund der Arbeit ihres Mannes mehrmals um – von München in die Nähe von Heidelberg, wo sie einen Kulturförderverein gründete und Vernissagen organisierte. Eine Zeit lang lebte die Familie im australischen Sydney.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

2006 kehrte Beaucamp als wissenschaftliche Mitarbeiterin ans Museum zurück. Sie war an der digitalen Inventarisierung der Bestände beteiligt und wirkte an vielen Sonderausstellungen mit. Nachdem sich Angelika Mundorff Ende letzten Jahres in den Ruhestand zurückzog, übernahm Barbara Kink die Leitung des Hauses und Verena Beaucamp die Stellvertretung. Zum ersten Mal in ihrem Berufsleben unterschrieb sie einen unbefristeten Vertrag. „Es ist eine Umstellung“, sagt sie. „Und ein schönes Gefühl, dass man beitragen kann zu diesem Haus.“

Die Zusammenarbeit mit Kink funktioniere bestens – die beiden teilen die anstehenden Projekte untereinander auf und betreuen sie jeweils eigenverantwortlich. Beaucamp hat die aktuelle Sonderausstellung mit Bildern des Schweizer Star-Fotografen René Groebli konzipiert. Kink kümmert sich derzeit um das Thema Olympia 1972, dem das Museum den Sommer und Frühherbst widmen wird.

Der Kobold

Danach ist wieder Beaucamp dran – mit einer Jubiläumsausstellung, die jeden zum Lächeln bringt, dem sie davon erzählt: 60 Jahre Pumuckl. Wie gewohnt, wird das Museum tiefer blicken als auf Bilder des reimenden rotschopfigen Kobolds. Unbekannte Seiten des Bekannten hervorzuholen, ist eine der Spezialitäten des Hauses. So berichtet Beaucamp über Pumuckl-Autorin Ellis Kaut, dass diese Absolventin der Münchner Kunstakademie war und noch viele weitere Kinderbücher schrieb, nebenher aber auch malte und fotografierte. Diese Aspekte sollen in der Ausstellung Raum finden. „Das sind Herausforderungen, die einen reizen“, sagt die 63-Jährige.

In der Natur

Doch so viel Spaß das alles macht – jedes neue Projekt ist zunächst mal ein Riesenberg an Aufgaben, die in vielen kleinen Schritten abgearbeitet werden müssen. Zum Ausgleich geht Beaucamp am liebsten in die Natur – Langlaufen im Winter, Bergwandern im Sommer. Wenn die Großmutter einer Enkelin im Bus zur Arbeit pendelt, klappern die Stricknadeln. Und in der Beerenzeit duftet es in ihrer Küche nach selbst gesammelten, verarbeiteten Früchten. Es sind Hobbys, die etwas Meditatives haben – Hobbys „der vielen kleinen Schritte“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.