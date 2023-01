Die Wahl zum Oberbürgermeister in der Stadt Fürstenfeldbruck

Von: Thomas Steinhardt

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Die Kandidaten positionieren sich, die Spannung steigt: Am Sonntag, 5. März 2023, wird in Fürstenfeldbruck ein neuer Oberbürgermeister gewählt.

Fürstenfeldbruck - Die Wahl findet außerhalb der Reihe statt. Der frühere OB Pleil war aus Krankheitsgründen aus seinem Amt geschieden, zum Oberbürgermeister wurde Erich Raff (CSU) gewählt. Unabhängig vom Stadtrat wurde er auf sechs Jahre gewählt - diese Legislaturperiode endet im Frühjahr 2023. Raff selbst darf aus Altersgründen nicht erneut antreten - mehrere Interessenten aus verschiedenen Parteien und Gruppierungen haben bereits Interesse bekundet.

Bereits offiziell nominiert sind Philipp Heimerl (SPD) und Christian Götz (BBV), genau wie Andreas Lohde (CSU), Markus Droth (FW) und Alexa Zierl (ÖDP) sowie Joe Kellerer (Die Partei).

Die Grünen verzichten darauf, einen eigenen Kandidaten zu stellen. Und auch die Linke wird wohl keinen Bewerber ins Rennen schicken, nachdem Adrian Best die Partei verlassen hat. Die FDP hat angekündigt, den Kandidaten der CSU zu unterstützen.

Die SPD hatte zuletzt im Jahresgespräch harte Kritik an der aktuellen Entwicklung der Stadt geäußert, während die CSU einen Vorstoß in Sachen Kaisersäule unternahm, wo der geplante Bau eines Kreisverkehrs in weitere Ferne gerückt ist. Alle Kandidaten haben angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs in drei Jahren das OB-Amt erneut zur Disposition zu stellen, um OB-Wahl und Wahl zum Stadtrat wieder zu synchronisieren.

Die Oberbürgermeisterwahl findet am Sonntag, 5. März, statt. Sollte kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, wird zwei Wochen später, am 19. März, die Stichwahl durchgeführt.

Die Kandidaten im Überblick

Andreas Lohde (CSU) https://www.csu.de/verbaende/ov/fuerstenfeldbruck/ Christian Götz (BBV) https://www.bbv-ffb.de/ Philipp Heimerl (SPD) https://www.xn--spd-frstenfeldbruck-99b.de/ Markus Droth (FW) https://www.fw-fuerstenfeldbruck.de/ Alexa Zierl (ÖDP) https://www.oedp-ffb.de/startseite Joe Kellerer (Die Partei) https://www.facebook.com/diepartei82256/

