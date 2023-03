Wer wird Fürstenfeldbrucks neuer OB? Alle Infos zur Stichwahl am Sonntag

Von: Ingrid Zeilinger

Am Sonntag, 19. März, findet in Fürstenfeldbruck die Stichwahl statt.. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wer tritt die Nachfolge von Erich Raff an? An diesem Sonntag, 19. März, treffen die Brucker die finale Entscheidung über ihren neuen Oberbürgermeister. Bei der Stichwahl stellen sich Christian Götz (BBV) und Andreas Lohde (CSU).

Fürstenfeldbruck - Die beiden hatten im ersten Wahlgang vor zwei Wochen jeweils ein Drittel der Stimmen auf sich vereint – Götz hatte dabei einen hauchdünnen Vorsprung von 57 Stimmen. Die vier übrigen Kandidaten Markus Droth (Freie Wähler), Philipp Heimerl (SPD), Alexa Zierl (ÖDP) und Joe Kellerer (Die Partei) waren dahinter chancenlos. Somit ist ein spannender Wahlabend zu erwarten, einen klaren Favoriten gibt es nicht.

Christian Götz ist der OB-Kandidat der BBV. © tb

Christian Götz geht für die Brucker Bürgervereinigung ins Rennen. Der 53-jährige Diplom-Biologe setzt auf die Themen Umwelt- und Klimaschutz und Bürgerbeteiligung. Er sieht das Amt des Oberbürgermeisters als Moderator und Mediator an und möchte bürgernah agieren. Der dreifache Vater möchte den Chefsessel im Rathaus für die BBV zurückerobern und das Intermezzo der CSU nach dem krankheitsbedingten Dienstende von Alt-OB Klaus Pleil (BBV) beenden.

Andreas Lohde tritt zum zweiten Mal in der Stichwahl an. Der 50-jährige Lehrer setzt auf sein politisches Netzwerk und die Verbindungen innerhalb der CSU sowie seine langjährige Erfahrung als Stadtrat und Kreisrat. Er möchte Fürstenfeldbruck nach dem Abzug der Bundeswehr zu neuer Identität verhelfen. Der dreifache Vater sieht den OB als Bürger, der den anderen Bürgern zu Diensten steht. Mit ihm soll das Brucker Rathaus nach Erich Raff weiterhin in schwarzer Hand bleiben.

Andreas Lohde ist der OB-Kandidat der CSU. © tb

Unterstützung erhalten die beiden Bewerber von den übrigen Gruppierungen – einzig die Grünen halten sich aus dem Wahlkampf raus. Während die FDP klar eine Wahl Lohdes bewirbt, empfehlen Freie Wähler, SPD, ÖDP und Die Partei das Kreuz bei Götz zu machen. Beide Kandidaten haben die Bürger aufgerufen, zur Abstimmung zu gehen. So lag die Wahlbeteiligung vor zwei Wochen schon bei mageren 43 Prozent und es ist zu befürchten, dass sie noch weiter sinkt.

Die Wahlbüros sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Briefwahlunterlagen können bis 18 Uhr im Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Im Anschluss beginnt die Auszählung. Wer diese live mitverfolgen möchte, kann in den Großen Sitzungssaal des Rathauses kommen und so aus erster Hand erfahren, wer das neue Stadtoberhaupt wird. Die Zwischenstände und Ergebnisse können aber auch über die städtische Internetseite www.fuerstenfeldbruck.de mitverfolgt werden.

Liveticker: Das Tagblatt berichtet am Sonntag ebenfalls im Liveticker von der OB-Wahl.