Vandalismus am Waldfriedhof: Gibt es bald wieder einen Sicherheitsdienst? - „Ein Tier war das nicht“

Von: Ingrid Zeilinger

Spuren der Verwüstung: Blumen wurden rausgerissen, die Grabschale demoliert. © tb

Vandalismus am Waldfriedhof: Eine Besucherin beklagt, dass ein Grab mutwillig zerstört wurde. Aus einer Schale sind Blumen gerissen, die Umrandung ist abgebrochen.

Fürstenfeldbruck - Ein Tier hat den Schaden nicht angerichtet, da ist sich die Bruckerin sicher. Auch in der Friedhofsverwaltung kennt man Fälle von Zerstörung. Nicht umsonst überlegt man, wieder einen Sicherheitsdienst einzusetzen. Von großem Vandalismus will Friedhofsleiter Wolfgang Hödl nicht sprechen. Der jüngste Vorfall mit der zerstörten Schale ist ihm aber bekannt. Auch dass immer wieder Blumen von Gräbern verschwinden, lässt sich nicht abstreiten. „Das tritt aber in jedem Friedhof auf.“

Vor allem zu Ostern und im Herbst, wenn es auf Allerheiligen zugeht, kommen mehr Dinge an den Gräbern weg oder wandern zu anderen letzten Ruhestätten. Ansonsten seien eher Tiere für kleinere Vorfälle wie abgerissene Blumen verantwortlich. Hasen, Rehe, Raben, all das tummelt sich auf dem Waldfriedhof, berichtet Hödl. Die kann man freilich nicht zur Rechenschaft ziehen.

Dennoch hat Hödl inzwischen mit der Kämmerei über einen Sicherheitsdienst gesprochen – zumindest zu den kritischen Zeiten im Frühling und Herbst. 10 000 bis 20 000 Euro kostet der, schätzt Hödl. Die Frage sei, ob das in Relation zu den beklagten Vorfällen stehe. Und ob heuer Geld vorhanden ist. Fürs nächste Jahr müsse man diskutieren, ob man Mittel im Haushalt bereit stelle.

Bis vor zwei Jahren gab es im übrigen einen Sicherheitsdienst am Waldfriedhof. „Da waren ziemlich viele Partygäste da“, erinnert sich Hödl. Durch die Aufsicht verschwanden die unerwünschten Besucher, und es wurde ruhig. Also verzichtete man auf die Patrouillen. „Bis jetzt sind wir auch gut ohne gefahren“, sagt Hödl. Ob das so bleibt, werden die nächsten Monate zeigen. imu