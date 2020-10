Weg zur Unterführung wird barrierefrei

Vom Niederbronnerweg soll künftig eine Rampe bis zur Unterführung an die Dachauer Straße verlaufen. Mithilfe einer Ampel lässt sich diese vielbefahrene Straße ohne Treppe barrierefrei überqueren. Strittig war jedoch, ob die Steigung barrierefrei wird, oder auch steiler ausfallen darf.

Fürstenfeldbruck – Seit vielen Jahren wird im Rathaus daran getüftelt, wie die in die Jahre geratene Unterführung an der Dachauer Straße auf Höhe des Klinikums behindertengerecht umgestaltet werden kann. Inzwischen wurden Geländer nachgebessert und die Unterführung wird ausgeleuchtet. Doch ohne Stufe kommt man bisher nicht aus. Eine barrierefreie Variante mit Aufzügen wurde bislang verworfen – zu teuer. Nun gibt es eine kostengünstigere Lösung, die die Unterführung unberührt lässt.

Ausschuss vor Ort

Bei einem Ortstermin begutachteten Mitglieder des Verkehrsausschusses die Situation. Um den Weg wirklich barrierefrei zu machen, ist maximal eine Steigung von sechs Prozent möglich, dazu müssen nach sechs Metern Zwischenpodeste eingeplant werden, die nur um 1,5 Prozent ansteigen sind. Die Folge: Der Weg wird hin zur Unterführung deutlich höher sein als jetzt. Die Treppe zum Theresianumweg müsste um sieben Stufen verlängert werden. Die Kosten hierfür werden auf 230 000 Euro geschätzt.

Die Rampe führt bis zur Dachauer Straße. Über eine Druckknopfampel östlich der Josef-Spital-Straße kommen die Menschen sicher auf die andere Seite. Der Ausschuss segnete die Kosten von 70 000 Euro einstimmig ab. Beim Krankenhaus wünschen die Stadträte ebenfalls eine lange Rampe. Doch dazu wäre Grunderwerb nötig, erklärte Georg Viehbeck vom Tiefbauamt. Und das Klinikum benötige den Grund vorerst selbst. Dennoch bleibt die Option weiter im Hinterkopf. „Wir müssen mit dem leben, was vorhanden ist“, sagte Verkehrsreferent Mirko Pötzsch (SPD). Er hatte einst den Antrag auf einen Umbau der Unterführung gestellt. Denn es gebe nicht viele Stellen, an denen man die vielbefahrene Straße unfallfrei kreuzen könne.

+ So viel höher wird der neue Weg vom Niederbronnerplatz zur Dachauer Straße. Georg Viehbeck vom Tiefbauamt (oberes Foto l.) erklärte den Mitgliedern vom Verkehrsausschuss beim Ortstermin die geplante Umgestaltung. © Weber

Thomas Brückner (Grüne) brachte eine kostengünstigere Lösung ins Spiel: Er schlug eine Steigung von zehn Prozent vor, die die Rampe kürzer mache. Damit sei der Höhenunterschied für die Anwohner nicht so groß. „Die werden sich sonst wundern, wenn der Gehweg plötzlich einen Meter höher ist und ihnen die Leute in ihr Grundstück schauen.“ Dann wäre der Weg aber nicht barrierefrei, entgegnete OB Erich Raff. „Sechs Prozent Steigung ist schon sportlich.“ Und in der Gegend gebe es zwei Altenheime, ein Seniorenwohnen und auch eine Kita. Mit dem Rollator komme man keine zehn Prozent hinauf. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass die Stadt barrierefrei wird“, meinte Hermine Kusch (BBV). „Da geht es nicht, dass wir Straßen mit zehn Prozent Gefälle bauen.“

Laut Viehbeck müssen Details mit den Anwohnern zur künftigen Erschließung ihrer Grundstücke noch geklärt werden. Diese sollen in den Planungsprozess früh eingebunden werden, versprach er. Und für manche Anwohner, bei denen jetzt Stufen zum Eingang führen, werde es auch besser, ergänzte Martin Kellerer (CSU). Brückners Änderungsantrag wurde mit 4:10 Stimmen abgelehnt. Damit bleibt es bei der sechs Prozent steilen Rampe.

Die Optionen von Fahr-stühlen an der Unterführung und der Rampe auf der anderen Seite der Dachauer Straße bleiben in der Schublade liegen. So kann später nachgebessert werden. Auch die Unterführung soll so lange wie möglich erhalten werden. Die maroden Geländer werden ausgebessert. Und auch die Ausleuchtung soll nach Übereinkunft auf dem Ortstermin noch verbessert werden.