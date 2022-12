Weihnachten für Ukrainer: Bescherung im Hotel Hasenheide

Von: Ingrid Zeilinger

Selbst die Kleinsten trauten sich zum Christkind und seinen Begleitern. Sie hatten für alle ukrainischen Familien im Hotel Hasenheide viele Geschenke mitgebracht. Die Freude war riesig. © Susi Ruhwandl & Christian Prenzel

Leuchtende Augen in schweren Zeiten: Im ehemaligen Hotel Hasenheide gab es ein Weihnachtsfest für geflüchtete Ukrainer. Sogar das Christkind kam vorbei.

Fürstenfeldbruck - Die Corona-Nachbarschaftshilfe Fürstenfeldbruck hat für ukrainische Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige in der Hasenheide ein großes Weihnachtsfest auf die Beine gestellt. Im Vorfeld waren alle 173 Kinder und Jugendliche im vom Verein betriebenen Flüchtlingshotel aufgefordert worden, einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann zu schreiben. Freiwillige Spender haben all diese Wünsche erfüllt – von Lego über ein Schaukelpferd bis zu Puppen und Kuscheldecken.

„Die Vorstellung, dass wir gemütlich unter dem Christbaum sitzen, während unsere ukrainischen Kinder traurig fern ihrer Familien das Weihnachtsfest verbringen und Angst um ihre Papas, Opas und Onkel haben, war für uns unerträglich“, sagt die Vorsitzende der Corona-Nachbarschaftshilfe, Monika Graf. Daher war es selbstredend, dass auch für all die ukrainischen Kinder, Jugendlichen und deren Angehörigen ein schönes Weihnachtsfest organisiert wurde. Spender und Helfer aus dem ganzen Landkreis gestalteten ein emotionales Fest für die Flüchtlinge. Selbst Väter von der ukrainischen Front bedankten sich, dass ihre Kinder solch ein freudiges Erlebnis haben durften.

Um die große Anzahl an Geschenken würdig überreichen zu können, kamen Weihnachtsmann, Christkind und ein Weihnachtsengel gemeinsam ins Hotel – standesgemäß in einer Pferdekutsche. „Liebe Kinder, trotz schwieriger Umstände versucht ihr, das Beste aus jedem Tag zu machen“, sagte Weihnachtsmann Wladimir Kast. „Ihr arrangiert Euch mit der schwierigen Situation und schafft es trotzdem, zu lachen, zu spielen und sogar deutsche Schulen und Kindergärten zu besuchen. Ihr seid wunderbare Kinder.“ Weihnachten sei das Fest der Liebe und des Friedens. „Ich wünsche mir, dass ihr heute unser aller Liebe ganz stark fühlt. Und für den Frieden hoffen, kämpfen und beten wir gemeinsam, dass er bald kommt“. imu

