Weinfest im Stadtsaalhof lockt Besucher aus nah und fern

Teilen

Jährlicher Treffpunkt ist das Weinfest für (v.l.) Ralf Marthaler – der aus Paris angereist ist – Dieter Volk und Weingut-Mitarbeiter Lothar Marthaler. © Weber

Bis einschließlich Sonntag dreht sich beim 28. Weinfest der Brucker Heimatgilde im Stadtsaalhof wieder alles um Weine aus der Pfalz.

Fürstenfeldbruck – Für zahlreiche Gäste steht der Termin jährlich fest im Kalender – und manch’ einer reist sogar extra aus Paris an.

Zehn Winzer aus der Pfalz bieten noch an diesem Wochenende beim Weinfest der Brucker Heimatgilde ihr umfangreiches Weinsortiment an. Von Weiß- oder Rotwein über Rosè bis hin zum Schaumwein ist für jeden Geschmack etwas geboten. Doch auch zahlreiche Essensstände sind im Stadtsaalhof aufgebaut. An rund acht Ständen finden die Besucher unterschiedlichste Köstlichkeiten, wie beispielsweise Ochsenfetzen, Spätzle und Pommes.

Fest im Kalender

Für viele Weinfest-Stammgäste steht der Termin fest im Kalender. Dieter Volk ist dafür sogar extra angereist. Obwohl er derzeit in Paris lebt, lässt er sich das Fest nicht entgehen. Seit Jahren besucht er zusammen mit Ralf Marthaler das Brucker Weinfest. „Wir sind beide Pfälzer, deshalb sind wir große Fans der Weine. Die schmecken wirklich besonders gut“, sagt Volk. Auch von der Stimmung sind die beiden begeistert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ralf Marthalers Cousin Lothar Marthaler ist als Verkäufer beim Stand des Weingut Pfaffmann tätig – eines der Mitgründer des Weinfests und somit fester Bestandteil seit Jahren. „Das Weinfest ist jedes Jahr der Treffpunkt, um meinen Cousin Ralf wiederzusehen“, sagt Lothar Marthaler.

Er ist selbst ist ein großer Fan der Organisation des Weinfests. „Ich würde sogar sagen, dass das Brucker Weinfest eines der am besten organisiertesten Feste überhaupt ist“, lobt er.

Ausflug

Einen Ausflug aufs Weinfest mit der Familie hat Chiara Lüders unternommen. Sie ist mit ihrem Freund Tobi Reimer, ihrer Mutter Britta sowie ihrer Großmutter Gertraud Lüders und Tobis Großmutter und Elfriede Stark zu Gast. „Ich finde das Ambiente einfach wahnsinnig schön, das macht eine wirklich tolle Stimmung“, sagt die Emmeringerin. Sie selbst trinkt einen Black Hugo, eine Mischung aus Prosecco und Sirup aus Schwarzem Holunder. „Ansonsten passt zu dem Wetter natürlich auch eine Weißweinschorle. Wir werden noch öfter herkommen, da kann man unterschiedlichstes durchprobieren“, sagt Chiara Lüders und prostet ihren Begleitern zu.

Atmosphäre

Auch die Fürstenfeldbrucker Bruckern Norbert Thiel, Sonja Eidenschink und Sylvia Schyroki genießen die Atmosphäre auf dem Weinfest: „Wir sind eigentlich jedes Jahr vor Ort. Der Wein und das Wetter sind toll, was will man mehr“, sagt Norbert Thiel. Er selbst trinkt gerne süße Weine, seine weiblichen Begleiter bevorzugen liebliche oder trockene Weine Und auch die Freunde versprechen, während der nächsten Tage noch öfter beim Klosterareal vorbeizuschauen.

Die Organisatoren der Heimatgilde bieten den Besuchern neben Wein und Schmankerln zahlreiche Programmpunkte. Tanzeinlagen gibt es beispielsweise von den Kinder-Showtanzgruppen der Brucker Heimatgilde oder der Hip-Hop-Crew des Brucker Tanzstudios. Musikalische Performance bieten zahlreiche Bands dar, unter anderem sieht man auf der Bühne die RocknRoll und Partyband FunkVerkehr und das Jugendblasorchester der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck.

Das Weinfest hat am Samstag von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.