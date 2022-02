Welche Partei in ist – und welche nicht

Von: Andreas Daschner

Die Wahlbeteiligung jüngerer Menschen ist gestiegen (Symbolbild). © Sebastian Gollnow / dpa

Dramatische Verluste bei der Union, deutliche Zuwächse bei den Grünen: Der Bundestagswahlkampf 2021 hatte deutlichen Einfluss auch auf die Mitgliederzahlen der Parteien im Landkreis – eine absehbare Entwicklung mit einigen überraschenden Aspekten.

Landkreis – Rund 60 Mitglieder haben im vergangenen Jahr den CSU-Kreisverband „bewusst verlassen“. Das erklärt Bundeswahlkreisgeschäftsführerin Petra Schumann. Zwei Hauptgründe seien dabei auszumachen: „Zum einen die Corona-Maßnahmen beziehungsweise deren Folgen. Zum anderen auch eine Unzufriedenheit mit dem geführten Bundestagswahlkampf und dessen großer Linie sowie den Spitzenköpfen“, sagt Schumann.

Negativ-Trendkehrt sich um

Beide Themen arbeite man im Kreisverband auf – und zwar, indem man engen Kontakt zum Wähler halte. Offenbar mit Erfolg. Denn, so Schumann: „Seit der Bundestagswahl stellen wir wieder einen positiven Trend im Hinblick auf die Mitglieder-Entwicklung fest.“ Nicht wenige Menschen, so mutmaßt sie, seien offenbar mit der Regierung und deren Ausrichtung nicht zufrieden.

Rekordzuwachs bei den Liberalen

Einen Zuwachs von 121 Mitgliedern im Februar 2021 auf 145 Mitglieder im Januar 2022 verzeichnet der FDP-Kreisverband. Von September 2020 bis November 2021 lag das Wachstum laut dem Kreisvorsitzenden Martin Koch bei 23,7 Prozent und damit höher als in Oberbayern (23,1 Prozent) und im gesamten Freistaat (19,6 Prozent). „Die Corona-Politik der alten Bundesregierung hatte sicher auch einen Einfluss auf die Mitgliederzahlen.“ Im Wahlkampf hätten es die Liberalen und Grünen zudem verstanden, eine wirklich neue Politik aufzuzeigen, die insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung angekommen sei.

Rund 50 neue Grüne

Die Entwicklung auf Bundesebene schlägt sich bei den Grünen auch im Kreisverband nieder. „Seit Anfang des Jahres 2021 konnten wir einen Zuwachs von rund 50 Mitgliedern verzeichnen“, sagt dessen -Geschäftsführer Max Hennies. Als Grund dafür vermutet er, dass die politischen Schwerpunkte der Partei zunehmend an gesamtgesellschaftlicher Bedeutung gewinnen – zu sehen unter anderem an den Fridays-for-Future-Demonstrationen.

In der Pandemie habe man schon immer schützende Maßnahmen gefordert, die wissenschaftlich fundiert seien und nicht nach persönlichem Belieben beschlossen werden dürften. „Dafür haben wir innerparteilich viel Zuspruch erhalten, auf der anderen Seite aber auch einzelne Mitglieder verloren“, sagt Hennies.

Stillstand bei den Wahlgewinnern

Schulz-Effekt, aber kein Scholz-Effekt, heißt es bei der SPD. „Der Ausgang der Wahl hatte keine größere Auswirkung auf die Mitgliederzahlen“, sagt der Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi, zugleich Vorsitzender des Kreisverbands. Das sei anders als 2017, als es eine starke Polarisierung und eben jenen Schulz-Effekt mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz gegeben habe.

Generell kämpft die SPD seit Jahren mit sinkenden Mitgliederzahlen. 2021 waren es im Landkreis 30 weniger als im Vorjahr. Nun baut man auf junge Mitglieder bei den Jusos. Und darauf, dass sich im Nachgang doch noch ein Scholz-Effekt einstellt: Als Kanzler- und Regierungspartei sei man zuversichtlich, wieder mehr Mitglieder zu bekommen, so Schrodi.

Parteichef als Mitgliederschreck

Kaum Veränderungen bei den Mitgliederzahlen vermelden Freien Wähler, ÖDP und AfD. „Ich vermute, dass sich bei uns in Richtung Landtagswahl mehr tun wird“, sagt der FW-Kreisvorsitzende Hans Friedl. Die Corona-Haltung des Parteichefs sei zum Teil etwas unglücklich gewesen. „Aber die FW sind ja nicht nur Aiwanger.“

Leichter Zuwachs

ÖDP-Kreischef Dieter Kreis verzeichnet nach großen Zuwächsen in den Vorjahren im Jahr 2021 eine stabile Mitgliederzahl. Die AfD hat laut dem Kreisvorsitzenden Florian Jäger 2021 einige Mitglieder verloren, was auch an einer Bereinigung der Kartei gelegen habe. „Unter Berücksichtigung der noch laufenden Aufnahmeverfahren, zeichnet sich sogar ein leichter Zuwachs ab“, sagt Jäger. Die Linken haben auf eine Tagblatt-Anfrage nicht reagiert.