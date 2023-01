Weniger Vögel im winterlichen Garten

Teilen

Die Kohlmeise kommt am häufigsten im winterlichen Garten vor. Insgesamt nimmt die Zahl an Vögeln aber ab. © Peter Stastnik

In den Gärten im Landkreis tummeln sich immer weniger Vögel. Zu diesem Schluss kommt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) nach seiner Zähl-Aktion „Stunde der Wintervögel.“

Fürstenfeldbruck - Im Landkreis haben daran 506 Menschen teilgenommen. Dabei zählten sie während eines Zeitraums von einer Stunde rund 24 Piepmatze gleichzeitig im Garten. Damit liegt der Landkreis laut LBV weit unter dem bayerischen und dem oberbayerischen Durchschnitt (27 Vögel je Garten). Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein leichter Rückgang, da waren es im Schnitt 25 Vögel je Garten im Landkreis. Insgesamt wurden 6537 Vögel in 270 Gärten gezählt – deutlich weniger als 2022 mit 11 426 Vögeln in 447 Gärten und 630 Teilnehmern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wie im Vorjahr sitzt die Kohlmeise auf dem Thron. Danach folgen auf Platz zwei der Feldsperling und auf Rang drei der Haussperling. Die Amsel hat in diesem Jahr den Platz mit dem Haussperling getauscht und landet auf Rang vier im Landkreis, die Blaumeise folgt als Nummer fünf. Danach kommen Rabenkrähe (6), Buchfink (7), Graugans (8) und Elster (9). Den Abschluss der Top 10 bildet die Saatkrähe. Der Grünfink folgt gleich danach, das Rotkehlchen schließt sich auf dem zwölften Rang an.

Der Spitzenreiter, die Kohlmeise, war in fast 90 Prozent der Gärten zu Besuch (89,3 Prozent). Nur die Amsel schaute in etwas mehr Gärten vorbei (89,6 Prozent). Mit 3,4 Exemplaren im Durchschnitt waren es allerdings 18 Prozent weniger Kohlmeisen als im Vorjahr (4,2 Exemplare). Vom Haussperling, im Landkreis auf dem dritten Platz, fanden sich etwa drei Vertreter in jedem Garten ein – ein Plus von knapp zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.