Wer wird Vize-Landrat? Das sind die aussichtsreichsten Kandidaten

Fürstenfeldbruck– Derzeit gibt es drei Vize-Landräte, die Amtschef Thomas Karmasin (CSU) in dessen Abwesenheit vertreten können. In Zukunft sollen es nur noch zwei sein, finden jedenfalls die Freien Wähler (FW). Das müsse reichen, sagt Fraktionschef Gottfried Obermair auf Tagblatt-Nachfrage. Die Freien Wähler stellen seit vielen Jahren Vize-Landräte, zuletzt den zweiten Vize.

Allerdings haben sich mit der Kommunalwahl im März einige Neuerungen ergeben, die zu Gedankenspielen einladen. Denn nunmehr sind die Grünen hinter der CSU zweitstärkste Kraft im Gremium und nicht mehr die SPD, die jetzt immerhin den dritten Vize stellt. Wird die Ökopartei also einen Posten für sich beanspruchen oder bekommen?

Die Grünen geben sich hier im Moment eher bedeckt. Ohne Partner (und selbst mit) können sie sich freilich auch nicht durchsetzen. Täten sich die Grünen mit der SPD, der UBV, der ÖDP und dem einen Linken-Kreisrat zusammen, käme diese Front auf 30 Stimmen, denen 36 aus dem konservativen Lager (CSU, FW, FDP) gegenüber stünden und zusätzlich wahrscheinlich die drei von der AfD – die Grünen wären also auf Schützenhilfe von FW oder CSU angewiesen.

Die eher Konservativen könnten praktisch alles unter sich ausmachen, denn mit 36 Stimmen (FDP, FW, CSU plus die des Landrats) haben sie in dem 70-köpfigen Gremium knapp die Nase vorn. CSU und FW haben zusammen mit dem Landrat genau 35 Stimmen – die Hälfte im Gremium also. Ohne Partner können die beiden Parteien, die ja auch im Landtag zusammen arbeiten, nicht regieren. Damit wird die FDP in gewisser Weise zum Zünglein an der Wage – mit deren Stimmen reicht es zur Mehrheit im Gesamtgremium, wobei natürlich eher selten wirklich alle Kreisräte an den Sitzungen teilnehmen (können).