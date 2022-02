Nach Polizistenmord in Kusel: Waidmänner im Landkreis geschockt - „Ein paar unserer Jäger sind selbst Polizisten“

Von: Lisa Fischer

Gejagt wird im ganzen Landkreis. Immer wieder gehen aber auch Wilderer auf die Pirsch. (Symbolfoto) © dpa

Der Polizistenmord in Rheinland-Pfalz erschütterte ganz Deutschland. Die Mörder waren offenbar Wilderer. Auch im Landkreis sind immer wieder illegale Jäger auf der Pirsch.

Fürstenfeldbruck – Felix von Nolting, Jagdpächter des Reviers Purk, kennt das Gebiet, in dem die Wilderer in Rheinland-Pfalz unterwegs waren, gut. „Ich war schon oft dort in der Nähe in dem Revier eines Freundes“, sagt der Fürstenfeldbrucker. Dass dort gewildert wird, wurde vermutet.

Aber auch daheim im Moorenweiser Ortsteil Purk hat von Nolting schon skrupellose Wilderei erlebt. Vor drei Jahren hat er bereits zum zweiten Mal ein geköpftes Rehkitz in seinem Revier gefunden. Der Fall ist bis heute ungelöst.

Jäger im Landkreis Fürstenfeldbruck: Man kennt und hilft sich

Gerhard von Hößlin, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Jagdverbands Kreisgruppe Fürstenfeldbruck bestätig: „Freilich gibt es Wilderer bei uns im Landkreis.“ Die letzten Vorkommnisse lägen aber schon etwas zurück und hätten auch nie das Ausmaß gehabt, wie bei dem Fall in Rheinland-Pfalz.

Über die schreckliche Tat, bei der zwei Polizisten von mutmaßlichen Wilderern erschossen wurden, ist von Hößlin entsetzt. „Die Betroffenheit über das, was dort passiert ist, ist bei uns groß“, sagt er. „Ein paar unserer Jäger sind selbst Polizisten. Man kennt und hilft sich.“

Vor allem dann, wenn ein Jäger einen Wilderer in seinem Revier vermutet. Als Waidmann sei man ständig draußen im Wald unterwegs, sagt von Hößlin. „Wenn nachts ein Auto, auf einer gesperrten Straße fährt und man weiß, dass der Waldeigentümer oder Landwirt im Bett liegt, dann melden wir das der Polizei.“ „Irgendwann wird derjenige schon erwischt“, sagt von Hößlin.

Wilderer schießen Tiere aus dem Auto heraus

Wilderer fahren mit dem Auto in den Wald, leuchten das Wild mit Fernlicht an und schießen es dann aus dem Auto heraus ab: So erklärt Andreas Rauch die illegale Jagd. Der Pächter des Reviers Aich erinnert sich an einen größeren Wilderei-Fall in seinem Gebiet. Sechs Rehe wurden innerhalb eines Vierteljahres getötet – und einfach liegengelassen. „Die waren gut geschossen, aber der Rest war dem Wilderer egal“, erinnert sich Rauch. Für ihn ist klar: „Das ist ein Irrer, der nur schießt.“ Mit der Polizei wurde das Revier überwacht. Doch der Wilderer war schlagartig nicht mehr da. „Der hat wahrscheinlich die permanente Überwachung mitbekommen“, vermutet der Germeringer.

Auf frischer Tat ertappt, habe er einen illegalen Jäger noch nie. „Einem direkt gegenüberstehen – das will ich auch nicht erleben“, sagt Rauch.

Wenn Wilderer unterwegs sind, merkt man es den Tieren an

Dass ein Wilderer sein Unwesen treibt, merkt man meist an den Tieren, erklärt Werner Kirmair. „Das Wild verhält sich anders.“ Durch die Jagd aus dem Auto oder mit Lampen seien die Rehe verschreckt. „Das spannt man dann schon und wird vorsichtig“, sagt der Jagdpächter des Reviers Germering West. Jäger und Reviernachbarn stünden in ständigem Kontakt. „Da schreibt man dann beispielsweise, dass heute Nacht Schüsse gefallen sind und erfährt dann, ob ein Kollege draußen war oder nicht“, sagt Kirmair.

Insgesamt sei in den Revieren im Wald immer mehr los. Jogger, Wanderer, Hundebesitzer und Geocacher – digitale Schatzsucher – suchten nicht zuletzt wegen Corona vermehrt den Weg in die Natur. „Ein Jogger um vier oder fünf Uhr morgens im Wald ist nicht selten“, sagt Kirmair. „Wir sind einfach immer vorsichtig.“

