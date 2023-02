Selbst im Urlaub stand der Bäckermeister in der Backstube

Von: Ulrike Osman

Max Wimmer © mm

Der gesellige Brucker Max Wimmer lebte und liebte seinen Handwerksberuf zuhause und in der Ferne. Im Alter von 89 Jahren ist er gestorben.

Fürstenfeldbruck – Wenn Max Wimmer im Urlaub eine Bäckerei entdeckte, marschierte er hinein – nicht in den Laden, sondern durch die Hintertür in die Backstube. Er wollte ein bisschen mitarbeiten. Meist ließen ihn die Kollegen bereitwillig gewähren, selbst wenn man sich nur mit Händen und Füßen verständigen konnte.

Der Brucker Bäckermeister liebte seinen Beruf so sehr, dass er die Finger nie lange vom Teig lassen konnte. Außerdem interessierte er sich für die Brotspezialitäten anderer Länder und brachte Rezepte für Landestypisches wie Vinschgauer und Baguette mit in die Heimat. Das funktionierte auch umgekehrt. Einmal schickte ein italienischer Bäcker einen Mitarbeiter zu Max Wimmer nach Bruck, um das Brezenbacken zu lernen. Und mit einer Bäckerfamilie von der Insel Ischia trafen sich die Wimmers noch jahrelang – immer, wenn die Italiener zum Oktoberfest nach München kamen.

In die Schweiz

Das Handwerk war dem 1933 geborenen Bäckermeister und Konditor in die Wiege gelegt. Seine Eltern eröffneten 1930 eine Bäckerei am Leonhardplatz. Bei der Stadterhebung Brucks drei Jahre später marschierte der damals dreijährige Max Wimmer in Bäckerkluft und Breznkette im Festumzug mit. Später ging er aufs Gymnasium, aber nie mit dem Ziel, Abitur zu machen und zu studieren. Den Traum, Brauer zu werden, träumte er nur kurz. Nach Abschluss der 10. Klasse machte er in einer Münchner Bäckerei seine Ausbildung und ging anschließend für eine Weile in die Schweiz.

Zurück in Bayern, lernte er auch noch das Konditorhandwerk und stieg dann in den elterlichen Betrieb ein. 1959 heiratete er seine Frau Gerda. 1960 kam Sohn Max auf die Welt, ein Jahr später Tochter Christine.

Spaß am Mithelfen

Wenn die Kinder morgens aufstanden, war der Papa längst in der Backstube. Wenn sie mittags aus der Schule kamen, schlief er. Und doch erinnern sich die beiden an viel gemeinsame Zeit mit dem Vater. Manchmal nahm er sie mit ins Geschäft, wo sie Spaß am Mithelfen hatten. Abends spielte die Familie Gesellschaftsspiele oder hörte Radio – ein Fernseher hielt erst Anfang der 1970er Jahre Einzug ins Wimmersche Wohnzimmer.

Es gab Wochenend-Ausflüge und jedes Jahr 14 Tage Urlaub. Die letzte große Reise, die die Wimmers mit ihren fast erwachsenen Kindern gemeinsam unternahmen, führte mit dem Wohnmobil durch den Westen der USA.

Hauptsächlich jedoch regierte die Arbeit in Max Wimmers Leben. Gemeinsam mit seiner Frau übernahm er 1967 das inzwischen in der Schöngeisinger Straße ansässige Geschäft. Bereits ein Jahr später ging die erste Semmelstraße in Betrieb und das erste Lieferfahrzeug auf Tour. Bald wurden die Räume zu klein. 1972 entschloss sich das Ehepaar zum Abriss des alten Gebäudes. Ein modernes Geschäftshaus mit elegantem Laden und großzügiger Backstube entstand.

Personalmangel auch damals

Doch auch damals litt das Handwerk unter Nachwuchsmangel – die jungen Leute gingen lieber in die Industrie. Die Bäckerei musste genug Umsatz erwirtschaften, um die hohe Investition zu tragen, hatte jedoch nicht genügend Personal. Tag und Nacht stand Max Wimmer in der Backstube. Fast hätte er alles hingeworfen und verkauft, doch seine Frau machte ihm Mut – es werde wieder besser werden. Sie behielt Recht.

Neubau

Im Jahr 1984 erfolgte dann der nächste große Schritt – ein Neubau in der Hasenheide, um die Ware für acht Filialen zu produzieren. Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer spricht von bewundernswerter Weitsicht und Risikobereitschaft, die Wimmer damals zeigte. Seinen Berufskollegen schätzte er auch als aktiven Mitstreiter in der Innung. „Seine Meinung war uns immer wichtig“, sagt Höfelsauer. „Er hat sich stark eingebracht. Ohne ihn wäre es oft gar nicht gegangen.“

Eishockey, Handball, Skifahren, Tennis und im höheren Alter Golf – der Sport begleitete den geselligen Brucker durchs Leben. Sechs Enkelkinder und ein Urenkel machten ihm Freude bis zuletzt. Max Wimmer wurde 89 Jahre alt.

