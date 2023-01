Wintereinbruch verursacht Chaos auf der B 2 - Straße war wegen Glatteis gesperrt

Von: Tobias Gehre

Für viele Autofahrer endete die Fahrt am Wochenende im Graben oder im Heck eines anderen Fahrzeugs. © FFW Geiselbullach

Der erneute Wintereinbruch hat am Wochenende zahlreiche Autofahrer kalt erwischt.

Fürstenfeldbruck - Die B 2 musste am Freitagabend nach mehreren Kollisionen und aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn komplett gesperrt werden. Auch zwei Krankenwagen sowie ein Linienbus waren in Unfälle verwickelt.

Nach dem frühlingshaften Jahreswechsel und milden ersten Januarwochen hatten viele Autofahrer den Winter offenbar abgeschrieben. Ein Fehler, wie sich ab Freitagabend herausstellte.

Epizentrum des Chao sauf der Bundesstraße

Das Epizentrum des Chaos bildete die B 2 zwischen Alling und Puchheim-Ort. Gegen 17.55 Uhr rutschte eine Germeringerin zwischen Eichenau und Puchheim in den Grünstreifen. Die Bergung des Wagens gestaltete sich laut Polizei wegen der Glätte extrem schwierig. Schnell bildete sich ein langer Stau. Dem wollten einige Autofahrer offenbar entkommen. Bei Rangierversuchen kam es zu zahlreichen Beinahe-Unfällen.

Eine halbe Stunde später schlitterte ein Mann bei Puchheim in den Graben. Auch hier hatte der Abschleppdienst wegen der Glätte seine liebe Mühe mit der Bergung.

Auto rutscht in Rettungswagen

Um 18.45 Uhr erwischte es dann einen Rettungswagen. Dessen Besatzung hielt bei Puchheim an, um der Polizei, die dort den Verkehr regelte, einen Unfall weiter Richtung Westen zu melden. Ein Gröbenzeller, der dahinter fuhr, rutschte in den Krankenwagen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Polizei zieht die Reißleine und sperrt B 2

Die Polizei zog danach die Reißleine. Damit nicht noch mehr Unfälle passierten, sperrten die Beamten um 19 Uhr kurzerhand die Bundesstraße zwischen Alling und Puchheim. Erst nach eineinhalb Stunden hatte der Winterdienst die Straße wieder befahrbar gemacht.

Wie die Polizei in Fürstenfeldbruck mitteilt, rutschte am Freitagabend gegen 20.15 Uhr ein Rettungswagen im Einsatz in der Ettenhoferstraße gegen einen geparkten Pkw. Der Krankenwagen konnte aber weiterfahren. Die Polizei informierte den Halter des geparkten Autos.

In der Bahnhofstraße in Fürstenfeldbruck konnte ein Linienbus am Freitagabend nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er rutschte an einer Ampel in ein Auto. Der Bus verkeilte sich dabei und kam auf der glatten Straße nicht mehr vom Fleck. Erst als der Winterdienst der Stadt nach rund eineinhalb Stunden eintraf, konnte der Bus seine Fahrt fortsetzen.

Daneben gab es noch zahlreiche kleinere Auffahrunfälle, bei denen die Fahrer die Glätte unterschätzt hatten. Laut Polizei blieb es aber bei Sachschäden.

Katze hat ein Leben verbraucht

Auch die Germeringer Polizei hatte mit Unfällen alle Hände voll zu tun. Am Freitagabend verlor ein Autofahrer auf der Straße zum Germeringer See die Kontrolle. Sein BMW krachte in eine Leitplanke. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

In Puchheim rauschte um 20.15 Uhr ein Mercedes in eine Verkehrsinsel. Es gab keine Verletzten. Schaden: rund 500 Euro.

Eines ihrer sieben Leben dürfte eine Katze verbraucht haben. Das Tier lief am frühen Samstagmorgen über den Starnberger Weg. Ein Autofahrer konnte gerade noch ausweichen. Dabei verlor er aber die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in Pfosten am Straßenrand. Fahrer und Katze blieben unverletzt. Schaden: rund 6200 Euro.

Verletzte klagen über Kopfschmerzen

Gegen 7 Uhr fuhr ein Peugeot in der Landsberger Straße auf einen VW auf. Der Peugeot hatte keine Winterreifen. Verletzt wurde niemand.

Um 16.10 Uhr krachte es in der Streiflacher Straße. Ein Autofahrer konnte wegen der Glätte nicht mehr bremsen und fuhr auf einen Bus auf. Verletzt wurde auch hier niemand. Schaden: 8000 Euro.

Zwei Verletzte gab es hingegen bei einem Crash in der Eichenauer Schillerstraße um 19 Uhr. Zwei Frauen klagten nach der Kollision über Kopfschmerzen. Der Schaden liegt hier bei etwa 6000 Euro.

Zahlreiche Unfälle meldet auch die Olchinger Polizei. Allein zwischen 16.50 und 19.30 Uhr krachte es am Freitag neun Mal. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden: rund 20 000 Euro.

Auch auf den Autobahnen kracht es

Auch auf den Autobahnen im und um den Landkreis hatten Autofahrer ihre liebe Mühe. An Steigungen blieben zahlreiche Fahrzeuge hängen. Die Verkehrspolizei registrierte auch neun Unfälle, die mit der Glätte zu tun hatten. Sie ereigneten sich aber außerhalb des Landkreises. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

